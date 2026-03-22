3月28日（土）笠置さくらまつり開催｜相楽地域の販売ブースが集結する春の1日イベント

笠置まちづくり株式会社

笠置まちづくり株式会社（京都府相楽郡笠置町）は、2026年3月28日（土）に「笠置さくらまつり～希望を植える日～」を笠置キャンプ場内ふれあい広場および桜並木一帯にて開催します。申込不要・入場無料（※1）で参加できる地域イベントで、飲食・物販・体験など多彩なブースが並び、子どもから大人まで楽しめる一日となっています。

当日は、鹿肉専門店や鳥肉専門店、オーガニックカフェ、スペシャルティコーヒーなど、個性豊かなブースが出展予定です。子どもくじ1回無料のサービスもあり、家族連れにもご参加いただけます。また、カヌーやSUP、手作り竹工芸の展示販売など、笠置ならではの自然・文化を感じられるコンテンツも充実しています。

さらに、イベント当日を含む3月25日（水）～4月12日（日）の期間中、毎夜17:00～22:00に桜並木のライトアップも実施する予定です。昼と夜、それぞれ異なる笠置の表情を楽しめます。

※1：キャンプ場駐車場及びキャンプ場利用の場合はキャンプ場の入場料が必要になります

開催の背景・目的

京都府南部に位置する笠置町は、木津川沿いに広がる桜並木と笠置寺の弥勒磨崖仏で知られる自然豊かな町です。笠置まちづくり株式会社は、地域の人々が集い交流できる場づくりを通じて、まちの活性化に取り組んでいます。

「希望を植える日」というサブタイトルに込められているのは、希望を生むまち・笠置町として、桜が芽吹く春に、地域の事業者や団体が一堂に集まり、笠置の魅力を広く発信するとともに、訪れた方々が地域とのつながりを感じられるイベントを目指しています。当日は笠置町の地元の方々と共に、桜の植樹式も開催する予定です。

イベント概要

◼️イベント名

笠置さくらまつり～希望を植える日～

◼️開催日時

2026年3月28日（土）10:00～15:00

◼️会場

笠置キャンプ場内ふれあい広場 及び 桜並木一帯 （〒619-1303 京都府相楽郡笠置町笠置佃）

◼️アクセス

JR関西本線・笠置駅から徒歩5分

◼️駐車場

あり（笠置いこいの館に特別駐車場をご用意しています。駐車場代は無料です。）

※キャンプ場の駐車場をご利用される場合は、別途キャンプ場の入場料が必要です。

◼️参加費・参加方法

申込不要、入場無料

◼️主催

笠置まちづくり株式会社

共催：笠置町 協力：笠置町商工会、株式会社一

後援：京都府

※ 桜ライトアップ期間

2026年3月25日（水）～4月12日（日）17:00～22:00）

※注意事項

・当日は雨天決行、荒天の場合中止する可能性がございます。最新情報は笠置町まちづくり株式会社のInstagramをご確認ください。

・出展ブースが当日急遽変更になることもございます。あらかじめご了承ください。

主な出展ブース

飲食・物販・体験など多彩なジャンルのブースが出展します。（※下記、順不同）

■飲食ブース

鳥肉専門店ナカムラポートリー／やまとある工房／移動カフェタニファー／Doors Coffee Roastery／京都すずなり屋 山田川いこい店／道の駅 お茶の京都みなみやましろ村／やまとある工房／Kyoto Beer Lab／泊まれる小料理屋 与一／美土里屋



■物販ブース

笠置町商工会女性部／このかconoka／浅川建設農園部／Kyoto Beer Lab／和束農園／アトリエアキタ



■展示ブース

FUJITA CANOE／BBQ TEBURA／笠置寺／自遊宿松本亭＆和cafe 鹿鷲／笠置ベース／木津川漁業協同組合

今後の展開

笠置まちづくり株式会社は、今後もさくらまつりをはじめとする地域イベントを継続的に開催し、笠置町の魅力発信と地域交流の促進に取り組んでいきます。最新情報は公式Instagramにて随時発信しています。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179997/table/1_1_fe1a51e63f6b1390f375f77c8695374d.jpg?v=202603230951 ]

＜リリースお問い合わせ先＞

笠置まちづくり株式会社 担当：米丸

（電話：0743-95-2088）