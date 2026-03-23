【岡山大学】冨樫庸介教授が「第22回日本学術振興会賞」ならびに「日本学士院学術奨励賞授賞式」に出席

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 23日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）学術研究院医歯薬学域（医）の冨樫庸介教授が、「第22回日本学術振興会賞」および「第22回日本学士院学術奨励賞」を受賞し、2026年2月3日に日本学士院において、秋篠宮皇嗣同妃両殿下ご臨席のもと執り行われた授賞式に参列し、受賞者代表としてあいさつしました。



日本学術振興会賞は、日本の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させるため、創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者を早い段階から顕彰し、その研究意欲を高め、研究の発展を支援していくことを目的とするものです。



また、日本学士院学術奨励賞は、若手研究者を顕彰して今後の一層の研究を奨励することを目的として平成16年度に創設されました。本賞は、すぐれた研究成果をあげた若手研究者のうち、今後の活躍が特に期待される者に対し、日本学術振興会賞受賞者の中から毎年6人以内に授与されます。



＜授賞対象業績＞

ミトコンドリア伝播による新たながん免疫逃避機構の解明

賞状と賞牌をいただく冨樫教授

受賞者代表あいさつをする冨樫教授

日本学術振興会賞ならびに日本学士院学術奨励賞を受賞した冨樫教授

◆参 考

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域 腫瘍微小環境学分野

https://www.cc.okayama-u.ac.jp/tme/index.html

・岡山大学病院 血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科

http://ninai.med.okayama-u.ac.jp/



◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）の冨樫庸介教授が「第22回（令和7年度）日本学士院学術奨励賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003723.000072793.html

・【岡山大学】冨樫庸介教授（医）が「第22回日本学術振興会賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003653.000072793.html

・【岡山大学】冨樫庸介教授（医）が「日本医師会医学研究奨励賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003569.000072793.html

・【岡山大学】冨樫庸介教授（医）が第7回日本医療研究開発大賞「日本医療研究開発機構（AMED）理事長賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002884.000072793.html

・【岡山大学】がん細胞が自らの異常なミトコンドリアで免疫系を乗っ取り、生き残りをはかっている

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002882.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）腫瘍微小環境学分野 教授

岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科 教授

冨樫庸介

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7390

FAX：086-235-7392

https://www.cc.okayama-u.ac.jp/tme/index.html

http://ninai.med.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

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岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

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