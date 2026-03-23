春の横須賀がドイツになる10日間。「横須賀オクトーバーフェスト2026」開催決定

and SONS合同会社

2026年4月、横須賀の海辺が再びドイツのビアフェスの熱気に包まれます。

ドイツビールと音楽、グルメを楽しむ春の恒例イベント「横須賀オクトーバーフェスト2026」が、神奈川県横須賀市の海辺の公園、ヴェルニー公園で開催されます。

１．人気のビール12ブランドが大集結！

今年で4度目の開催となる横須賀オクトーバーフェストは、過去最多のビール12ブランドをお楽しみいただけます。

中でも注目したいのが、日本初登場のビールと、1000年近い歴史を誇る伝統の醸造所のビールです。

●日本初登場 春限定「スプリングラガー」

ドイツを代表する小麦ビールブランド「エルディンガー」から、春限定のラガービール 「エルディンガー スプリングラガー」 が日本初登場。

春の訪れを祝う限定ビールで、爽やかな飲み口とほどよいモルトのコクが特徴です。

軽やかな香りとすっきりした後味が、暖かくなる春の陽気や海辺のロケーションにぴったりの一杯。

日本で味わえる貴重な機会として、今回のイベントの大きな見どころの一つです。

エルディンガー スプリングラガー

●会場初上陸 「オリジナルヘレス」が数量限定で登場

世界最古の醸造所「ヴァイエンステファン」は、西暦1040年創業の世界最古の醸造所として知られています。

柔らかに弾ける炭酸とビールの苦みがノドに快刺激を与えます。麦の味わいをしっかりと感じられる黄金色に輝くラガービールです。

約1000年の歴史の中で受け継がれてきた伝統的な醸造技術により、世界中のビールファンから高い評価を受けています。

ヴァイエンステファン オリジナルへレス

●WBCで8つの金賞を受賞！ 「バロックドゥンケル」

世界最古の修道院ビール「ヴェルテンブルガー」は、ドイツ・バイエルン州の修道院で醸造されるビールで、世界最古の修道院醸造所（1050年創業）として有名です。

ブラウンアンバーカラーのラガータイプビア。ヴェルテンブルガーのドゥンケルは、世界の名誉ある賞で金賞を多く獲得しており、日本のビールイベントでも人気上昇中のビール！クリーミーで上質な味わいと、特徴的でインパクトがある香りに新しい発見があり、多くの人を魅了します。

ウェルテンブルガー バロックドゥンケル

この他にも、ドイツ・ミュンヘンのオクトーバーフェスト公式ビール「レーベンブロイ」や、ビールの本場バイエルン地方の伯爵階級ブリュワリー「アルコブロイ」、2025年に日本に初上陸したクラフトビール「カンバ」など、世界が注目する多彩なラインナップを楽しめるのも横須賀オクトーバーフェストの魅力の1つです。

春の海風を感じながら、横須賀でドイツビール文化をご堪能ください。

横須賀オクトーバーフェスト2026に登場するビールブランド（50音順）

・ アインガー

・ アルコブロイ

・ ヴァイエンステファン

・ ヴァルシュタイナー

・ ヴェルテンブルガー

・ エルディンガー

・ カンバ

・ ケーニッヒルードヴィッヒ

・ シュヴァルツブロイ

・ ビショフスホフ

・ リーフマンス

・ レーベンブロイ

アインガー

アルコブロイ

ヴァイエンステファン

ヴァルシュタイナー

ヴェルテンブルガー

エルディンガー

カンバ

ケーニッヒルードヴィッヒ

シュヴァルツブロイ

ビショフスホフ

リーフマンス

レーベンブロイ

２．ビールと楽しむドイツグルメ

今年の横須賀オクトーバーフェストは、ビールに欠かせないフードも充実！

会場には、伝統のドイツ料理や、ビールが止まらなくなるグルメが勢ぞろいします。

【ピックアップメニュー】

・ ラクレット風3種ソーセージ5点盛り合わせ

とろとろのチーズがたっぷりかかったジューシーソーセージ！サクサクのフライドポテトも付いているのでチーズに絡めて美味しくお楽しみください。

ラクレット風3種ソーセージ5点盛り合わせ

・ ドイツ風カツレツ(シュニッツェル)

