【初のTOP10入り】「ABITOKYOチャンネル」、TikTok Shop“トクトクセール”にてGMVランキング7位を獲得(2026年2月)

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「ABITOKYOチャンネル」が、2026年2月25日(水)から3月2日(月)に開催されたTikTok Shopのセールイベント“トクトクセール”期間中において、同チャンネル史上初となるチャンネル別GMV(流通総額)ランキング7位を獲得したことをお知らせいたします。今回の快挙は、ライブコマースの運営体制を抜本的に強化し、視聴者のエンゲージメントを高める多角的な戦略を実行した結果です。

■初のTOP10入りを実現した背景

1）8名体制による長時間ライブ配信

8名のライバーによるチーム体制を構築し、昼から夜まで視聴者の流入が多い時間帯をカバーする長時間ライブ配信を実施しました。

継続的な配信体制により安定した視聴流入を確保し、売上の最大化につなげました。

2）「トレンド商品×特価商品」の戦略的な商品構成

話題性のある新作アイテムと、ライブ配信限定の特価商品を組み合わせた商品構成を展開。

既存顧客の満足度向上に加え、新規視聴者の購買促進にもつながり、顧客層の拡大を実現しました。

3）ライバーの個性を活かした配信演出

各ライバーが独自の企画や販売演出を取り入れ、ライブ配信を単なる販売の場ではなく、視聴者が楽しめる参加型コンテンツとして展開。

エンターテインメント性を高めることで視聴者の滞在時間が伸び、購買意欲の向上に寄与しました

■TikTokライブコマースへの取り組み

ABITOKYOでは、TikTokライブコマースを重要な販売チャネルの一つと位置づけ、ライブ配信を通じた顧客とのコミュニケーションを重視した販売戦略を推進しています。

リアルタイムでの商品紹介や視聴者との双方向コミュニケーションを通じて、オンラインでありながら実店舗に近い購買体験の提供を目指しています。

■今後の展望

今回のTOP10入りを契機に、ABITOKYOチャンネルではライブ配信のさらなる強化を図るとともに、商品ラインナップの拡充や配信コンテンツの充実を進めていきます。

今後もライブコマースを通じて、より多くのユーザーにブランドの魅力を届けてまいります。

■「ABITOKYOチャンネル」について

国内ライブコマース界の先駆者である当社代表・燕 咏靖の知見を活かし、単なる商品紹介に留まらない「エンターテインメント型ショッピング」を提供しています。フォロワーとのリアルタイムな対話を通じて、素材感やサイズ感といったEC特有の不安を解消する丁寧な接客スタイルが特徴です。本チャンネルは、ライブコマース専門プロダクション S-LIVE JAPAN に所属しており、次世代ライバーの育成やライブ配信の運営ノウハウの強化にも取り組んでいます。今後もこの強固なチーム体制を基盤に、ライブコマース市場の新たなスタンダードの確立を目指してまいります。

URL：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo