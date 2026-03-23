建築法規検討アシストサービス「DDDDbox（フォーディーボックス）」が新機能を追加し大幅リニューアル

株式会社AMDlab3月19日より「建築法規検討アシストサービス」へとリニューアル

この度、株式会社AMDlab（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：藤井章弘、以下AMDlab）は、建築設計クラウドとして開発を進めてきた「DDDDbox（フォーディーボックス）(https://ddddbox.app/)」において、新たに「行政手続き調査シート出力」や「行政手続きの適合自動判定」などの新機能と、専門家チームによる業務支援を開始し、「建築法規検討アシストサービス」としてリニューアルをいたしました。

DDDDboxでは、これまでも条例検索機能やボリューム検討機能をご提供してまいりましたが、今後は企画設計フェーズに特化し、「建築法規検討業務」を強力にアシストする機能を拡充してまいります。

■建築法規の複雑化による課題

建築法規における課題

建設・建築業界では、自治体ごとに異なる条例・手続きや高度な専門解釈を要する法令に加え、省エネ基準強化や社会情勢の変化により法改正が頻繁に行われる中、その全体像を現場の設計者が正確に把握し続けることはますます困難になっています。

建築法規が年々複雑化していく中、法規を理解した人材の不足や調査項目漏れによる手戻りなどの課題を抱えた企業様も増えており、当社でもこれまでに数多くのご相談をいただいてきました。そんな課題にお応えできるよう、建築士・確認検査機関など多様な専門家が実務をもとに監修、開発を進めてきたのが「DDDDbox」です。

「DDDDbox(フォーディーボックス)」について

ツールと業務支援(BPO)の両面から法規検討をアシスト

DDDDboxは、建築設計の専門家チームが開発・運営を行う「建築法規検討業務」のアシストサービスです。「法規検討ツール」と「専門家チームによる業務支援」により、複雑化する法規対応の負担を減らし、効率化を支援します。

「法規検討ツール」では、行政手続きのための調査を効率化する「行政手続き調査シート」機能や、鳥籠生成や日影図生成、天空率計算などのボリューム検討機能など、企画検討段階の法規検討業務をアシストいたします。

「専門家チームによる業務支援」は、お手元の図面や案件資料に対して、建築法令に関するコメントバックを行うサービスなど、ご希望の方に別途ご提供する業務支援サービスです。

DDDDboxをご利用いただくことで、「法規検討ツール」によるご自身の業務の効率化に加え、「専門家チームによる業務支援」を柔軟にご選択いただくことで、検討業務の効率化を実現できます。

【初期の企画検討を効率化する2つの機能】

【１.行政手続き調査シート出力】「行政手続き調査シート出力」機能

専門チームが監修・データベース化した情報をもとに、指定した敷地の自治体に関する条例を一覧化します。さらに設計要件を入力することで、各手続きの該当・非該当を自動判定。設計者はこれを活用することで、複雑な条例情報を効率的に整理できます。 また、判定結果や個別のコメントをまとめた「行政手続き調査シート」をExcel形式で出力でき、そのまま役所調査にご活用いただけます。

【２.ボリューム検討ができるWEBBIM機能】WEBBIM「道路天空」機能

ボリューム検討機能では、これまでの鳥籠生成、ボリューム作成・ボリュームパターン生成、日影図生成の機能に加え、今回のリニューアルから「天空率計算(道路)」の機能が追加されました。

また、作成した「鳥籠」「ボリューム案」「日影図」「地図情報」等は、DXF形式のエクスポートに対応しており、お使いのCADと並行してご利用いただくことで、効率的にボリューム検討を行うことができます。

■料金プランについて

料金プラン

DDDDboxでは利用したい機能と目的に合わせたプランをご用意しております。

条例調査に関する機能のみをご利用可能なプランと、ボリューム検討含む全ての機能がご利用可能なプランに分かれており、合計4種類ございます。具体的な料金、プランの詳細についてはお問い合わせください

■2週間の無償トライアル提供も実施

現在、上記でご紹介した機能をすべてお試しいただける2週間の無償トライアルをご案内中です。

サービスや料金、トライアルについて詳細なご案内をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

株式会社AMDlabについて

DDDDboxのお問い合わせはこちら :https://ddddbox.app/lp/contact?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--XiZjxfeDx3JAdnYja69XAVo1up4eRSasIJsISa4zwqARPD9jAKACNWNTfmEyjlkuRBAWOQrjZcuAshOzvfeWKRq8jAw7cvy-p7v1VHjgTlxhjPic&_hsmi=25317360&utm_content=25317360&utm_source=hs_email

株式会社AMDlabは「建築設計」を中心に業界のDXを推し進めているスタートアップです。

最新のテクノロジーを活用し、受託開発や自社サービス開発などの複数の事業を展開しています。

＜事業概要＞

・SI事業 ｜ コンサルティング、システム開発・プロダクト開発

・SaaS事業 ｜ 建築法規検討アシストサービス「DDDDbox(https://ddddbox.app/)」

・教育事業 ｜ BIM講習・セミナー、コンピュテーショナルデザイン講習 他

名称：株式会社AMDlab

代表取締役：藤井 章弘

設立：2019年1月4日

所在地：兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目2-2-202

公式サイト： https://amd-lab.com

AMDlab お問い合わせはこちら :https://www.amd-lab.com/contact