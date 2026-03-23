【岡山大学】きびだんごの伝統を次世代へつなぐ「共創」の深化～原材料もち米の生産者と岡山大学が廣榮堂の製造現場で懇談会を開催～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 23日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月13日、株式会社廣榮堂（本社：岡山市中区、代表取締役：武田浩一）との共同研究を一層深化させるため、同社本社工場で開催された「工場見学・生産者懇談会」に参加しました。

きびだんごの原材料であるもち米の生産者と大学関係者が一堂に会するこの取り組みは、2025年11月26日に発表した「株式会社廣榮堂と岡山大学の総合的取組み」の実装フェーズとして、生産現場の声を直接聴取し、関係者全体の信頼関係を深めることを目的に行われました。



当日は、生産者と研究者が、廣榮堂の看板商品である「きびだんご」の製造ラインを見学。原材料であるもち米がどのように大切に加工され、製品へと仕上がっていくのかを視察しました。品質管理用比較サンプルの体感を通じて、品質を高い水準で維持管理する技術の高さに、一同からは驚きの声が上がりました。



さらに、経営の基盤となっている「アイデアシート」の活用事例を視察。新商品の企画がどのように検討を重ねられ、製品へと結実していくのか、一連の過程を共有しました。参加した生産者からは「従業員の皆さまがいきいきと働く姿に刺激を受けた。自分たちが作るもち米への意欲や目標意識に大きくつながった」との感想が寄せられました。



見学後の懇談会では、共同研究チームによる最新の分析結果が共有されました。生産現場と大学の知見が交差する中で、栽培技術の向上に向けた具体的な議論が展開。本学学術研究院環境生命自然科学学域の大仲克俊准教授（農業経営学）は、「生産者と加工の実需者が共に課題を解決していくプロセスは、水田政策・経営の研究者としても非常に貴重な経験を積ませていただいたと考えております」と手応えを語りました。



本学は今後も、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学として、伝統の継承と地域課題の解決に向けたイノベーションをけん引していきます。引き続き、本学と株式会社廣榮堂の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年3月9日に岡山大学から公開されました。

プロジェクトに懸ける思いを語る廣榮堂の武田社長（右）と、熱心に耳を傾ける参加者ら（写真提供：株式会社廣榮堂）

廣榮堂の製造現場を視察する生産者と本学関係者（写真提供：株式会社廣榮堂）

品質管理用の比較サンプルを体感し、品質維持の技術について学ぶ参加者（写真提供：株式会社廣榮堂）

◆参 考

・株式会社廣榮堂

https://koeido.co.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 食料環境政策学分野

https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~envpol/jpn/

・岡山大学資源植物科学研究所 統合ゲノム育種グループ

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/nucleus/IGBj/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学と株式会社廣榮堂が「きびだんご」の伝統継承と新たな価値創造へ総合的連携を開始～農学・経済学の知見を結集し、地域農業の課題解決とイノベーションに挑む～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003627.000072793.html

・【岡山大学】きびだんごにカーボンフットプリントを表示！ ～学生と観光客が語り合う脱炭素の未来～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003407.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 上級URA 佐藤浩哉

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：sato.hiroya◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15145.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html