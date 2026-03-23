数量限定「Honda Monkey」を組み立てて、飾る！ブロック予約販売開始！

株式会社フェイスホンダモンキーブロック

【本田技研工業公式ライセンス】Honda「Monkey125」を精巧に再現した527ピースブロック、予約販売開始。

株式会社フェイス（本社：石川県白山市）が運営するノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP は、Hondaの人気モデル「Monkey125」を精巧に再現した527ピースブロックの予約販売を開始いたしました。本商品は数量限定生産、本田技研工業株式会社公認の公式ライセンス取得商品です。

愛らしいスタイリングと独自の存在感で世界中にファンを持つHonda「Monkey125」。その丸みを帯びたタンク形状、印象的なヘッドライト、コンパクトで力強い車体バランスを、527ピースで立体的に再現しました。

エンジン周りや足回りのディテールまで丁寧に作り込まれ、組み立てる工程そのものを楽しめる設計。完成後はインテリアとしても映える仕上がりとなっており、ブロックの枠を超えた“飾れるバイクモデル”として高い完成度を誇ります。

完成サイズは全長約224.5mm、全高約167.5mm。デスクや棚に置くだけで空間の主役となる存在感を放ちます。しっかりと作りこまれたディティールからは重厚感も楽しめる仕様です。

本商品は数量限定生産となります。生産数に限りがあるため、予定数に達し次第受付終了となります。Monkeyファン、Hondaファンにとって見逃せない一台です。

現在CAMSHOP.JP公式サイトにて数量限定で予約受付中です。

予約受付ページ

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

商品概要

商品名：Honda Monkey125 ブロック

ピース数：527ピース

完成サイズ（約）：全長224.5mm × 全幅127.5mm × 全高167.5mm

重量（約）：341.1g

対象年齢：6歳以上

JAN：4570138441977（品番：441977）

CAMSHOP.JP は、株式会社フェイスが展開するノリモノ雑貨専門ブランドです。Hondaをはじめとする国内メーカーの公式ライセンス商品を中心に、乗り物の魅力を日常の中で楽しめるアイテムを企画・販売しています。

【商品概要】

ピース数：527ピース

組み立て後サイズ(およそ)：全長224.5mm × 全幅127.5mm × 全高167.5mm

重さ(およそ)：約341.1g



対象年齢：6歳以上

JAN：4570138441977 (品番：441977)

商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

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ブランド紹介

CAMSHOP.JP（キャムショップ）

株式会社フェイスが運営する“ノリモノ雑貨”専門ブランド。HondaやSuzukiなど国内自動車メーカーの公式ライセンスを取得し、限定アイテムを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=)

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：info2@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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