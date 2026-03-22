【岡山大学】岡山テックガレージが拓くアントレプレナーシップの未来～岡山大学事務職員が高専機構主催イベントで登壇～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 22日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年3月4日、独立行政法人国立高等専門学校機構 令和7年度「イノベーションを創出するアントレプレナーシップ教育強化」事業の年度末報告会が東京都において開催され、本学から研究・イノベーション共創機構産学官連携本部の舩倉隆央副本部長が登壇し、午後のインプットセッション「起業家工房活用のためのヒント」にて、学生の自由な創造と挑戦を支える拠点「おかやまテックガレージ」の取り組みを紹介しました。



本セッションでは、内閣府「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」における地域連携の事例として、テックガレージを活用した地域での多角的な共創プロセスが共有されました。また、舩倉副本部長は東京大学本郷テックガレージを運営する100株式会社の下川俊成代表取締役CEO、長岡工業高等専門学校の外山茂浩教授、高専機構本部の野口健太郎教授らとともにオープントークセッションを行い、ものづくりを通じたアントレプレナーシップの醸成や、工房という物理的な場がもたらすコミュニティ形成の意義について議論を交わしました。



会場には全国の高専から約100人の教職員・関係者が来場し、質疑応答では、テックガレージの具体的な運用実務、機材の安全管理、潜在的な関心を持つ学生の集客・動機付けの手法など、実践面に踏み込んだ質問が相次ぎました。全国の高専が抱える「工房活用」の課題が共有されると同時に、本学の先行モデルに対する関心の高さがうかがえる機会となりました。



今回の登壇を通じて、本学が掲げる「シンク＆アクションタンク」としての姿勢を改めて示すとともに、大学発ベンチャーの創出や地域社会への実装を加速させるための知見を、全国の教育関係者、自治体、企業担当者と共有する貴重な場となりました。

本取り組みは、研究力の強化と社会実装、人材育成を一体で進め、地域とともに価値を創出するという「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の理念にも沿うものです。本学は今後も、岡山テックガレージをハブとした産学官民の連携を一層推進し、次世代のイノベーターが育つ持続可能なエコシステムの構築に取り組んでいきます。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組むにご期待ください。

発表の様子

◆参 考

・独立行政法人国立高等専門学校機構

https://www.kosen-k.go.jp/

・岡山大学「おかやまテックガレージ」

https://venture.okayama-u.ac.jp/tec-garage/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】学生の挑戦が形に！「おかやまテックガレージ」二期生成果報告会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003833.000072793.html

・【岡山大学】おかやまテックガレージ見学ツアー・意見交換会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003597.000072793.html

・【岡山大学】学生のアイデアをカタチに！「おかやまテックガレージ」二期プロジェクト始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003383.000072793.html

・【岡山大学】「壁の乗り越え方」を語る 元任天堂Wii開発者・玉樹真一郎氏が登壇～おかやまテックガレージ講座開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003523.000072793.html

・【岡山大学】学生のアイデアでイノベーションを創出「おかやまテックガレージプロジェクト」キックオフミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002980.000072793.html

・【岡山大学】学生の挑戦が進化を見せる！「おかやまテックガレージ」プロジェクト中間発表会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003137.000072793.html

・【岡山大学】学生発アイデアが未来を変える！おかやまテックガレージ成果報告会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003346.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】内閣府「令和6年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」に採択 ～晴れの国における国立大学×県立大学の共振による地域イノベーションの創出～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002696.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 副本部長 舩倉隆央

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL: 086-251-7151

E-mail：co-creation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15142.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)