ドイツ定番のビアフェスメニュー。大きくて、軽くて、ペロッといける。オクトーバーフェストのビールにこれ以上ない相棒。

ドイツ風カツレツ(シュニッツェル)

・ スペアリブ ステーキ

超超超ビッグサイズのスペアリブステーキから食べやすいように骨を処理しました。ジューシーな豚肉を甘辛いタレとスパイスで味付けし、ひと口食べれば病みつきになります！インパクト大なので、これを買えば盛り上がること間違いなし！

スペアリブ ステーキ

・ 殻付きオイスターのガーリックバターソース

広島県産の牡蛎を殻ごと蒸して香ばしいガーリックソースをかけました！

殻付きオイスターのガーリックバターソース

・ 牛もも肉のステーキ＆ポテト 焦がしニンニクソース

赤身のうま味が味わえる牛もも肉を香ばしく焼き上げたステーキ。

牛もも肉のステーキ＆ポテト 焦がしニンニクソース

・ ニューヨークスタイル マルゲリータピザ

自由な発想で「おいしさ」を追求した、モダンニューヨークスタイルの本格マルゲリータピザ。チーズとソースを上下逆さまにして焼き上げているので、いままでにないソースとチーズの一体感をお楽しみいただけます。小麦粉の配合からこだわった長時間低温熟成の生地は、甘さがありながら香ばしく、軽く食べ続けられる食感が特徴。ビールに合うこと間違いなし！

ニューヨークスタイル マルゲリータピザ

本場の味わいとともに、ビールフェスならではの食の楽しみを満喫できます。

３．会場を熱狂させるステージパフォーマンス

各地のオクトーバーフェストで引っ張りだこのドイツ音楽団をはじめ、オクトーバーフェストの雰囲気を盛り上げるライブステージを毎日開催します。

・ Woho＆Kalendar Band／ウォーホー＆カレンダーバンド

来日出演決定！

ドイツ民族音楽演奏バンド。音楽演奏専攻後、クラシック、ジャズ、ポピュラーなど、幅広い音楽ジャンルで活動。その後、ドイツで幼少の頃より、親しんでいるドイツ伝統民族音楽を伝えるべくバンドを結成。南ドイツ、バイエルン出身のリーダーWoho（ウォーホー）を中心に、ドイツの伝統的な民族音楽とパフォーマンス、民族楽器の演奏のプログラムを持つバンドとして演奏、ワールドツアーで好評を得る。本場ミュンヘンの「オクトーバーフェスト」を各国で再現するバンドとして、各国から注目を集めている。

・ アルプス音楽団

1995年にアルプス音楽団を結成。

銀座ライオンでのコンサートで研鑽を積み、2005年にオーストリア・ウィーンにて日墺（日本オーストリア）文化交流演奏会や千葉市文化振興財団企画のコンサートにも参加。

日本各地のオクトーバーフェスト、ビアガーデン、芸術鑑賞会（小中学校、幼稚園、福祉施設）で活躍。

ステージの詳細情報は、公式ホームページ(https://okt-fest.com/event/yokosuka/)か、SNSをご覧ください。

４．オクトーバーフェストがもっと楽しくなる特別イベント

・初登場！オクトーバーフェストスターターチケット

「ビールの買い方が複雑…」と思われる方におすすめの会場限定チケット（1枚あたり2,500円）です。

「500mlのビール（1,500円相当）」と「グラスデポジット(1,000円)」が1つになったチケットで、これ1枚で会場内のドイツビールをお買い上げいただくことができます。

