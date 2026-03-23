現代社会において「書く」ことの価値を考えるプロジェクト『 Relight the Write　書く、ということ。』がスタート。第一弾として、アイナ・ジ・エンドを起用したCMを公開！

公益財団法人日本習字教育財団

公益財団法人 日本習字教育財団（本事務所：福岡県福岡市）は、スマートフォンをはじめとするデジタル環境の普及により、手書きの機会が減少し、書道文化の継承を取り巻く環境が変化している現状に課題意識を持っています。そうしたなかで当財団は、いまだからこそ「書く」ことの価値をあらためて見つめ直し、現代における意味を捉え直す新プロジェクト『Relight the Write 書く、ということ。』をスタートします。

本プロジェクトの第一弾では、いまの時代における表現のあり方を体現し、言葉と感情を独自の表現で届け続けるアーティストであるアイナ・ジ・エンドさんを起用したプロジェクトムービー 『Relight the Write 書く、ということ。』 を、2026年3月23日（月）よりプロジェクトサイト・YouTube・Instagramなどで配信を開始いたします。

プロジェクトサイトURL：https://rtw.nihon-shuji.or.jp/

日本習字公式YouTube：https://www.youtube.com/@nihonshuji

プロジェクト公式Instagram：@relight_the_write（ https://www.instagram.com/relight_the_write/ ）

■ 『Relight the Write 書く、ということ。』プロジェクト概要

『Relight the Write 書く、ということ。』は、「書く」ことの価値を一方的に提示するのではなく、“書く体験”を通じて、ひとりひとりが書くことの意義と向き合い、自分だけの答えを見出す機会を創出するプロジェクトです。

プロジェクトムービーやプロジェクトサイトの公開を皮切りに、今後は、プロジェクトサイトなどで継続的にコンテンツを発信するとともに、体験型イベントをはじめとする多彩な企画を順次展開していく予定です。

■ プロジェクト発足の背景

デジタルが生活の中心となったいま、手で文字を書く機会は確実に減っています。便利さが増す一方で、自分の言葉を自分の手で書くこと、書くことで思考や感情に向き合うことの機会は、以前よりも希少なものになりました。

書道は、文字を美しく書く技術としてだけでなく、他者へ想いを届ける文化として受け継がれてきました。だからこそ私たちは、書道を「失われつつあるもの」として守るだけでなく、この時代においてどのような価値を持ちうるのかを、あらためて問い直す必要があると考えています。

そのため私たちは、書道の継承に向き合いながら、いまだからこそ見えてくる「書く」ことの価値を照らし直すプロジェクト『Relight the Write 書く、ということ。』をスタートしました。

■ プロジェクトロゴ

書道の書き始めの1画目を表現した力強いデザインのプロジェクトロゴを用い、まずは多くの方に書道を体験してほしいという想いを込めています。

■ プロジェクトステートメント

「書道なんて、」という一見ネガティブに思えるキャッチコピーをフックに、導入部分で現状の書道の立ち位置を正直に吐露しています。そこに異を唱えるように今の時代に書道をやることの意味、魅力、そしてそれらを信じている日本習字のスタンスを力強く訴えています。

■ プロジェクトムービーの見どころ

本ムービーの舞台は、あえて「和室」という書道らしい固定観念を離れた空間で、アイナ・ジ・エンドさんが筆と墨と半紙だけで自分自身と対峙します。好奇心あふれる前のめりな姿勢から、徐々に感覚が研ぎ澄まされ、気持ちが整っていく彼女のプロフェッショナルな姿が垣間見られます。同じ文字を黙々と書き続け、何度も書き直し、時には「失敗しちゃった」と言わんばかりのお茶目な表情を浮かべ、彼女が一筆に込めた言葉は「煌」。創作の苦悩と、「まるで新しい扉を開いてもらった」と達成感あふれるアイナ・ジ・エンドさんの表情を捉えた、ドキュメンタリーのような映像にご注目ください。

■ プロジェクトムービーストーリーボード■ アイナ・ジ・エンドさんプロフィール

2015年、楽器を持たないパンクバンド“BiSH”のメンバーとして始動、翌年メジャーデビュー。

2021年に全曲作詞作曲の1stアルバム『THE END』をリリースし、ソロ活動を本格始動する。

2025年、TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中 - On The Way」をリリースし、米Billboardから発表されるBillboard Global 200に名前を連ねるなど数々のチャートへランクインし、国内外で話題となっている。

