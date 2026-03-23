株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2026年3月23日

株式会社クリエイティブヨーコ

『しろたん』TVアニメ化決定！2026年秋、テレビ朝日にて放送開始

～国内外への認知拡大でさらなるIP（知的財産）価値向上へ～

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）のオリジナルキャラクターであり、1999年の誕生以来、多くの方々に愛されてきた『しろたん』のTVアニメが、2026年秋からテレビ朝日にて放送されることが決定しました。

当社はこのアニメ放送を最大のフックとして、多角的な事業展開を推進し、さらなるIP（知的財産）価値の向上とグローバル市場への進出を一段と促進します。

■TVアニメ放送を開始する背景

・メディア戦略の推進：メディア戦略を推進するための大きな柱として、待望のアニメ放送を開始します。テレビおよび配信を通してたくさんの方へ「ふわふわ」な癒やしの時間をお届けし、子どもから大人まで、あらゆる世代へ『しろたん』の魅力を広めていきます。

・ライセンス展開の拡大：アニメ放送によるIP価値の向上を「次なるステージへの起点」と捉え、多方面へのライセンシー拡大を推進。生活のあらゆるシーンで、もっと身近に『しろたん』と触れ合える機会を創出します。

・SNSマーケティング：アニメ放送と連動し、『しろたん』公式SNSを通じた施策をスタート。既存ファンのエンゲージメントをより一層深めると同時に、デジタルネイティブ世代へのアプローチを強化することで、新たなファン獲得を目指します。

■TVアニメと連動した出店・イベント：会える『しろたん』を全国、そして世界へ

全国主要都市での大型期間限定イベントやポップアップショップの開催を順次予定しており、アニメ放送と連動した特別な体験価値を提供します。

■『しろたん』とは？

『しろたん』は、当社の理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する“たてごとアザラシ”をモデルとしたオリジナルキャラクターです。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として展開し、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒やしと安らぎをお届けしてきました。2017年からはライセンスビジネスをスタートし、多くの生活雑貨やアパレルなどに採用され、国内外で“そばにいるとほっとする存在”として親しまれています。

待望のTVアニメ化決定！

■アニメーション概要

2026年秋からテレビ朝日にて放送開始！『しろたん』と、お友だちの“らっこいぬ”、“しぇる”、“らむね”とのふわふわ大冒険がはじまります！

【最高峰の制作チームが集結】

本アニメーション制作は、盤石の布陣で臨みます。数々の国民的長寿アニメを手掛けるテレビ朝日とシンエイ動画が企画プロデュースを担当。そして、アニメーション制作を担うのは、シンエイ動画グループの《レスプリ》です。《レスプリ》は、キャラクターの魅力を最大限に引き出すアニメーション制作で高い評価を得ており、多くのキャラクターファンから絶大な信頼を寄せられています。

長年にわたりキャラクターアニメの最前線を走り続けるクリエイターたちが集結し、これまでの『しろたん』を最大限にリスペクトしながら、『しろたん』たちの世界を余すところなく映像化していきます。

【現代の心に響く、優しくてポジティブなメッセージ】

今回の企画は、『しろたん』が仲間たちと織りなす“物語”にこそ、現代を生きる私たちの心に響くメッセージが込められている、という熱い想いからスタートしました。”癒やし”や”なごみ”だけではなく、『しろたん』たちの優しくてポジティブな世界には、わたしたちを励ましてくれるあたたかい魅力が詰まっています。

【新たな物語の開幕】

『しろたん』のお友だちの“らっこいぬ”、“しぇる”、“らむね”も加わり、可愛らしい仲間たちと繰り広げる物語が地上波のTVアニメという大きなステージで動き出します。これまで大切に育んできた『しろたん』の魅力をたっぷりと詰め込んだ、新たな物語の開幕にぜひご期待ください。

【しろたん役、声優は悠木 碧さんに決定】

悠木 碧さんからのコメント：

『しろたん』がまたアニメになるのですね！とっても嬉しいです！穏やかで柔らかい『しろたん』の癒やされ世界を皆さんに沢山楽しんで頂ければと思います。以前から引き続き『しろたん』を演じさせて頂けることをとても嬉しく思います。激動の世の中にて忙殺される日々をお過ごしの皆さんの生活にちょっとでも癒やしをお届けできるよう、私も癒やされながら頑張ります！

■TVアニメ『しろたん』ティザービジュアル解禁！

■イントロダクション

～きょうも、ふわふわ。～

今日も、しろたんは何だかポジティブ！

考えすぎちゃう日も、がんばりすぎちゃう日も、

しろたんのふんわりした言葉がみんなを励ましてくれます。

お友だちのらっこいぬ、しぇる、らむねも集まって、

みんなの心をふんわりほどく、楽しい冒険のはじまりです。

■アニメ公式YouTubeチャンネルにてティザーPV公開中！

TVアニメしろたん公式YouTubeチャンネルがスタートします。

しろたんとお友だちのワクワクする日常がのぞき見できるティザーPVも公開されました。

「しゃべって動く」しろたんを、ぜひご覧ください！

作品概要

タイトル：TVアニメ『しろたん』

2026年秋からテレビ朝日にて放映開始！

＜スタッフ＞

原作：クリエイティブヨーコ

監督：岡田ありさ

シリーズ構成・脚本：吉月 生

アニメーション制作：レスプリ

企画プロデュース：テレビ朝日・シンエイ動画

＜キャスト＞

しろたん：悠木 碧

＜アニメ公式HP＞

https://www.tv-asahi.co.jp/sirotan/

＜アニメ公式YouTubeチャンネル＞

https://www.youtube.com/@AnimeSirotan_off



＜アニメ公式X＞

https://x.com/anime_sirotan

＜権利表記＞

(C) CREATIVE YOKO/TVアニメ『しろたん』製作委員会

※アニメ素材を掲載する場合は必ず上記のコピーライトを記載お願いします。