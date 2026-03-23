アースダンボールが『絵画ダンボール』カテゴリを新設！ゴッホやモネなど、世界の名画がダンボール箱に
ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2026年3月10日(火)より、自社ECサイトにて『絵画ダンボール』カテゴリを新設しました。
自社ECサイト（ダンボールA）：絵画ダンボール(https://www.bestcarton.com/category/useful/art-box/)
ゴッホやモネなど世界の巨匠たちの名画をダンボールにフルカラー印刷した『絵画ダンボール(https://www.bestcarton.com/category/useful/art-box/)』の販売ページを用意。一度は目にしたことのある名作が、ダンボールをキャンバスにして続々登場。
梱包資材としてはもちろん、収納ボックスやディスプレイにもおすすめ。美術館を歩くような感覚で、ゆっくりとダンボール箱をお選びいただけるページを新設しました。
下記では『絵画ダンボール(https://www.bestcarton.com/category/useful/art-box/)』にラインナップされる新商品9種類をご紹介。
サン＝マメスのロワン川
詳細を見る :
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2240.html
■商品概要
商品ID：2240
商品名：【宅配60サイズ】絵画ダンボール（シスレーのサン＝マメスのロワン川）
材質 ：白C5/C5
厚み ：B/F(3mm厚)
重量 ：141g
内寸法：264×194×114mm
外寸法：270×200×126mm
発売日：2026年2月20日(金)
公式通販価格 ：単価178円～(税込)
公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2240.html
ハンプトン教会とテムズ川
詳細を見る :
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2241.html
■商品概要
商品ID：2241
商品名：【宅配60サイズ】絵画ダンボール（シスレーのハンプトン教会とテムズ川）
材質 ：白C5/C5
厚み ：B/F(3mm厚)
重量 ：141g
内寸法：264×194×114mm
外寸法：270×200×126mm
発売日：2026年2月20日(金)
公式通販価格 ：単価178円～(税込)
公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2241.html
ヴィルヌーヴ＝ラ＝ガレンヌの橋
詳細を見る :
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2260.html
■商品概要
商品ID：2260
商品名：【宅配60サイズ】絵画ダンボール（シスレーのヴィルヌーヴ＝ラ＝ガレンヌの橋）
材質 ：白C5/C5
厚み ：B/F(3mm厚)
重量 ：141g
内寸法：264×194×114mm
外寸法：270×200×126mm
発売日：2026年3月10日(火)
公式通販価格 ：単価178円～(税込)
公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2260.html
ヴァルエルメイユの牛飼い
詳細を見る :
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2242.html
■商品概要
商品ID：2242
商品名：【宅配60サイズ】絵画ダンボール（ピサロのヴァルエルメイユの牛飼い）
材質 ：白C5/C5
厚み ：B/F(3mm厚)
重量 ：141g
内寸法：264×194×114mm
外寸法：270×200×126mm
発売日：2026年2月20日(金)
公式通販価格 ：単価178円～(税込)
公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2242.html
チャリング・クロス橋、ロンドン
詳細を見る :
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2243.html
■商品概要
商品ID：2243
商品名：【宅配60サイズ】絵画ダンボール（ピサロのチャリング・クロス橋、ロンドン）
材質 ：白C5/C5
厚み ：B/F(3mm厚)
重量 ：141g
内寸法：264×194×114mm
外寸法：270×200×126mm
発売日：2026年2月20日(金)
公式通販価格 ：単価178円～(税込)
公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2243.html
ポン・ヌフ
詳細を見る :
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2261.html
■商品概要
商品ID：2261
商品名：【宅配60サイズ】絵画ダンボール（ルノワールのポン・ヌフ）
材質 ：白C5/C5
厚み ：B/F(3mm厚)
重量 ：141g
内寸法：264×194×114mm
外寸法：270×200×126mm
発売日：2026年3月10日(火)
公式通販価格 ：単価178円～(税込)
公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2261.html
ポール＝アン＝ベッサン
詳細を見る :
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2262.html
■商品概要
商品ID：2262
商品名：【宅配60サイズ】絵画ダンボール（スーラのポール＝アン＝ベッサン）
材質 ：白C5/C5
厚み ：B/F(3mm厚)
重量 ：141g
内寸法：264×194×114mm
外寸法：270×200×126mm
発売日：2026年3月10日(火)
公式通販価格 ：単価178円～(税込)
公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2262.html
サン・トロペの港
詳細を見る :
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2263.html
■商品概要
商品ID：2263
商品名：【宅配60サイズ】絵画ダンボール（シニャックのサン・トロペの港）
材質 ：白C5/C5
厚み ：B/F(3mm厚)
重量 ：141g
内寸法：264×194×114mm
外寸法：270×200×126mm
発売日：2026年3月10日(火)
公式通販価格 ：単価178円～(税込)
公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2263.html
リヴァーズ卿の種馬牧場
詳細を見る :
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2266.html
■商品概要
商品ID：2266
商品名：【宅配60サイズ】絵画ダンボール（ジャック＝ローラン・アガセのリヴァーズ卿の種馬牧場）
材質 ：白C5/C5
厚み ：B/F(3mm厚)
重量 ：141g
内寸法：264×194×114mm
外寸法：270×200×126mm
発売日：2026年3月10日(火)
公式通販価格 ：単価178円～(税込)
公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2266.html
■創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献
株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。
SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価され、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）
株式会社アースダンボールでは、今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。
▼ダンボール箱への印刷をご検討されている方へ(フルカラーダンボールのご案内)
https://www.bestcarton.com/beginner/mirapuri.html
【株式会社アースダンボールについて】
本社 ：〒362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17
蓮田工場：〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼620-22
九州工場：〒811-3515 福岡県宗像市池田1685
代表者 ：代表取締役社長 奥田 敏光
設立 ：1953年3月(創業：1953年3月)
電話番号：048-728-9202(代表)
事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売
URL ：https://www.bestcarton.com/
【一般の方向けのお問い合わせ先】
企業名 ：株式会社アースダンボール
担当者 ：商品企画マネージャー 奥田 大輔
電話番号：048-728-9202
Email ：info@bestcarton.com
【アースダンボール公式SNS】
・X(旧：Twitter)
https://x.com/hakoshokunin
https://www.instagram.com/hakomarukun_world/
・YouTube
https://www.youtube.com/user/bestcarton/featured
https://www.pinterest.jp/EarthCardboard/
【プレスリリース動画】
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FwXFvIDyfDE ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=GkLt9BiXAQs ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Tuz_bPbJtzE ]
絵画ダンボールの一覧ページへ :
https://www.bestcarton.com/category/useful/art-box/