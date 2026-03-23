スペースシードホールディングスは、「超異分野学会 インドネシア2026」に参加しました

スペースシードホールディングス株式会社

スペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区浜松町、代表取締役：鈴木健吾、以下「当社」）は、2026年2月にインドネシア・バンドンのテルコム大学（Telkom University）で開催された「超異分野学会 インドネシア2026（Hyper Interdisciplinary Conference Indonesia 2026）」に参加いたしましたので、お知らせいたします。

開催概要

超異分野学会（Hyper Interdisciplinary Conference）は、株式会社リバネス（Leave a Nest）が主催する、研究者・起業家・大企業・政府関係者等が分野の垣根を越えて交流し、社会課題の解決に向けた共創を目指す国際学術イベントです。今回のインドネシア大会は「Converging Knowledge, Creating Sustainable Futures」をテーマに掲げ、バイオテクノロジー、環境データ活用、糖尿病対策など多岐にわたるパネルディスカッションやポスターセッションが行われました。

名 称：Hyper Interdisciplinary Conference Indonesia 2026（超異分野学会 インドネシア2026）

日 程：2026年2月7日（土）9:30～17:30

会 場：Gedung Damar, Telkom University（インドネシア・バンドン市）

主 催：Leave a Nest Malaysia Sdn. Bhd.

参加者：研究者、スタートアップ、大企業、政府関係者、大学生 等

公式URL：https://hic.lne.st/archive/idn2026-2/

当社の参加内容

当社代表取締役の鈴木健吾（Dr. Kengo）が現地に赴き、会場内のブース展示およびネットワーキングセッションにおいて、以下の3つのテーマを中心に展示とディスカッションを行いました。

1. グリーン発酵（Green Fermentation）の可能性

微細藻類によって発酵プロセスを改善する『グリーン発酵』の技術を持続可能な食品・農業・ヘルスケア分野に応用する構想を紹介しました。当社グループは、発酵技術をロンジェビティ（長寿）研究から宇宙空間での食料生産まで幅広く展開しており、インドネシアにおけるテンペ、キャッサバ、米ぬかといった現地農産資源の高付加価値化への応用可能性について、現地の研究者・起業家と意見交換を行いました。

インドネシアの代表的な発酵食材「テンペ」インドネシア現地企業が発酵技術で提供する「コーヒーレザー」

2. 「Dr. Kengo」サプリメントの展示

マレーシアのヘルスケア企業・JAT LIFE社との協業により開発したASEANの健康課題を解決する「Dr. Kengo」サプリメント、ならびに当社グループの中核子会社であるリジェネソーム株式会社が展開するヘルスケアブランド「サイセイラボ」シリーズより、ユーグレナ・酒粕パウダー・カラハリスイカ・エルゴチオネインなどの機能性成分を配合したサプリメントを展示しました。科学的エビデンスに基づくロンジェビティ・サプリメントとして普及させていく可能性について、東南アジア市場における展開イメージを参加者とディスカッションしながら共有しました。

サイセイラボのリジェネソームサプリメントDr. Kengo サプリメント

3. クロレラを抹茶代替として活用する「健康ラテ」構想

クロレラ（Chlorella）を抹茶の代替素材として活用し、健康効果の高いラテ飲料を開発する新たな構想を披露しました。クロレラは豊富な栄養素と鮮やかな緑色を持ち、抹茶と同様の用途に応用可能でありながら、生産コストや供給安定性に優位性があります。インドネシアをはじめとする東南アジア地域での健康志向飲料市場の成長を見据えた提案に対し、現地参加者から多くのフィードバックが寄せられました。

インドネシアから世界課題を解決する共創モデル

抹茶・乳製品不使用の豆乳ベース「クロレラグリーンラテ」プロトタイプで使用した砂糖代替となる米麹由来のソース

鈴木は会場での各セッションやネットワーキングを通じて、日本に蓄積された発酵技術・バイオテクノロジー・ロンジェビティ研究をはじめとする当社グループの技術シーズと経営資源を活用し、インドネシアを起点として世界の社会課題を解決していくビジネスモデルについて、現地の研究者・起業家・政府関係者とディスカッションを行いました。

当社はこれまでも、インドネシア協同組合省への表敬訪問やガジャマダ大学との研究協議など、同国との関係構築を積極的に推進してまいりました。今回の超異分野学会への参加を通じて、現地のディープテック・エコシステムとの連携をさらに深化させ、発酵技術と先端バイオサイエンスの社会実装を加速してまいります。

スペースシードホールディングス株式会社について

スペースシードホールディングス株式会社は、「SFをノンフィクションにする」をミッションに掲げる宇宙系ディープテックベンチャービルダーです。投資活動・研究活動・事業創出を通じて、ロンジェビティ（長寿）、発酵産業、宇宙システムの3領域を軸に事業を展開しています。中核子会社であるリジェネソーム株式会社を通じたロンジェビティ・バイオテクノロジー事業を第一段階とし、2040年までに人類の宇宙居住に必要な技術基盤の構築を最終目標としています。

会社名：スペースシードホールディングス株式会社（Space Seed Holdings Inc.）

設 立：2024年1月

所在地：東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F

代表者：代表取締役 鈴木 健吾（博士（農学）・博士（医学））

公式サイト：https://ss-hd.co.jp