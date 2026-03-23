【岡山大学】2025年度「プロジェクトマネジメント基礎研修」のフォローアップ会を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 23日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年2月3日、昨年3回実施した「プロジェクトマネジメント基礎研修」のフォローアップ会を本学津島キャンパスの創立五十周年記念館で開催しました。



本基礎研修は、世界最大のプロジェクトマネジメント協会（Project Management Institute：PMI）の日本における支部である一般社団法人PMI日本支部（事務局：東京都中央区、端山毅会長）と連携し、本学教職員がプロジェクトマネジメント（PM）の基礎を学ぶとともにその能力を育成し、その能力を自身が有する教育・研究、技術、事務等のノウハウと融合することで、大学経営を担う人材の育成を図ることを目的として実施しました。



今回のフォローアップ会には、プロジェクトマネジメント基礎研修を受講した本学教員（部局の副部局長）と総合技術部の技術職員、事務職員らが参加。プロジェクトマネジメント基礎研修で学修した内容を実際の業務に活用していくにあたっての疑問点や課題について、受講者それぞれが持ち寄り、PMI日本支部の講師陣と1on1形式でミーティングを行いました。



フォローアップ会に参加した総合技術部中村有里技術専門職員は「研修で学んだスケジュール感覚とリスクの管理が実務でとても役に立っています。さらに課題共有などでも活用していきたいです」とコメント。今後の業務等においてプロジェクトマネジメントのノウハウを生かす会となりました。

また今回のフォローアップ会について本学の佐藤法仁副理事・副学長・上級URAは「基礎研修に引き続き、フォローアップ会に対応いただきましたPMI日本支部の藤井新吾副会長や石塚幸夫リーダーと鳥本明男サブリーダーらに厚く御礼申し上げます。研修知識を補完し、実際の業務に生かすためにもこのような場を設けることはとても重要なことだと思います。プロジェクトマネジメントは“魔法の杖”ではなく、絶えず自己研鑽と適切な協力者らのネットワークなどが必要だと思います。今後もPMI日本支部と協働し、アカデミアにおけるプロジェクトマネジメントの普及定着を進めていきたいと思います」とコメントしました。



本学は本年度採択を受けた日本学術振興会（JSPS）の「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」においてもPMI日本支部とPMIアジアパシフィックと連携してプロジェクトマネジメントの研修を強化します。アカデミアにおけるプロジェクトマネジメントの普及と定着とともに、知から新しい価値を創出できるナレッジワーカーの育成と輩出など開かれた地域中核・特色ある研究大学として活動します。引き続き、本学の取り組みにご期待ください。



本件は、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の取り組みのひとつとしても実施されました。

本情報は、2026年3月10日に岡山大学から公開されました。

石塚リーダーからフォローアップを受ける本学職員（左）

鳥本サブリーダーからオンラインにてフォローアップを受ける本学教員（右）

◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・一般社団法人PMI日本支部

https://www.pmi-japan.org/

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】「技術」から研究開発イノベーションをマネジメントできる技術職員の育成プロジェクトを始動 ～プロジェクトマネジメント能力を持つ技術職員の高度化を強化推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002163.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学総合技術部 & PMI日本支部「プロジェクトマネジメント基礎研修」を開始～技術職員と事務職員を高度化する観点からプロジェクトマネジメントスキルを学ぶ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002618.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学総合技術部&PMI日本支部「プロジェクトマネジメント基礎研修」を終了～技術職員と事務職員を高度化する観点からプロジェクトマネジメントのスキルを学ぶ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002795.000072793.html

・【岡山大学】総合技術部&PMI日本支部「プロジェクトマネジメント基礎研修」の学習証明オープンバッジ授与式を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002930.000072793.html

・【岡山大学】プロジェクトマネジメント基礎研修オリエンテーションを開催～大学経営を担える人材の育成へ2025年度は全学を挙げて実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003397.000072793.html

・【岡山大学】2025年度「プロジェクトマネジメント基礎研修」をスタート～本年度は全学を挙げて実施し、大学経営を担える人材の育成へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003475.000072793.html

・【岡山大学】2025年度「プロジェクトマネジメント基礎研修」第2回（Day2）開催～大学経営を担える人材の育成へプロジェクトマネジメントのスキルを学ぶ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003629.000072793.html

・【岡山大学】2025年度「プロジェクトマネジメント基礎研修」第3回（Day3）開催～大学経営を担える人材の育成へプロジェクトマネジメントのスキルを学ぶ（完結編）～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003694.000072793.html

・【岡山大学】2025年度「プロジェクトマネジメント基礎研修」の学習証明オープンバッジ授与式を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003825.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学 x PMI日本支部】プロジェクトマネジメントに関する組織間連携協定を締結 ～研究開発マネジメント人材育成強化など、わが国のアカデミア全体のプロジェクトマネジメント活性へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003776.000072793.html

・【岡山大学】PMIアジアパシフィックのソヒュン・カンディレクターらが表敬訪問～国際的な舞台を活用したプロジェクトマネジメント人材の育成等について議論～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003050.000072793.html

・文部科学省人材委員会研究開発イノベーションの創出に関わるマネジメント業務・人材に係るワーキング・グループ

・研究開発イノベーションのマネジメント業務と人材～「プロジェクトマネジメント」と「組織」の視点から～

https://www.mext.go.jp/content/20240531-mxt_kiban03-000035730_3.pdf

・【岡山大学】岡山大学事務職員がURAスキル認定制度に認定！～研究専念環境構築に向けてURA機能の内製化を促進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003068.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学事務職員を「岡山大学研究開発マネジメント人材」に認定！～研究者の研究専念環境強化・教職員の高度化を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003264.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学職員3人を「岡山大学研究開発マネジメント人材」に認定！～研究者の研究専念環境強化・教職員の高度化を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003809.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」に採択～「知」から新たな価値を生み出すことのできる研究開発マネジメント人材の育成：岡山大学URAモデルなど特色ある取り組みを生かした研修を提供～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003628.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 人事課 労務担当

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7029

FAX：086-251-7033

E-mail：abg7029◎adm.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15062.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html