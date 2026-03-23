SNS再生累計300万回突破！話題の“液だれを受け止めるうつわ”【UKEMARU.（うけまる）】、Makuake応援総額360万円突破、終了間近
日常の小さな不便を解決する生活プロダクトを手がけるLukoba（福井県敦賀市）は、食卓で誰もが感じたことのある“液だれ”のストレスを解決する新発想のうつわ「UKEMARU.（うけまる）」を、Makuakeで先行販売中です。
初めてSNSで公開した動画が150万回再生を突破したことをきっかけにSNSで話題となり、総再生数は300万回を超えました。
その反響を受けて開始したMakuakeでは、公開2日で応援購入150万円を突破。現在は応援総額360万円・サポーター610人を超える支持を集めています。
また、フジテレビ系「めざましテレビ」をはじめ、地方放送や新聞、情報誌など複数のメディアでも紹介され、注目がさらに広がっています。
Makuakeでの先行販売は2026年3月30日までとなっており、終了が近づいています。
Makuake公開【URL】https://www.makuake.com/project/ukemaru/
Instagram【URL】https://www.instagram.com/ukemaru._
プロジェクトページ :
https://www.makuake.com/project/ukemaru/
ドレッシングやタレ、オイルなど、液体の種類や性質によってどうしても起こってしまう“液だれ”。
UKEMARU.（うけまる）は、その垂れてしまった液をうつわが受け止め、さらに容器の中へ戻す構造を採用。調味料の調合から食卓での使用まで、これひとつで完結する新しいテーブルウェアです。
液だれを受け口で受け止める
ホワイトとオリーブグレーの2色展開
【サポーターの声】
・インスタ見てからずっと楽しみにしてました。
・液だれストレスが減るのはうれしい。
・ドレッシングづくりが好きな人へ贈り物
・早く使いたいです。
・TKG好きの友人にプレゼント
・日本製・職人技への信頼が決め手
・商品が届くの楽しみにしてます。
など、
たくさんの応援のコメントをいただいております。
プロジェクトページ :
https://www.makuake.com/project/ukemaru/
【美濃焼の産地、老舗が製造】
本製品は、創業70年以上の陶磁器メーカー、京陶窯業株式会社に製造していただいています。
同社は、美濃焼の産地・岐阜県多治見市にて1948年に創業。長年培われた技術を活かし、食器や土鍋など幅広い陶磁器を手がけています。UKEMARU.(うけまる)は、食器として扱いやすい磁器素材を用い、一つひとつ丁寧に仕上げられています。
【開発ストーリー】
わが家では、息子の乳製品アレルギーをきっかけに食生活を見直し、手作り中心の生活へ。
タレやドレッシングも自然と手作りするようになりました。
そんな日常の中で気になったのが、“液だれ”という小さなストレス。
「この不便をどうにかできないか」ー-そんな想いから開発が始まりました。
【開発者の思い】
若いころの私には、なかった発想かもしれません。
家族ができ、「いただきます」と食卓に向き合う中で、
「食べ物を無駄にしたくない」「食卓をきれいに保ちたい」という想いが自然と強くなりました。
液だれしても“受け止める”。
うまくいかないときも、そっと受け止めてくれる--
そんな存在を目指しました。
【UKEMARU.(うけまる)商品概要】
・サイズ ：(WDH) 約125×81×68 mm
・重さ ：約165g
・カラー：ホワイト/オリーブグレー
・素材 ：磁器
・製造 ：日本
・価格 ：4950円(税込)一般販売予定価格 (makuake限定価格あり)
・特許情報：2026-005524
【Lukoba 代表 礒野孝幸】
福井県出身。大阪医専・理学療法学科を卒業後、17年間にわたり多くの方のリハビリに携わってきました。そんな中、日々の生活の中で感じた「小さな不便」から、課題解決やアイデアを形にするものづくりへの興味が高まり、生活者のリアルな悩みを解決するプロダクトづくりを目指し、思い切って会社員をやめ、2025年6月にLukobaとして独立開業。悩み解決アイデア商品、第1号となる「UKEMARU.」(うけまる)を開発しました。
プロジェクト残り7日
Makuake公開【URL】https://www.makuake.com/project/ukemaru/
Instagram 【URL】https://www.instagram.com/ukemaru._