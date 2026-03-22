【岡山大学】津山工業高等専門学校と連携に向けた意見交換を実施

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 22日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月26日、津山工業高等専門学校（津山高専）の寺元貴幸副校長、薮木登副校長、竹中正巳総務課長、立間淳司特命教授、吉富秀樹特命教授、中野絵美総務課職員らが来学し。本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（きびのべ：KIBINOVE）において、河本雅紀研究・イノベーション共創管理統括部長らと意見交換・建物視察を行いました。



津山高専は、組織再編による機械・電気電子・電子制御・情報工学に加え、生物・化学分野を融合した「総合理工学科」の設置（平成28年度）、データサイエンス・AI・DX等の先端情報技術を活用してイノベーションを推進できる人材育成を目的とした「高度情報専門人材育成プログラム」を新設（令和8年度）など、社会や産業構造の変化に対応しながら、専門性、分野横断力を兼ね備えた技術者育成を推進しています。



文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」（事業主体：日本学術振興会）の岡山大学採択事業における参画校でもあり、先端設備整備と共用や専門人材育成等における連携を行っているところです。



今回は、KIBINOVEをサテライト拠点として活用する取り組みについて議論し、教育・研究・地域連携を推進するための具体的な活用方法について幅広い意見が交わされました。また、本学が実施するスタートアップ等イベントへの高専生の参画や、高専生と大学生の協働プロジェクトの創出、学生交流の活性化など、将来の産学連携人材を育成するための取り組みについて意見が交わされ、継続的な協力関係を強化していく方針を共有しました。



本学はJ-PEAKSを活用し、自治体・企業等との連携を深め、地域の実情に根ざした課題解決に取り組んでいくほか、地域中核大学としての役割を果たしながら、J-PEAKSの推進と連動して津山高専をはじめとする教育機関との連携を拡大し、地域社会に貢献する研究・教育基盤の強化を進めていきます。どうぞ地域中核・特色ある研究大学：岡山大学絶え間ない挑戦とその変革にご期待ください。

本情報は、2026年3月9日に岡山大学から公開されました。

意見交換の様子

集合写真

会場となった共創イノベーションラボ（KIBINOVE）（岡山大学津島キャンパス）

◆参 考

・国立高等専門学校機構津山工業高等専門学校

https://www.tsuyama-ct.ac.jp/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学総合技術部技術職員が津山高専技術部活動報告会に参加～大学-高専間の技術職員連携強化を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002100.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学総合技術部と津山工業高等専門学校の連携による技術からの研究力・イノベーション創出強化に向けた意見交換会を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001900.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-8460

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15135.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html