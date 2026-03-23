カンヌ映画祭 × TIME France House【JAPAN LUXURY CULTURE EXHIBITION in CANNES 2026】開催決定！ パートナー企業募集開始！
一般社団法人日本フォーマルウェア文化普及協会（理事長：横山宗生）は、2026年カンヌ映画祭期間中である2026年5月22日(金)に、フランス・カンヌにて日本文化を世界へ発信するイベント
「JAPAN LUXURY CULTURE EXHIBITION in CANNES 2026」を開催いたします。
本イベントは、TIME FranceおよびONIRIQ Founder & CEO であるDominique Bussoが主催するメディアネットワーキング会場「TIME France House」にて開催され、日本の伝統文化・伝統産業・アート・ファッション・ビューティー・日本酒など、日本を代表するラグジュアリー文化を、世界のメディア、映画関係者、投資家、VIPへ発信する文化プロジェクトです。
カンヌ映画祭メイン会場 Palais des Festivals et des Congres（パレ・デ・フェスティバル・エ・デ・コングレ）
■プロジェクト概要
JAPAN LUXURY CULTURE EXHIBITION in CANNES 2026
日本の卓越した文化を世界の舞台へ
開催会場 TIME France House（カンヌ）
■展示テーマ
・伝統文化
・伝統産業
・ART
・FASHION
・BEAUTY
・日本酒 etc.
西陣織
日本酒
着物ドレスのファッションショー（昨年度）
■開催日程
2026年5月22日（金）
■1 Day Exclusive Program
・Luxury Showroom（日本ブランド展示）
・Fashion Show（ファッションショー）
・VIP Cocktail Party（VIP交流会）
■Event Date
May 22, 2026 (Friday)
■Program
Luxury Showroom
Fashion Show
VIP Cocktail Party
■カンヌ映画祭の価値
カンヌ映画祭は世界で最も影響力のある文化イベントの一つであり、世界各国のメディア、映画関係者、ハリウッド俳優・女優、ラグジュアリーブランド、投資家などが集まります。
昨年の会場写真
■会場：TIME France House（カンヌ）
本イベントは、カンヌ映画祭期間中に開設される「TIME France House」（カンヌ）にて開催されます。TIME France Houseは、TIME FranceとONIRIQ Founder & CEO Dominique Bussoによる国際メディア・ネットワーキング拠点です。
開催会場 TIME France House（カンヌ）
■イベント内容
・Luxury Showroom（日本ブランド展示）
・Fashion Show（ファッションショー）
・VIP Cocktail Party（VIP交流会）
■パートナー企業メリット
・世界メディアへのブランド露出
・VIPネットワーキング
・文化イベントとの連携PR
・グローバルブランド認知向上
「TIME」世界のビジネス・文化・社会メディア
「TIME」は、世界のビジネス・文化・社会に影響を与える国際的メディアブランドです。
「ONIRIQ」国際ラグジュアリーマガジン
「ONIRIQ」は、世界のファッション・文化・VIPを取り上げる国際ラグジュアリーマガジンです。
■パートナー募集
本プロジェクトでは、日本文化を世界へ発信するパートナー企業を募集しています。
本プロジェクトは、カンヌ映画祭という世界最高峰の舞台において、
日本文化を共に発信する厳選パートナー企業のみの募集となります。
限られたパートナー枠でのご案内となりますため、
ご関心をお持ちいただけましたら、お早めにお問い合わせください。
■対象カテゴリー
・伝統文化
・伝統産業
・ART
・FASHION
・BEAUTY
・日本酒 etc.
■主催
一般社団法人 日本フォーマルウェア文化普及協会（JFCA）
フォーマルウェアを通じて日本の伝統文化・伝統産業の発展に寄与することを目的とした団体です。
■企画・プロデュース
横山 宗生（MUNETAKA YOKOYAMA）
一般社団法人 日本フォーマルウェア文化普及協会 理事長
MFUマイスター≪技術遺産≫認証
一般社団法人日本フォーマルウェア文化普及協会
企画・プロデュース
横山 宗生（MUNETAKA YOKOYAMA）
一般社団法人 日本フォーマルウェア文化普及協会 理事長
MFUマイスター≪技術遺産≫認証
■お問い合わせ
一般社団法人日本フォーマルウェア文化普及協会
JAPAN LUXURY CULTURE EXHIBITION in CANNES 2026 事務局（担当：村上）
東京都港区南青山4-17-33
TEL：03-3470-3250
Email：info@jfca.tokyo