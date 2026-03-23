直島・豊島・犬島を舞台に新しい学びを共創。CoIU・CoIE・福武財団、教育研究プログラム連携協定を締結

一般社団法人CoIU設立基金

2026年4月に開学するCo-Innovation Universityを運営する学校法人CoIU（岐阜県飛騨市、理事長：井上博成 以下、CoIU）、一般社団法人Co-Innovation Ecosystem（岐阜県飛騨市、代表理事：宮田裕章 以下、CoIE）、公益財団法人福武財団（所在地：香川県香川郡直島町、代表理事：福武英明 以下、福武財団）は、教育研究プログラムおよびカリキュラム連携に関する基本協定を締結しました。

本協定により、直島（香川県）、豊島（香川県）、犬島（岡山県）を舞台とした、教育研究プログラムにおける3者連携を進め、地域社会の課題解決に取り組む実践型教育を共同で推進していきます。

◯ 協定締結の背景

福武財団は、直島・豊島・犬島を中心に、アートや文化を通じた地域づくりを長年にわたり推進されてきました。

ベネッセグループとともに展開されてきたこれらの取り組みは、瀬戸内の島々に新たな文化的価値を生み出すとともに、地域と人、文化と社会の関係性を築いてきました。

自然とアートが織りなす直島

一方、CoIUは、「問いを立てる力」と「共創力」を軸に、既存の学問分野の枠を越えて社会課題に向き合う新しい大学教育のあり方を構想してきました。

地域や企業、自治体など多様な主体と協働しながら、実社会の現場そのものを学びの場とする教育研究を推進し、社会とともに価値を生み出す人材の育成に取り組んでいます。



今回の協定は、こうした両者が目指す社会や学びのあり方における共通の理念から生まれたものです。

直島・豊島・犬島での文化と独自の地域づくりの現場を教育のフィールドとすることで、学生や社会人が地域と向き合いながら問いを立て、多様な主体と共創しながら社会課題の解決に取り組む教育プログラムの創出を目指します。

本連携は、単なる教育プログラムの実施にとどまらず、地域社会とともに新たな価値を生み出す学びのモデルを育てていくことを目的としています。

◯ 協定の主な連携内容

本協定では、以下の事項について連携・協力を行います。

- 教育研究プログラムおよびカリキュラムに関する相談およびプログラムの実施- 社会人向け（リカレント教育）のカリキュラム受入に関する相談およびプログラム実施- その他、地域課題解決型教育の推進に必要な連携

学生だけでなく、社会人も参加可能な学びの機会を創出し、地域と共に価値を生み出す教育プログラムの展開を進めていきます。

※本プログラムは、CoIEが設計・運営を担います。

■公益財団法人福武財団について（https://fukutake-foundation.jp/(https://fukutake-foundation.jp/)）

福武財団は、日本の近代化の流れの中で行われてきた破壊と創造の繰り返しを見直し、「在るものを活かし、無いものを創る」を信条に、人々がよりよく生きる地域をつくること、お年寄りの笑顔が素晴らしい地域をつくることを目指し活動していきます。

未来を描くプログラム（学校・法人向け研修・教育プログラム） | ベネッセアートサイト直島(https://benesse-artsite.jp/education-program.html)

■Co-Innovation University（略称 CoIU）について（https://coiu.jp/(https://coiu.jp/)）

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は「問いを立てる力」と「共創力」を育む4年制大学です。地域での実践、多様な理論・対話を行き来する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題に挑みます。拠点は岐阜県飛騨市。全国にサテライトキャンパスを展開し、世代や立場を越えて学び合う“新しい大学のかたち”を目指しています。

◯開 設 ：2026年4月

◯学部学科 ：共創学部地域共創学科

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