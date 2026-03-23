ダンボール体験型ブランド「Qumu」始動、組み立てで楽しむ恐竜シリーズ発売　全高180cmの大型モデルも展開

八幡木材株式会社

滋賀県のダンボール製造加工メーカー・八幡木材株式会社（本社：滋賀県野洲市、代表取締役：土田真理）は、ダンボール体験型ブランド「Qumu（クム）」を立ち上げ、恐竜シリーズを2026年3月23日より販売開始します。

【Qumuの特徴】

Qumuは、「組む・組み上げる」体験を提供するダンボール製工作キットブランドです。ボンドやはさみを使用せずに組み立てが可能で、複数人で協力しながら制作できる設計となっています。完成までの工程において、利用者同士のコミュニケーションや達成感の創出が期待されます。

販売は、自社オンラインショップのほか、ふるさと納税での取り扱いを予定しています。

三重県桑名市のナガシマスパーランドで開催されている企画展「わけあった絶滅しました。展」（開催期間：2026年3月14日～5月10日）においても取り扱いが開始されています。

今後は、恐竜シリーズを起点に、大型動物や植物などのモチーフへと展開を予定しています。ダンボール素材を活用した製品開発を通じて、体験型プロダクトの拡充を図ります。

【企画設計担当者のコメント】

本製品は、日々ダンボールに触れる業務の中で、その素材としての可能性や面白さに着目したことをきっかけに企画が始まりました。ダンボールを「梱包材」ではなく「素材」として捉え直し、造形や構造の表現に活かしています。

モチーフとして恐竜を採用した背景には、ダンボール特有の色味があります。土から発掘された骨のような質感や色合いと親和性が高く、素材の特徴を自然に表現できると考えました。骨格標本といえば恐竜というイメージもあり、題材として適していると判断しました。

中でも全高180cmのメガティラノサウルスは、複数人での組み立てを前提とした設計となっています。大型ならではのスケール感がもたらす高揚感とともに、参加者同士が力を合わせて完成させる過程において、達成感やその喜びを共有する時間の創出を意図しています。

今後は、サイズやテーマのバリエーションを広げながら、ダンボール素材の特性を活かした体験価値の提供に取り組んでいきます。

【Qumu公式ウェブストア】

2026年3月23日オープン、一般販売スタート

https://qumu.official.ec/

【商品概要】

【今後の展開】

Qumuは、恐竜シリーズを起点に、大型動物や植物など、シリーズ展開を予定しています。

ダンボールという素材の可能性を広げながら、つくる楽しさと体験価値を届けるプロダクトを継続的に開発、そして、地域とつながり続けるブランドでありたいと思っています。

【本件に関するお問い合わせ】

八幡木材株式会社（滋賀県野洲市三上738）

担当：岡 香織（ダンボール屋の娘）

TEL）077-587-1400

FAX）077-587-1401

EMAIL）kaori@hachimoku.com