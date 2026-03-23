【キャンメイク】イメージモデル原 菜乃華さん出演TVCM第2弾！初々しい笑顔が輝く「舞台袖 篇」を2026年4月1日(水)より全国放映開始

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田仁祥）は、メイクアップブランド「キャンメイク」のイメージモデルである原 菜乃華さん出演の新TVCM イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～「舞台袖 篇」を、2026年4月1日(水)より全国でテレビ放映いたします。

また、テレビ放映に先駆けて3月23日(月)よりCM動画とメイキング動画をWebにて先行公開。メイキング動画では、原 菜乃華さんから届いた新CMについてのコメントもご覧いただけます。

新CM 30秒Ver. https://youtu.be/Y8vrVscXABs(https://youtu.be/Y8vrVscXABs)

- CMストーリー＆みどころ

舞台袖で不安げな表情を浮かべながら本番を待つ“舞台女優”原 菜乃華さん。速まる鼓動をしずめたくて、大事そうに手にとったのは「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」。そっとパウダーを肌にのせる原さん。ふんわり心地よいパフが頬に触れると、その表情は少し和らぎ、次の瞬間にはキリリとした女優の眼差しに！キラめくツヤ肌と自信を手に入れて、颯爽と舞台へ飛び出していきます。スポットライトを浴び、生き生きと演じる原さん。舞台の上では、心も肌も、ひとかけらの曇りもなく輝きを放つ彼女の姿がありました。そして、キラキラと紙吹雪が舞う中、原さんは笑顔でラストシーンを迎えるのでした(ハート)

舞台の上でキラキラと輝く原さん(ハート)

今回のCMでは、実際に舞台でも活躍されている原さんに初々しい舞台女優さんを演じていただきました！本番直前、舞台袖で緊張の面持ちの原さんが「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」を頬にのせ、キラめく肌と一緒に自信を手に入れて舞台上で輝きだす瞬間を、音や光の演出を交えつつ原さんの躍動感のある演技を通して描きました。ひと塗りで透明感あふれるツヤ肌に仕上がって、持っているだけでも気分が上がる輝くパッケージという、本商品の魅力もたっぷりと伝えています。パウダーで仕上げた原さんの美しいツヤ肌はもちろん、多彩な表情やハツラツと演じるステージ上での姿など、女優として光る存在感にもぜひご注目ください！

- 【新CM概要】

タイトル：イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～「舞台袖 篇」

放映開始日:2026年3月23日（月）より Web先行公開

2026年4月1日（水）より 全国でテレビ放映

YouTube URL:15秒Ver. https://youtu.be/f4T54Fv0QJI(https://youtu.be/f4T54Fv0QJI)

30秒Ver. https://youtu.be/Y8vrVscXABs(https://youtu.be/Y8vrVscXABs)

メイキングhttps://youtu.be/3WsOf93BoRk(https://youtu.be/3WsOf93BoRk)

1.舞台袖で不安げな表情を浮かべながら本番を待つ原さん。2.ドキドキをしずめたくて、「イルミネイティングフィニッシュパウダー～Abloom～」を手にします。3.そっとパウダーを肌にのせる原さん。4.鏡に映る原さんの肌と眼差しは輝いています！5.キラめくツヤ肌と自信を手に入れて、颯爽と舞台へ！6.スポットライトを浴び、生き生きと演じる原さん。7.心も肌も、ひとかけらの曇りもなく輝いています☆8.キラキラと紙吹雪が舞う中、笑顔でラストシーンを迎えるのでした(ハート)

30秒Ver.のラストカットでは、新商品「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～ mini」の紹介が流れます。

- 【原 菜乃華さんコメント】

Q.撮影はいかがでしたか？

今回は「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」のCMです！ステージの舞台袖で本品を使って、自信をつけて本番に挑む…という内容になっています。職業柄、ステージに立つことがよくあるので、すごく感情を乗せてお芝居をすることが出来ました！

そして私、これめちゃくちゃ好きです！パーッと輝くような、華やかなツヤ肌にしてくれます！お肌をキラキラ魅せたい大切な日のメイクの仕上げにぜひ使っていただきたいです！

CM撮影の合間に笑顔でピースサインをしてくれる原さん(ハート)

Q.miniの魅力を教えてください！

なんと今回で、miniのパッケージが3種類になりました！

「~Abloom~シリーズ」はなんと！フタを開けると…小さなお花の形になっているんです(ハート)とってもかわいいですよね！もちろん持ち運びにも便利なサイズ感なので外でお直ししたいときにもピッタリです！

「~Abloom~シリーズ」にminiが登場！

Q.原さんご自身が特に輝いている瞬間はどんなとき？

一番輝いている瞬間は…ごはんを食べている時だと思います！友人からも「おいしそうに食べるね」って絶対に褒めてもらえるので、一番しあわせな瞬間は食事をしている時です！

みなさんもイルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～で自信をまとってキラキラ輝くような瞬間を過ごしてほしいです！私も、これから大切な日にはこちらを使って挑みたいと思います(ハート)

＊詳しくはメイキング動画をご覧ください。https://youtu.be/3WsOf93BoRk(https://youtu.be/3WsOf93BoRk)

- 【原 菜乃華（はら なのか） プロフィール】

2003年8月26日生まれ 22歳。東京都出身。

2009年オーディションを経て6歳で芸能界デビューし、子役として活動をスタート。

2017年公開の映画「はらはらなのか。」では、本人役「原ナノカ」で初主演を果たす。

2022年公開の新海 誠監督によるアニメーション映画「すずめの戸締まり」ではヒロインの岩戸鈴芽役で声優に初挑戦し、第18回声優アワードで新人声優賞を受賞。

2023年にはNHK「どうする家康」で大河ドラマ初出演。2024年公開の映画「ミステリと言う勿れ」では重要な役どころをみごとに演じ、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。2025年は、人気コミックを実写映画化した「見える子ちゃん」に主演。

NHK連続テレビ小説「あんぱん」では、ヒロインの妹役をつとめた。

2026年7月公開予定のアニメーション映画「君と花火と約束と」では、主人公が恋をするヒロイン・葉山煌役を演じている。透明感のある清楚な美しさと、見る人を魅力する高い演技力で、今後さらなる飛躍が期待される若手実力派女優のひとり。

https://www.tristone.co.jp/actors/hara/index.html(https://www.tristone.co.jp/actors/hara/index.html)

- 【商品概要】 「キャンメイク イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」全2色 各\1,034（税込）

磨いたような光沢ツヤ長時間続く、澄んだ光沢ツヤ肌仕上げのフェイスパウダー！

専用パフ付01 ハイドレンジアガーデン02 エメラルドハーバリウム

【商品特長】

■透明感のある光沢ツヤ肌が長時間続く

・繊細パール配合で、立体感と光沢感のあるツヤ肌仕上がり

・ひと塗りで肌に透明感を与え、メイクしたての透明感が長時間持続

・肌の凹凸を目立たなくしてキメが整ったように毛穴をカバー

■5色のカラーで顔色補正効果

・5色の異なるカラーを混ぜて使うことで、肌のくすみや色ムラを補正して顔色を長時間トーンUP！

■長時間メイク崩れを防ぐ

・水や汗に強く、メイクしたての美しい仕上がりをキープ

■UVカット効果（SPF24・PA++）

・日常の紫外線からお肌をガード

■単品使用時は、洗顔料や石けんのみでオフ可能

■15種の美容液成分・天然ミネラルパウダー配合

■ミラー＆ふわっふわな専用パフ付

【カラー展開】 全2色

01 ハイドレンジアガーデン：ラベンダーカラーで儚げ透明感UP

02 エメラルドハーバリウム：5色のカラーで自然に明るくトーンUP

※本商品の詳細は、以下ページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/182(https://www.canmake.com/item/detail/182)

- 「～Abloom～シリーズ」から、待望のminiサイズが登場(ハート) 2026年3月下旬より新発売！

光沢ツヤ肌が続く「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」と、澄んだマシュマロ肌仕上げの「マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～」からminiサイズが登場！

Miniは、持ち運びに便利な手のひらサイズ

パウダーと容器デザインは通常サイズと同じ仕様で、中皿にはかわいらしいお花型を採用しています。手のひらサイズで持ち歩きしやすいので、外出先でのお直しパウダーにおすすめ！

miniサイズも便利なミラー＆専用パフ付きです(ハート)

- 「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～ mini」 全1色 \880（税込）

【カラー展開】 全1色

01 ハイドレンジアガーデン：ラベンダーカラーで儚げ透明感UP ※「02」は通常サイズのみ

ｍiniの中皿はキュートな花型デザイン(ハート)※仕上がりイメージ- マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～ mini」 全1色 \880（税込）

【カラー展開】 全1色

01 ディアレストブーケ：5色のコントロールカラーでバランス良くトーンUP！ ※「02」「03」は通常サイズのみ

※仕上がりイメージ

※商品および既存品（通常サイズ）についての詳細は、以下ページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/131(https://www.canmake.com/item/detail/131)

- キャンメイクについて

キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したメイクブランドです。「かわいい！に出会える」をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう最新のトレンドを追求しニーズに合った商品作りをしています。これからもお客様の声を大切にリーズナブルでありながらも高品質な心ときめくコスメを提供してまいります。

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

X： https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)

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