岡本姫奈が初の座長＆佐藤璃果はラストステージ！新たな風も吹いた乃木坂46アンダーライブの舞台裏を届ける乃木坂46“アンダー密着ドキュメンタリー”最新作TBSチャンネル1で4月に放送決定！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰、以下TBS）が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、「乃木坂46アンダーライブ」に密着したドキュメンタリー番組『乃木坂46アンダードキュメンタリー～41stSGアンダーライブ舞台裏～』を、2026年4月25日（土）午後8時から独占放送する。

「乃木坂46 41stSGアンダーライブ」出演メンバー

乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録されているアンダー楽曲「愛って羨ましい」。その歌唱メンバーが出演するライブイベント「乃木坂46 41stSGアンダーライブ」が神奈川・ぴあアリーナMMにて3月17日から3日間にわたり開催された。乃木坂46のシングル表題曲を歌うメンバーに選ばれなかった“アンダーメンバー”のみで行う“アンダーライブ”は、毎回新たな挑戦を続け、メンバー一人ひとりの個性が光る、グループの伝統的なステージ。唯一無二の魅力に、メンバーからもファンからも愛されている。



「愛って羨ましい」でセンターポジションを担当し、ライブの座長を務めたのは5期生の岡本姫奈。いるだけでその場が明るくなる天真爛漫なキャラクターが魅力の彼女も、ライブの準備期間中は、座長としての重圧と不安、先輩から受け継いできたアンダーライブの精神を後輩にも伝えたいという使命に、日々自分自身と向き合っていた。初日のステージでは、「このライブが誰かの背中を押す存在であってほしい」と話し、ファンにとっても誇らしい姿を見せた。3日間のライブを駆け抜けて、プレッシャーから解放された岡本から語られる真っすぐな言葉とは。

ライブの最終日には、4期生・佐藤璃果の卒業セレモニーも。事前インタビューで「私が乃木坂46にいてよかったと思ってもらえるようなライブにしたい」と心境を口にしていた彼女は、どんな思いで最後のステージに上がったのか。佐藤のスピーチを画面越しに見届けるメンバーの表情にも注目してほしい。

さらに今回は、昨年2月に加入した6期生がアンダーライブに初参加。先輩後輩でタッグを組み、それぞれの個性や魅力があふれたユニットコーナーを披露。また、アンダーライブを象徴する楽曲「日常」では、前半を6期生のみでパフォーマンスするなど、アンダーライブらしい変化と挑戦を感じる演出で客席を驚かせた。偶然にも、当時のアンダーメンバーと同じ人数で披露された“新解釈”のパフォーマンス。そのリハーサルでは、高い壁に挑む6期生の奮闘、そして、その姿に加入して間もない頃の自分を重ねる先輩メンバーたちを映し出す。乃木坂46公式YouTubeチャンネル（乃木坂配信中）で準備期間の様子が公開され、注目されていた中、この期間を通して変化した彼女たちの心境を、本シリーズならではの目線で描く。

「過去の自分と同じパフォーマンスをしたくない」（岡本）、「自分やメンバーの魅力をたくさん知ってほしい」（佐藤）、「知らなかった自分に出会える場所」（岩本）。メンバーそれぞれが熱い想いを胸に挑む、独特の輝きと熱量を放つ本気のステージ“アンダーライブ”。ミュージックビデオ撮影やリハーサル期間、当日のステージ裏など、長期間の取材を通して、「新しいアンダーライブ」を作り上げるメンバーたちの想いを届ける。もう一度立ち上がるための場所は、先人たちの努力とアンダーライブへの愛で、羨望の眼差しが向けられるステージに変わりつつある。変化し続ける覚悟と、変わらない熱量により生み出される、会場を支配するほどの感動を、ドキュメンタリーを通して受け取ってほしい。

岡本姫奈佐藤璃果

(C)乃木坂46LLC ※1～4枚目

＜「乃木坂46 41stSGアンダーライブ」出演メンバー＞

愛宕心響、伊藤理々杏、岩本蓮加、大越ひなの、岡本姫奈、奥田いろは、海邉朱莉、金川紗耶、川端晃菜、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、鈴木佑捺、瀬戸口心月、長嶋凛桜、増田三莉音、森平麗心、矢田萌華、吉田綾乃クリスティー

■放送情報

2026年4月25日（土）午後8時00分～午後8時55分

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～41stSGアンダーライブ舞台裏～』

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2026_0322_2200.html

▼関連作品も集中放送！

2026年4月25日（土）午後0時00分～午後1時00分

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～託された誇り～完全版』

2026年4月25日（土）午後1時00分～午後2時00分

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～34thSGアンダーライブ舞台裏～』

2026年4月25日（土）午後2時00分～午後3時00分

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～35thSGアンダーライブ舞台裏～』

2026年4月25日（土）午後3時00分～午後4時00分

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～36thSGアンダーライブ舞台裏～』

2026年4月25日（土）午後4時00分～午後5時00分

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～37thSGアンダーライブ舞台裏～』

2026年4月25日（土）午後5時00分～午後6時00分

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～38thSGアンダーライブ舞台裏～』

2026年4月25日（土）午後6時00分～午後7時00分

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～39thSGアンダーライブ舞台裏～』

2026年4月25日（土）午後7時00分～午後8時00分

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～40thSGアンダーライブ舞台裏～』

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《CS放送「TBSチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画」とは》

株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰）が運営。

ＴＢＳの人気番組が満載！ドラマ「逃げ恥」「アンナチュラル」「ぎぼむす」「花より男子」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、ＡＫＢ４８グループ＆乃木坂４６、最新ライブ＆音楽番組、オリジナルバラエティ、アニメ、映画、演劇＆舞台、韓国ドラマ＆Ｋ-ＰＯＰなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル！

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