もちろんグラスを返却すれば、グラスデポジット1,000円が戻ってくる便利なチケットです。

楽天トラベルで、チケットの事前予約をしていただくことで、お得にドイツビールをお楽しみいただくことができます。

・平日限定！ハッピーアワークーポン

昨年に続き、ビールをお得に楽しめるハッピーアワークーポン（1枚あたり1,100円）で平日限定で販売致します。このクーポン1枚で、ビール300ml（他ドリンクも対象）に、おつまみ1品がついてくる、売り切れ必須のクーポンです。

・毎年好評の特別シート

今年も、港の風貌とステージを楽しめる場所特別シートを準備します。（いずれも要予約・有料）

また、特別シートの限定特典プランとして、「ドイツビール飲み放題」と「オクトーバープレート（おつまみ盛り合わせ）」をお選びいただけます。

人気の時間帯は予約で埋まりやすいため、お早目のご予約がおすすめ！

・ドイツビールを飲めば飲むほど当選確率アップ！？抽選会

開催期間中に、会場内でお買い上げのレシート5,000円につき、1回の抽選にご参加いただけます。

賞品は、ドイツビールのオリジナルグッズや、協賛企業からの景品、会場で使えるクーポン券など目白押し！ドイツビールを飲めば飲むほど当選確率がアップするかも！？

各イベントの詳細は、公式ホームページ(https://okt-fest.com/event/yokosuka/)かSNSにて発信いたします。

５．特別コラボ企画

本格フレンチと絶景ベイビューが楽しめる地域密着型ホテル「メルキュール横須賀」と横須賀オクトーバーフェストの特別コラボ！

「横須賀オクトーバーフェスト2026 特典付き宿泊プラン」を、2026年3月17日（火）より販売開始いたします。

本プランでは、イベント会場で使用できる1ドリンク無料券に加え、ドイツと横須賀地ビールの魅力を自宅でもお楽しみいただけるビール飲み比べ２本セットをプレゼント。 さらにチェックイン前・チェックアウト後の荷物預かりサービスにより、手ぶらでフェス会場へ向かうことができ、野外ビールイベントをより快適にお楽しみいただけるほか、レイトチェックアウトの無料など、全部で4つの特典付きのパッケージとなっております。 横須賀オクトーバーフェスト開催期間限定の特別宿泊プランとしてご提供いたします。

【コラボ宿泊プランの4大特典】

●会場で使える1ドリンク無料券

ドイツビールやソフトドリンクなど、イベント会場で利用できる1杯無料券をプレゼント。

●ビール飲み比べセットをプレゼント

ドイツ・バイエルン地方エルディンガー（Erdinger）の「ヴァイスビア」か「デュンケル」、どちらか1本をプレゼント。さらに横須賀の地ビール「ヨコスカゴールド」とあわせ、合計２本セットをプレゼント。 イベントの余韻をご自宅でもお楽しみいただけます。」

●お荷物預かりサービス

チェックイン前・チェックアウト後も荷物をホテルに預けて、手ぶらでフェス会場へ。

●レイトチェックアウト特典（12：00まで）

翌日の出発時間を気にせずゆっくりとお過ごしいただけるよう、通常11：00のチェックアウトを12：00まで延長。通常3,000円のレイトチェックアウト料金が無料となるお得な特典です。

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＜実施概要＞

●名 称：横須賀オクトーバーフェスト 2026 in spring

●開 催 期 間：2026年4月17日（金）～4月26日（日）

平日 15:00～21:00 土日 11:00～21:00（ラストオーダー20:45）

※最終日4月26日（日）のみ20時閉場（ラストオーダー 19:45）

●入 場 料：無料（フード、ドリンクなどは有料）

●会 場：ヴェルニー公園（神奈川県横須賀市汐入町１丁目１）

●主 催：横須賀オクトーバーフェスト実行委員会

●後 援：横須賀市、横須賀商工会議所、在日ドイツ商工会議所、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会（予定）

●公 式 HP：https://okt-fest.com/event/yokosuka/