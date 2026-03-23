Nintendo Switch(TM)『ピクロス(TM)S KONAMI ANTIQUES edition』4月30日に配信決定のお知らせ

■ピクロスSシリーズに、KONAMIの懐かしいキャラクター達が登場！

株式会社ジュピター

長年愛されている「悪魔城ドラキュラ（Castlevania）」シリーズや「魂斗羅」シリーズ、「グラディウス」シリーズをはじめ、スポーツや恋愛シミュレーションなど多彩なジャンルのゲームキャラクターがドット絵パズルになりました。

■搭載するゲームモードは

タイトル画面ピクロスモード■収録タイトルは80タイトル！収録タイトルリスト

ピクロスSシリーズでおなじみの「ピクロス」「メガピクロス」「カラーピクロス」「クリップピクロス」４つのピクロスモードと、大きなパズルで名シーンを再現した「エクストラ」を搭載。

カラーピクロスクリップピクロス

「タイムアタック」は操作に反応してキャラクターがアクション！制限時間内にピクロスのクリアを目指そう。

■追加要素として「サウンドプレイヤー」を搭載

タイムアタック『グラディウスIII』ステージタイムアタック『悪魔城ドラキュラ』(FC)ステージ

KONAMIの名曲の数々をお好きな環境で楽しむことができます。

■Nintendo Switch 2 で遊ぶと

■ピクロスの遊び方

メインメニュー画面サウンドプレイヤー画面- Nintendo Switch 2 ではJoy-Con 2 (R) のマウス機能を使ってプレイすることもできます。オプション画面でマウス操作に変更パズル画面 マウスカーソル操作

『ピクロス』は、数字をヒントにイラストを完成させる「ピクチャークロスワードパズルゲーム」です。シンプルで分かりやすいルールで、誰でも手軽に楽しめます。

■商品情報

ピクロスの遊び方

タイトル ： ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition

対応機種 ： Nintendo Switch

ジャンル ： パズル

配信開始日 ： 2026年4月30日

価格 ： 1800 円（税込）

レーティング： IARC 3+

権利表記 ： (C)2026 Jupiter

(C)Konami Digital Entertainment

※ピクロスは任天堂の登録商標です。

※このソフトは、ダウンロード版のみの販売となります。（店頭販売はしておりません。）

※任天堂の公式オンラインストアやNintendo Switch のニンテンドーｅショップから購入できます。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

■URL情報

【オフィシャルサイト】

https://www.jupiter.co.jp/switch/picrosssknm/index.php(https://www.jupiter.co.jp/switch/picrossscap/index.php)

【YouTube URL】

https://youtu.be/2-ed3rcnmuw