【ＢＳ日テレ】冨永愛が約1500年の歴史を誇る「越前和紙」の工房を訪れ、幻の技「漉き掛け」の極意に迫る

株式会社ＢＳ日本

毎週水曜よる10時放送の「冨永愛の伝統 to 未来～ニッポンの伝統文化を未来へ紡ぐ～」3月25日の放送では、冨永愛が福井県が誇る伝統工芸・越前和紙の工房を訪ねる。日本三大和紙の一つに数えられ、「ベルサイユ条約の正文用紙」にも使われた越前和紙。受け継がれてきた一子相伝の技「漉き掛け」の極意とは？

日本三大和紙の一つ「越前和紙」

約1500年の歴史を誇り、生成色（きなりいろ）の優雅な美しさと高い品質で知られる越前和紙は、岐阜県の美濃和紙、高知県の土佐和紙と並ぶ日本三大和紙の一つ。「ベルサイユ条約の正文用紙」や年末恒例・清水寺の「今年の漢字」にも使用されてきた。さらに紙幣などに使われる「透かし技法」を開発したのも越前和紙と言われている。

日本最大規模の手漉き和紙工房「岩野平三郎製紙所」へ

そんな越前和紙を製造する、1865年（江戸時代）創業の岩野平三郎製紙所を冨永愛が訪れた。創業者の初代・岩野平三郎は、日本画の大家・横山大観にも愛された、楮と麻の繊維が絡み合い雲のように見える「雲肌麻紙」を開発した人物。

一子相伝の技「漉き掛け」とは？

今回、冨永愛を迎えたのは、平成28年に四代目・岩野平三郎を襲名した岩野麻貴子さん。昭和50年に先代が福井県無形文化財の技術保持者に認定された、一子相伝の技「漉き掛け」を受け継ぐ日本最大規模の手漉き和紙工房の当主だ。

漉き掛けとは、漉いた地紙の上に別の紙料を重ねて漉いて模様を生み出す技法のこと。冨永愛はその製造工程を間近で見学しながら、他には伝わっていない極意に迫っていく。

さらに冨永愛が名人・岩野さんに教わりながら「紙漉き」に挑戦。大判和紙を日本で唯一、手漉きで漉く工房でその技を体感する。果たしてその出来は！？

「冨永愛の伝統 to 未来 越前和紙編」は、BS日テレで3月25日（水）よる10時から放送。さらに番組公式SNSでは、ロケ時の冨永愛の貴重なオフショットなども配信中。

【番組名】冨永愛の伝統to未来～ニッポンの伝統文化を未来へ紡ぐ～

【放送日時】毎週水曜よる１０時

【放送局】ＢＳ日テレ

【出演者】冨永愛

【クレジット】(C)ＢＳ日テレ

【番組概要】

冨永愛が全国各地を訪ね、その土地に根付く「伝統文化」を紹介します。

先人たちから受け継がれてきた「伝統」の素晴らしさを伝えるとともに、

後継者問題など伝統文化が置かれている「現状」、そして進むべき「未来」を

探っていきます。

【番組HP】https://www.bs4.jp/dentotomirai/(https://www.bs4.jp/dentotomirai/)

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