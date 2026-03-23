政治家と有権者をつなぐ 政治家向けネット選挙対策ツール「ボネクタ」最新利用動向を公開（2026年2月末時点）

イチニ株式会社

日本最大級の選挙・政治プラットフォーム「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高畑卓）は、政治家向けネット発信支援ツール「ボネクタ」の利用者層に関する最新の分析結果（2026年2月末時点）をお知らせいたします。

「ボネクタ」は、「選挙ドットコム」内の個人ページを拡充させ、日々の活動を効果的に発信できるデジタルツールです。インターネット上での露出機会を最大化させることで、政治家の認知度向上と有権者との接点創出を強力にバックアップします。

■ 「ボネクタ」について

政治家向けネット発信支援ツール「ボネクタ」とは

「ボネクタ」は、日本最大級の政治・選挙プラットフォーム「選挙ドットコム」上の政治家個人のページの内容を充実させ、政治家のインターネット上での発信を支援するデジタルツールです。プロフィール、政策、ブログ、動画などを集約した「リッチな個人ページ」を構築できるほか、強力なSEO対策により、多くの有権者へ情報を届けられます。

選べる２つのプラン

活動のフェーズや目的に合わせ、以下の2つのプランを提供しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19431/table/304_1_fa8bd084022548eda416c13150c0fdbf.jpg?v=202603230951 ]

詳細な機能や料金については、公式サイトをご参照ください。

▶ボネクタ公式サイト

https://vonnector.jp/

■ 利用者属性の傾向

利用者の所属・年齢・立場は多様であり、特定の政党や年代に偏らず広く活用されています。

2026年2月末時点の利用者の政党割合

無所属・その他が48.27%と最多で、地方議員を中心に利用されています。また、主要政党においても特定の政治的立場に偏ることなく、党派や思想に依存しない中立的なデジタル発信ツールとして幅広い層に利用されていることがうかがえます。

▲2026年2月末時点利用者の政党割合 ※小数点以下第3位を四捨五入[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19431/table/304_2_74ace3b40038bf13e9fe711c1e76f28b.jpg?v=202603230951 ]

2026年2月末時点の利用者の年齢割合

利用者は40代（29.52%）・50代（29.12%）の現役世代が全体の約6割を占めています。また60代（17.99%）の利用者が年々増加傾向にあり、政治現場のデジタル化がシニア層まで浸透し始めたと考えらます。構造的に若年層の利用状況は低調ですが、こうした年代分布から、幅広い実務層が利用するインフラとして機能していると推測されます。

▲2026年2月末時点の利用者の年齢割合 ※小数点以下第3位を四捨五入[表3: https://prtimes.jp/data/corp/19431/table/304_3_6d555d69cf7cbf191307a5efbef22adb.jpg?v=202603230951 ]

2026年2月末時点の現職・新人・元職の割合

現職が7割を超え、政治活動の標準的なインフラとしての信頼を得ていることがわかります。また、新人も25%を超えて伸びており、新人が活動を始める際に導入すべきツールとしての地位を確立しつつあります。元職は4.47％にとどまっていますが、再挑戦に向けたデジタル活用を支えるツールとして機能しています。現職・新人・元職を問わず、公平に活動を支援するプラットフォームとなっています。

▲2026年2月末時点の利用者の現職・新人・元職の割合 ※小数点以下第3位を四捨五入[表4: https://prtimes.jp/data/corp/19431/table/304_4_2eb5dc7201e6cf0e25c8c768f54c8cc4.jpg?v=202603230951 ]

▲2026年2月末時点の現職・新人・元職ごとの年齢割合 ※小数点以下第3位を四捨五入

このように、ボネクタは全ての政治家（政党所属問わず）へ提供しているサービスとなります。

「ボネクタ」は今後も、政治家と有権者のより深いコミュニケーションを実現するため、時代のニーズに合わせた機能アップデートを継続してまいります。

昨今の短尺動画への関心の高まりを受け、「動画ポップアップ設定」機能の実装や、「カンタン動画作成ツール」の提供開始など、特に「動画コンテンツによる情報発信」の支援を加速させています。

今後も政治家のみなさまがより広く有権者に情報を届けられるよう、サービスを提供してまいります。

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo