【岡山大学】“分子の右と左”を見分ける光を超高速で切り替え-ナノサイズのアンテナで実現

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 23日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- アミノ酸の“右手型・左手型（鏡像異性体）”の違いに敏感な光（キラル光）を、単一の金ナノ構造の中の「分子サイズの一点」に作り出しました。- 光の到達時間差をわずかに変えるだけで、その光源をON/OFFし、右回り／左回り（キラリティ）を切り替えられることを実証しました。- 光源のON/OFF制御により、鏡像異性体を識別する超小型・超高速の光デバイスや高感度センシングへの応用が期待されます。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の異分野基礎科学研究所の三澤弘明教授（特任）は、中国・東南大学および中国・北京大学との国際共同研究により、アミノ酸の“右手型・左手型”のような分子の左右の違いを見分ける光（キラル光）を、分子サイズの一点に作り出し、超高速にON/OFF・反転できることを実証しました。

これまで、こうした光の性質を分子サイズの一点に閉じ込め、しかも超高速に切り替えることは技術的に難しい課題でした。

本研究の重要なポイントは、単一の金ナノアンテナ内部で生じる光の振動の重なり（モード干渉5））を利用し、従来両立が難しかった「分子サイズの局在」と「超高速な切替」を同時に実現した点にあります。

本成果は、2026年2月28日に米国化学会（ACS）の学術誌 ACS Nano にオンライン掲載されました。

分子の左右の違い（鏡像異性体）は医薬・材料・生命科学で本質的に重要であり、本技術はその識別や反応制御を、より小さく速く行う基盤となります。今後、超小型・超高速の光スイッチや、キラル分子の高感度センシング、キラル発光制御などへの展開が期待されます。

本情報は、2026年3月11日に岡山大学から公開されました。

図. 時間差で「キラルな光源」を超高速に切替。単一の金ナノアンテナに、同じ超短パルス光を2本に分けて照射し、2つの光の到達時間差を変えるだけで、ナノスケールの一点に生まれるキラルな光（左回り／右回り）をON/OFF・切り替えできることを示す概念図。

◆三澤弘明教授からのひとこと

アミノ酸の“右手型・左手型”のような分子(キラル分子)の左右の違いは、生命科学や医薬にとって本質的に重要です。今回、分子サイズのごく小さな一点に、左右の違いを見分ける光の状態を作り、しかも超高速にON/OFFや反転までできることを示しました。将来は、キラル分子をより高感度に調べる技術や、超小型・超高速に動作する光スイッチなどへつなげていきたいと考えています。

◆論文情報

論 文 名：Construction and Regulation of a Nanometer-Femtosecond-Scale Spatiotemporally Localized Chiroptical Source in a Single Plasmonic Nanoantenna

掲 載 誌：ACS Nano

著 者：Shuai Zu, Quan Sun, Chunxiang Xu, and Hiroaki Misawa

D O I：10.1021/acsnano.5c15772

◆研究資金

本研究は、科学研究費補助金 基盤研究（S）（JP23H05464）およびJSPS Program for Forming Japan’s Peak Research Universities (J-PEAKS) (Grant No. JPJS00420230010)の支援を受けて実施しました。

◆詳しい研究内容について

“分子の右と左”を見分ける光を超高速で切り替え-ナノサイズのアンテナで実現-

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260311-1.pdf

◆参 考

・岡山大学異分野基礎科学研究所

http://www.riis.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】紙よりはるかに薄い結晶で、光のふるまいをデザイン-ナノメートル厚の結晶の「向き」と「ねじれ」による新しい光制御-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003860.000072793.html

岡山大学津島キャンパスに所在する岡山大学異分野基礎科学研究所（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学異分野基礎科学研究所 教授（特任） 三澤弘明

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7874

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1509.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

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