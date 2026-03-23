【期間限定】『WEXLEY POP-UP STORE by COLLECTORS』がラゾーナ川崎プラザ２階にオープン

株式会社ヌーヴ・エイWEXLEY POPUP STORE by COLLECTORS in ラゾーナ川崎プラザ2階イベントスペース

トレンド・機能性・デザイン性を兼ね備えたバッグや雑貨のセレクトショップ『COLLECTORS』と、フランス発のバッグブランド『WEXLEY』が、2026年3月25日より期間限定でPOP-UP STOREをオープンいたします。

『WEXLEY』 BRAND CONCEPT

WEXLEYの使命は、人生のあらゆる冒険のための究極のトラベルギアを作ることです。

私たちは、都会のライフスタイルに適応した革新的なテクニカルパックをデザイン・開発しています。

先進的な構造技術と素材を活用し、耐久性に優れ、長持ちする、日常使いに最適なプレミアム・パフォーマンス・パックを生み出しています。

機能的で美しいデザインのWEXLEYは最高級の素材と部品のみを使用しています。

そのため、私たちの製品は洗練されたスタイリッシュな外観を持つだけでなく、日々の使用に耐える弾力性も備えています。

WEXLEYとともに、より良い旅、より遠くへの探検、より遠くへの冒険をお楽しみください。

■POP-UP限定展開

WEXLEY公式サイト :https://wexley.jp/?gad_source=1&gad_campaignid=17419296224&gbraid=0AAAAACc4gLMkW0lWO9G4yxDcbVO1yxZHA&gclid=CjwKCAjw1N7NBhAoEiwAcPchpyt_Kd02OKKphICEyqSzOIeOiN6djNtch9QY_inAuvkc38T93-DJ8BoChXIQAvD_BwE【WEB限定】STEM XPAC CAMO BLACK \34,100(税込)【WEB限定】RAIN COVER UNIERVERSAL \3,300(税込)

定番ラインナップに加えて、今回は特別にWEB限定アイテムも店頭にて展開。

実際にお手に取ってご覧いただける貴重な機会となっております。

KLUTZ XL TOTE CORDURA BALLISTIC \18,700(税込)MALCOM SLING CORDURA BALLISTIC \17,600(税込)

COLLECTORS各店では未展開のトートやスリングバッグも今回ご用意いたしました。

新生活の始まりに向けて、是非ご覧ください。

■開催情報

期間：2026年3月25日(水)～2026年4月7日(火)

場所：ラゾーナ川崎プラザ2階 東京小町前イベントスペース

営業時間：10:00～21:00

ラゾーナ川崎プラザアクセス :https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/access/

WEXLEY JAPAN公式Instagram：https://www.instagram.com/wexley.jp/

COLLECTORS川崎店Instagram：https://www.instagram.com/collectors_kawasaki/

COLLECTORS(コレクターズ)

トレンド・機能性・デザイン性を兼ね備えた、全国に系列店含め11店舗を展開するバッグや雑貨のセレクトショップ。

バッグをメインに、財布や帽子、インナーウェア、ソックス、アクセサリーなど幅広いファッションアイテムを取り揃えています。

現在では、ユニセックスアイテムをラインナップに加え、リアルなライフスタイルにおすすめの「コモノのオシャレ」を提案しています。

公式サイト：https://www.collectors-web.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/collectors_press/(https://www.collectors-web.com/)

SHOP一覧：https://www.collectors-web.com/store/