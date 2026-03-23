Nintendo Switch(TM)『ピクロス(TM)S KONAMI ANTIQUES edition』4月30日に配信決定のお知らせ

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株式会社ジュピター


■ピクロスSシリーズに、KONAMIの懐かしいキャラクター達が登場！


長年愛されている「悪魔城ドラキュラ（Castlevania）」シリーズや「魂斗羅」シリーズ、「グラディウス」シリーズをはじめ、スポーツや恋愛シミュレーションなど多彩なジャンルのゲームキャラクターがドット絵パズルになりました。



タイトル画面

ピクロスモード

■収録タイトルは80タイトル！

収録タイトルリスト

■搭載するゲームモードは


ピクロスSシリーズでおなじみの「ピクロス」「メガピクロス」「カラーピクロス」「クリップピクロス」４つのピクロスモードと、大きなパズルで名シーンを再現した「エクストラ」を搭載。



カラーピクロス

クリップピクロス

「タイムアタック」は操作に反応してキャラクターがアクション！制限時間内にピクロスのクリアを目指そう。



タイムアタック『グラディウスIII』ステージ

タイムアタック『悪魔城ドラキュラ』(FC)ステージ

■追加要素として「サウンドプレイヤー」を搭載


KONAMIの名曲の数々をお好きな環境で楽しむことができます。



メインメニュー画面

サウンドプレイヤー画面

■Nintendo Switch 2 で遊ぶと


- Nintendo Switch 2 ではJoy-Con 2 (R) のマウス機能を使ってプレイすることもできます。


オプション画面でマウス操作に変更

パズル画面　マウスカーソル操作

■ピクロスの遊び方


『ピクロス』は、数字をヒントにイラストを完成させる「ピクチャークロスワードパズルゲーム」です。シンプルで分かりやすいルールで、誰でも手軽に楽しめます。



ピクロスの遊び方

■商品情報


タイトル　　：　ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition
対応機種　　：　Nintendo Switch
ジャンル　　：　パズル
配信開始日　：　2026年4月30日
価格　　　　：　1800 円（税込）
レーティング：　IARC 3+
権利表記　　：　(C)2026 Jupiter


　　　　　　　　(C)Konami Digital Entertainment
　　　　　　　　※ピクロスは任天堂の登録商標です。



※このソフトは、ダウンロード版のみの販売となります。（店頭販売はしておりません。）


※任天堂の公式オンラインストアやNintendo Switch のニンテンドーｅショップから購入できます。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。


■URL情報


【オフィシャルサイト】


https://www.jupiter.co.jp/switch/picrosssknm/index.php(https://www.jupiter.co.jp/switch/picrossscap/index.php)


【YouTube URL】


https://youtu.be/2-ed3rcnmuw