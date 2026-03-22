【北海道 東川町】第５回「隈研吾 & 東川町」KAGUデザインコンペ各賞が決定！ 韓国のイ・ジュンホさんが最優秀賞（隈研吾＆東川町賞）を受賞

北海道 東川町

北海道 東川町（所在地：北海道上川郡東川町、代表：町長 菊地 伸）は、建築家隈研吾氏と共同で開催する第5回『「隈研吾 & 東川町」KAGUデザインコンペ』を実施し、各賞を3月22日に決定しました。最優秀賞（隈研吾賞＆東川町賞）を受賞したのは、韓国のイ・ジュンホさんとなりました。

審査委員長隈研吾氏（左）と、最優秀賞を受賞したイ・ジュンホさん（中央）、東川町長菊地伸（右）

文化の発信地として知られる東川町が世界的建築家隈研吾氏とタッグを組み、2021年からスタートし、今年第５回目の開催となる『「隈研吾＆東川町」KAGUデザインコンペ』の各賞が3月22日(日)に北海道東川町にて開催された表彰式にて発表、授与されました。

最優秀賞（隈研吾＆東川町賞）はイ・ジュンホさん（韓国）が受賞。準最優秀賞（SOLIZE賞）はジェシンモウさん（ミャンマー）が受賞し、優秀賞はイ・ジョンファさん、キム・ミソンさん、キム・ナユンさん、クァク・イェジさん（韓国）、べ・チャンウさん、イム・スンスさん（韓国）の2チームが受賞。また、今年より設立された特別賞（東川木工会賞）はジェシンモウさん（ミャンマー）が受賞しました。

コンペは、KAGUのある豊かな（丁寧な）暮らしを育み、建築と家具が育む新たなライフスタイルの発信を目指し、世界中の30歳以下の学生を対象に実施。今回のテーマは「健康な家具」で、18の国地域より324件の提出をいただきました。

東川町複合交流施設せんとぴゅあIにて開催された表彰式には、隈研吾審査委員長を筆頭とする審査員をはじめ、2月に発表された入選作品10作品の提出者15名（日本、韓国、ミャンマー、中国）が参加しました。

審査委員長（隈研吾氏）コメント

受賞者の方々。本コンペは、国境を越えた若手人材交流・育成の場を目指している最優秀賞（隈研吾＆東川町賞）受賞作品

今回のコンペの作品は、今の時代に必要なものを自然と考えさせてくれる、東川らしいタイムリーなものばかりでした。「健康な家具」という非常に難しいテーマの中、審査員の想像以上にシャープで面白いアイデアが多く、次世代の皆さんが健康というテーマを、体の健康・心の健康・多世代の健康といったあらゆる角度から柔軟に解釈したデザインにワクワクしました。最終選考に残った作品からは、それぞれがテーマをしっかり捉え、今の社会に前向きに向き合っている様子が伝わってきて、とても印象に残りました。

世界から集まり東川町で出会った受賞者のみなさんは、これから社会に出て様々なチャレンジをするかと思いますが、今後もぜひ東川町に関わり続けてほしいと思います。写真の町であると同時にデザインの町、家具の町として、このデザインコンペを通じて共に成長していける素晴らしい未来を作っていきましょう。

第５回「隈研吾＆東川町」KAGUデザインコンペ各賞は下記PDFをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d59574-68-a6532a3692832c7c1875c794f55f696f.pdf

公式HP

https://www.kagu-higashikawa.jp/