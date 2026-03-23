Nintendo Switch(TM)『ピクロス(TM)S KONAMI ANTIQUES edition』4月30日に配信決定のお知らせ
■ピクロスSシリーズに、KONAMIの懐かしいキャラクター達が登場！
長年愛されている「悪魔城ドラキュラ（Castlevania）」シリーズや「魂斗羅」シリーズ、「グラディウス」シリーズをはじめ、スポーツや恋愛シミュレーションなど多彩なジャンルのゲームキャラクターがドット絵パズルになりました。
タイトル画面
ピクロスモード
■収録タイトルは80タイトル！
収録タイトルリスト
■搭載するゲームモードは
ピクロスSシリーズでおなじみの「ピクロス」「メガピクロス」「カラーピクロス」「クリップピクロス」４つのピクロスモードと、大きなパズルで名シーンを再現した「エクストラ」を搭載。
カラーピクロス
クリップピクロス
「タイムアタック」は操作に反応してキャラクターがアクション！制限時間内にピクロスのクリアを目指そう。
タイムアタック『グラディウスIII』ステージ
タイムアタック『悪魔城ドラキュラ』(FC)ステージ
■追加要素として「サウンドプレイヤー」を搭載
KONAMIの名曲の数々をお好きな環境で楽しむことができます。
メインメニュー画面
サウンドプレイヤー画面
■Nintendo Switch 2 で遊ぶと
- Nintendo Switch 2 ではJoy-Con 2 (R) のマウス機能を使ってプレイすることもできます。
オプション画面でマウス操作に変更
パズル画面 マウスカーソル操作
■ピクロスの遊び方
『ピクロス』は、数字をヒントにイラストを完成させる「ピクチャークロスワードパズルゲーム」です。シンプルで分かりやすいルールで、誰でも手軽に楽しめます。
ピクロスの遊び方
■商品情報
タイトル ： ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition
対応機種 ： Nintendo Switch
ジャンル ： パズル
配信開始日 ： 2026年4月30日
価格 ： 1800 円（税込）
レーティング： IARC 3+
権利表記 ： (C)2026 Jupiter
(C)Konami Digital Entertainment
※ピクロスは任天堂の登録商標です。
※このソフトは、ダウンロード版のみの販売となります。（店頭販売はしておりません。）
※任天堂の公式オンラインストアやNintendo Switch のニンテンドーｅショップから購入できます。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
■URL情報
【オフィシャルサイト】
https://www.jupiter.co.jp/switch/picrosssknm/index.php(https://www.jupiter.co.jp/switch/picrossscap/index.php)
【YouTube URL】
https://youtu.be/2-ed3rcnmuw