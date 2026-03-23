大阪・北摂の柚子と山椒で作る「和のスパイスソーセージ」誕生！　　規格外柚子を活用し福祉施設とも連携した地域循環を活性化！

オッツマミー株式会社

大阪の箕面市とルクア大阪でスパイス料理店「北摂スパイス研究所(https://www.instagram.com/hokusetsu.spice.lucua/)」を運営するオッツマミー株式会社はこの度地元北摂エリアの柚子と山椒を使用したオリジナルソーセージを開発しました。

本商品は大阪府北摂地域の箕面市および能勢町で収穫された柚子と山椒を使用した和のスパイスが香るソーセージです。

柚子の爽やかな香りと山椒のしびれる清涼感が豚肉の旨味を引き立てる味わいに仕上げました。

規格外柚子を活用したフードロス削減

使用している柚子は形や色が悪いなどの理由で市場に流通しない「規格外柚子」です。

通常は販売されない柚子を農家から直接買い取り、食品として新たな価値を生み出しています。

また店舗ではこの規格外柚子を使った「まるごと柚子サワー」が人気メニューとなっています。

地元の福祉施設と連携した地域プロジェクト

傷や色が悪く一般的には流通されずに困っていました。

柚子や山椒の収穫や加工には地域の福祉施設「かめの家」の方々にも参加していただいています。

柚子の果汁を絞ったり山椒の枝を取り除いたりと商品化までには見えない作業がとても多く大変です。

農業・福祉・飲食をつなぐ取り組みとして地域資源を活用した商品づくりを目指しました。

製造も大阪の工場で。大阪を代表するソーセージを目指しています！

柚子や山椒は加工が特に大変なんです。。。

ソーセージには国産豚肉を使用し、創業以来長年にわたりお世話になっている大阪府内の協力工場で製造しています。

また嬉しいことに、原料から製造まで大阪府内で行い大阪府から「大阪産(もん)」として認定されました！(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120110/ryutai/meihin/)

北摂スパイス研究所のメニューでも提供

このソーセージはスパイス料理との相性を考えた「和のスパイスソーセージ」として北摂スパイス研究所のフードメニューでも提供しています。

柚子ソーセージを使った「柚子ソーセージのカリーブルスト」はビールとの相性も抜群な人気メニューです！

商品概要

地元のクラフトビール「箕面ビール」との相性抜群な人気メニューです！「山椒ソーセージのグリル」山椒で作る山椒キャビアを添えた山椒尽くしな一品です！

【商品名】

「大阪・箕面の柚子ソーセージ」

「大阪・能勢町の山椒ソーセージ」

【内容量】

4本入り(130g)

【保存方法】

冷蔵 / 冷凍

【希望小売価格】

598円(税別)