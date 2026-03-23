大企業の新規事業推進を担う事務局の挑戦を称える「ビジコンAWARDS 2026」エントリー受付開始

株式会社フィラメント

株式会社フィラメント（本社：大阪市中央区、代表：角 勝）は、企業が実施する社内ビジネスコンテストの事務局とその取り組みに焦点を当てたアワード「ビジコンAWARDS 2026」を開催します。本アワードは昨年に続く第2回目の開催となり、企業内ビジネスコンテストを企画・運営する事務局の挑戦と成果を評価し、その知見を広く共有することを目的としています。

現在、エントリー受付中。応募締切は2026年4月30日（木）です。

エントリーはこちら ▹ https://bizcon-awards.com/2026

□ビジコンAWARDSとは

社内ビジネスコンテスト（ビジコン）は、社員のアイデアを事業化につなげる仕組みとして多くの企業で導入されており、近年では人材育成や企業変革を促す重要なドライバーとしても活用が進んでいます。その成功の背景には、制度設計や運営、応募者支援などを担う「事務局」の存在があります。ビジコンAWARDSは、企業が実施する社内ビジネスコンテストの運営において重要な役割を果たす事務局の取り組みに特に注目し、その挑戦と成果を評価することを目的に創設されました。

本アワードでは、社員のアイデアを具現化し新規事業創出につなげるための事務局の努力や工夫を可視化し、その知見を広く共有することで、より多くの企業がビジコンを通じて企業変革に挑戦しやすい環境づくりを目指します。事務局の優れた取り組みを社会に発信することにより、新規事業創出の仕組みの進化と持続的な企業変革の加速に貢献していきます。



□応募メリット

・他社のビジコン事務局と交流し、制度設計や運営の具体事例を学べます

・自社のビジコン制度を対外発信し、事業推進企業としての認知向上につながります

・制度改善のヒントを得て、次回以降の応募数や事業化率の向上に活かせます

・受賞やノミネート実績を、社内説明や予算確保の材料として活用できます

・イベント登壇を通じて、自社の取り組みを業界に発信できます

□昨年度開催実績

2025年6月9日に企業内の事業提案制度であるビジネスコンテストを支える事務局の取り組みを評価するアワード「ビジコンAWARDS 2025」を初開催しました。書類選考を通過した事務局担当者が最終審査会に登壇。審査員による厳正な審査の結果、最優秀賞に株式会社リコー「TRIBUS（トライバス）」が選出されました。



最優秀賞

株式会社リコー TRIBUS（トライバス）



ファイナリスト

株式会社NHKエンタープライズ 未来投資会議

積水化学工業株式会社 C.O.B.U.アクセラレーター

TIS株式会社 Be a Mover

東日本旅客鉄道株式会社 新事業創造プログラム ON1000（オンセン）

株式会社リコー TRIBUS（トライバス）



□エントリー応募概要

・イベント名：ビジコンAWARDS 2026

・エントリー締切：2026年4月30日（木）

・エントリー費用：無料

・URL：https://bizcon-awards.com/2026

▹応募対象

企業内ビジコンの企画・運営に関わる事務局

▹応募条件

・プログラム型の設計であること

・過去に1回以上の開催実績があること

・最終審査当日に参加できること

・日本国内に本社を有する企業であること

▹審査基準

・企画、運営の工夫

・応募者支援の手法

・企業内での影響

・事業化された実績

・持続可能性と発展性



□応募・審査プロセス

▹STEP1：応募エントリー（～2026年4月30日）

応募者に書類審査用の詳細フォーマットを送付

▹STEP2：書類審査（～2026年5月10日）

提出された詳細フォーマットをもとに審査

イベント当日の最終審査に進む事務局を選出

▹STEP3：最終審査会（2026年6月10日）

イベント当日、プレゼン面談を通じて審査

ノミネートされた事務局と最優秀賞を発表

□タイムテーブル（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19317/table/50_1_512f61fbca1eb625c1dab27a50f36e85.jpg?v=202603230951 ]

※内容および時間は変更となる場合があります。

※2026年6月10日に開催される最終審査会では、ファイナリスト企業によるビジネスコンテストの取り組み紹介のほか、企業のビジコン事務局担当者によるトークセッションを予定しています。

□イベント概要

イベント名：ビジコンAWARDS 2026

開催日：2026年6月10日（水）

会場：港区立産業振興センター ホール大

所在地：東京東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア 11階

主催：株式会社フィラメント

協力：準備中

URL：https://bizcon-awards.com/



観覧申込について

ビジコンAWARDS 2026は一般公開を予定しています。

観覧申込は後日受付開始予定です。ビジコン事務局による取り組み紹介やトークセッションなどを予定しており、詳細が決まり次第、公式サイトおよびSNSにてご案内いたします。

□会社概要

株式会社フィラメント／Filament Inc.

設立：2015年4月9日

代表者：代表取締役 CEO 角 勝

所在地：大阪府大阪市中央区南本町二丁目1-1 2F

事業内容：新規事業創出支援および関連する人材組織開発

URL：https://thefilament.jp