『第67回 日本レコード大賞』にて、"優秀作品賞"を受賞。2025年末、「第76回NHK紅白歌合戦」へ初出場を果たした。

2026年4月からは7都市を巡る自身初のアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC - 』の開催が決定している。

■ アイナ・ジ・エンドさんインタビュー

Q：20年ぶりの習字をやられた撮影、いかがでしたか？

小さい頃は字を書いて添削されることが怖かったりもしたのですが、大人になってから習字をして、誰にも怒られなくて、思うがままに字を書けることがこんなに楽しいんだ！という学びがありました。

Q：撮影中、筆と半紙との真剣な向き合いが印象的でした。アイナ・ジ・エンドさんが普段自分と向き合う時はどんな時ですか？

向き合いたい時は、音楽を聴きます。人の声があまり入っていないような、映画のサウンドトラックとかを聴いたりするんですけど、移動中が一番向き合う気がしますね。車とか飛行機、バスとか、色んな移動手段中に耳にイヤホンを入れて、そこから流れてくる音に神経を集中させることですごくリラックスできるし、次の現場に集中していける気がします。

Q：今日アイナ・ジ・エンドさんが書かれた「煌」は、ズバリ何点でしたか？また、煌めきを感じる瞬間は？

めちゃくちゃ厳しく言うと2点とかなんですけど・・・、誰にも添削されないとなったら、100点です！毎日煌めきを感じますが、例えば日がすごい照っているときとか、日に当たったものたちに煌めきを感じますし、人々にも感じるし、ずっと煌めきは絶え間なくどこかにありますね。

Q：書道と音楽作りとの共通点はありましたか？

書道も、きっと書いている人のエネルギーがこの紙に宿ると思うんですよね。音楽もメロディーを作った人、歌詞を書いた人のエネルギーがその楽曲に宿ると思うんですよ。だから、すごく人にエネルギーを与えるものだと思います。この紙1枚も音楽1曲も一緒だと思うので、音楽を聴く人がすごく元気になったり、一緒に悲しい気持ちになるのと同じで、この文字を見てすごいエネルギーがもらえたり、ちょっと一緒に泣きたくなれたり、人と一緒に暮らしていける、共存していけるものなんだなって思いました。

Q：間もなく新生活が始まる季節ということで、これからアイナ・ジ・エンドさんが新しく灯したいと思ってることを教えてください。

ティースジュエリーをやってみたいですね。歯にジュエリーをつけて日々暮らすこと。毎日笑ったときに歯が輝いて見えるみたいな。1回だけBiSHに所属しているときに、ファンクラブ企画でやらせていただいたんですけど、当時映画の撮影中ですぐに取らなくちゃいけなかったので、もっとギャンギャンのやつをやりたいですね！

■ 告知展開

JR東日本、JR西日本、JR東海、JR北海道、JR四国、JR九州のJR6社ネットワークセットでプロジェクトムービーが放映されます。

掲出期間：2026年3月23日(月)～3月29日(日)

掲出媒体：JR駅構内デジタルサイネージ・縦型大型サイネージ（主要駅を中心に展開）

本プロジェクトの世界観を多くの方にお届けします。駅構内にお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。

J・ADビジョン東京駅丸の内

※写真撮影の際は周囲の方へのご配慮をお願いします。

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

日本習字について

■ 日本習字とは

公益財団法人 日本習字教育財団は、「正しい美しい愛の習字」を基本理念に、書道教育並びに書道文化の振興を図り、日本文化の伝承と発展に寄与することを目的に活動している団体です。幼児から大人までを対象とした通信教育を実施し、全国に約1万以上ある習字教室あるいは通信指導での学習を選ぶスタイルで、幅広い世代の文字文化の習得・生活文化の向上を支えています。また、全国規模での公募展覧会や書き初め大会、教育普及事業を通じて、地域コミュニティーの活性化に貢献し、公益法人として、書道文化の社会的価値の拡充と次世代への継承にも取り組んでいます。

財団名 ：公益財団法人 日本習字教育財団

所在地 ：福岡事務所（福岡県福岡市中央区赤坂2-6-11 日本習字ビル）

東京事務所（東京都千代田区九段北4-2-11 第2星光ビル4F）

京都事務所（京都市左京区岡崎南御所町35-15 観峰会館）

創立 ：昭和28年（1953年）

代表者 ：理事長 葛西 孝章

URL ：https://www.nihon-shuji.or.jp/