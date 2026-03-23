ゴールドの静寂、空間を支配する三つの造形。BLANC IRIS (ブランイリス)より新アイコン「QUADRA COLLECTION」が誕生。

株式会社ブランイリス ・ジャポン

株式会社ブランイリス・ジャポン(所在地：神戸市、代表：荒木弘美)は、2026年春夏コレクションとして、スクエアフォルムをベースとし、繊細なダイヤモンドを並べた新作K18ゴールドコレクションをBLANC IRIS 東京表参道店、BLANC IRIS 大阪心斎橋店、BLANC IRIS 大丸神戸店、および公式オンラインショップにて販売開始します。

左から）QUADRA RING \224,000 & \176,000 / \594,000 / \748,000 / \495,000 / \220,000 & \572,000 / \187,000 & \176,000 すべて税込

『QUADRA(クアドラ)』

ラテン語で「正方形」を意味するQUADRA。無駄を削ぎ落とした先に現れる、18Kゴールドの純粋な輝き。 ブランイリスが新たに打ち出す「QUADRA(クアドラ)」は、数学的な美しさと建築的なアプローチを融合させた、現代のマスターピースです。

指先を繊細になぞる「LINE(3mm)」、 日常の仕草をモードに昇華させる「FORM(6mm)」、 そして、圧倒的な質量感でスタイルを決定づける「STRACTURE(9mm)」。トレンドに左右されない、自立した美学を持つ人へ。 素材の豊かさを三つの異なる密度で提案し、「ボリューム」を選び取るという、贅沢なパーソナライズ体験を提供します。

上から）QUADRA RING \187,000 / \393,000 / \572,000 すべて税込

「QUADRA」の真骨頂は、その建築的なフォルムがもたらす「スタッキング」の愉悦にあります。一つで端正な表情を見せるリングも、重ねることでその輪郭が共鳴し、手元にドラマチックな陰影を描き出します。

オープン・スクエアが作る「ネガティブ・スペース（空白）」に、別のリングを滑り込ませる。異なる幅を不規則に積み上げる。その組み合わせは、着ける人の数だけ存在するクリエイションです。肌をキャンバスに見立て、ジュエリーで「空間」をデザインする--。そんな知的で遊び心に溢れたスタッキングが、あなたのスタイルを完成させます。

QUADRA RING MAT \99,000 税込

潔いまでの直線で構成されたスクエアフォルムは、甘さを削ぎ落としたからこそ到達できる、究極の「ジェンダレス」を体現しています。女性が纏えば凛とした知性が宿り、男性が纏えば洗練されたエレガンスが薫り立つ。 サイズレンジを広く展開することで、パートナーとブランドの世界観を共有する「ペアジュエリー」としてもお選びいただけます。従来の「お揃い」という概念を超え、お互いの個性を尊重し合いながら、同じ美意識を分かち合う。時代に即した、自由で新しい絆の形を「QUADRA」が証明します。

上から）QUADRA RING \176,000 / \583,000 / \374,000 すべて税込上から）QUADRA RING MAT \462,000 / \220,000 / \682,000 すべて税込

BLANC IRIS / ブランイリスについて

BLANC IRIS ( ブランイリス )は、2012年にパリでスタートした、代表兼クリエイティブディレクターの荒木弘美とフランス人デザイナーのSophie Cluzelle（ソフィー・クルーゼル）によるアーティザナルジュエリーブランドです。BLANC IRIS ( ブランイリス )とはフランス語で白を表すblanc（ブラン）とギリシャ神話の虹の化身、神々のメッセンジャー iris (イリス) を合わせた造語で純粋さと強さを伝え導くという意味がこめられています。全ての製品はイタリアの工房を中心に製作しており、ブランイリスオリジナルの有機的なフォルムを作り出しています。ディテールにこだわり、妥協のない物作りへの姿勢は、ブランイリスのジュエリーを身に着けた時に、その圧倒的な存在感で体感できるでしょう。

ブランイリス・ジャポン

Tel : 078-241-0101 / mail : info@blanciris.jp

URL : https://blanciris.jp / SNS : @blanciris_official