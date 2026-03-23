【岡山大学】岡山大学病院消化器内科の衣笠秀明助教がAMED「革新的がん医療実用化研究事業」に採択

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 23日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院消化器内科の衣笠秀明助教が、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の「令和8年度革新的がん医療実用化研究事業」に採択されました。



同事業は、研究成果を確実に医療現場に届けるために、主に応用領域の後半から臨床研究領域において、革新的な診断や治療などのがん医療の実用化を目指した研究を強力に推進するもので、これによりがんの本態解明からこれに基づく革新的な治療薬や診断・予防のためのバイオマーカー等の開発・実用化までを目的とした研究の加速化を目指すものです。



今回、衣笠助教は同事業の領域2「新たながん診断情報が得られる先進的な医用イメージング技術の確立に関する研究」の区分において、「深層生成モデルによるVirtual Chromoendoscopyの臨床的代替性に関する研究開発」という題目のもと申請し、採択されました。令和8～10年度の期間、研究チームを率いることになります。



今回の採択を受けて衣笠助教は「本研究では、人工知能CycleGANを用いて、従来必要であった色素散布を行うことなく、同等の観察像をデジタル的に再現する『仮想色素内視鏡』技術の実用化を目指します。将来的には医療機器として社会実装し、世界規模でがん医療の質向上に貢献してまいります」とコメント。3年間の研究活動に意欲を見せました。



本学は、岡山大学長期ビジョン2050「地域と地球の未来を共創し世界の革新に寄与する研究大学」の実現を目的として、全学を挙げて戦略的かつ重点的に研究・イノベーション強化を図る「岡山大学最重点研究分野」を制定。そのひとつにヘルスケア分野があり、今回の衣笠助教の事業採択も同分野の推進に資するものです。



衣笠助教をはじめ、今後も地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください。なお、衣笠助教をはじめとした本学との連携や共同・受託研究などについてもお気軽にご相談ください。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と衣笠秀明助教の取り組むにご期待ください。

本情報は、2026年3月9日に岡山大学から公開されました。

AMED「令和8年度革新的がん医療実用化研究事業」に採択された衣笠助教

◆参 考

・令和8年度 「革新的がん医療実用化研究事業」の採択課題について（AMED）

https://www.amed.go.jp/koubo/03005/02/C_00001.html

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院 消化器内科

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index114.html

◆参考情報

・【岡山大学】大腸がん予防に貢献する新たな内視鏡診断法を開発！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002975.000072793.html

・【岡山大学】唾液を用いて下咽頭がんを早期に発見可能！ ～唾液中DNAメチル化評価による早期下咽頭がんの低侵襲で簡便なスクリーニング方法～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002085.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学が開発した炎症性腸疾患関連腫瘍AI診断システムの有用性

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000751.000072793.html

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 消化器内科 助教 衣笠秀明

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7219

FAX：086-225-5991

E-mail: hkinugasa14◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15137.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

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岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html