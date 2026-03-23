アルファポリッシュミルVタイプ「ASPV」「ASPVmini」にサイズを追加　2026年3月23日発売

株式会社MOLDINO

株式会社MOLDINO（本社:東京都墨田区 代表取締役社長:金子 善昭 以下MOLDINO）は、アルファポリッシュミルVタイプ「ASPV」「ASPVmini」にサイズを追加し、2026年3月26日より発売いたします。

アルファポリッシュミルVタイプ「ASPV」「ASPVmini」

■商品の開発にあたって

弊社は2008年にアルファポリッシュミルVタイプ「ASPV」を発売し、主に金型構造部の仕上げ加工用途としてお客様から長らく高い評価を頂いております。本商品は研削級の高精度なインサートと多刃仕様のボディを組み合わせることで、仕上げ加工におけるジレンマである加工精度と能率の両立を図る独創的な商品です。2020年には更なる小径・多刃仕様で超硬エンドミルの置き換えも狙える「ASPVmini」を発売しました。

これら「ASPVシリーズ」の標準在庫品の販売と平行して、欧州地域向け限定で開発した「ASPV高精度ボディ」の展開や個別ユーザーのニーズに応じた特殊品対応を進めた結果、これら地域限定品や個別対応商品の一部は世界市場でも拡販が見込めるという結論に至りました。

そこでこのたび弊社は、これら限定商品に加え、市場から要望が寄せられていたサイズやインサートを追加し、「ASPVシリーズ」ラインナップを大きく拡大して発売します。

■商品の特徴とメリット

- 高精度インサートと多刃仕様ホルダの組み合わせにより高能率仕上げ加工が可能です。- 等高線による立壁・底面仕上げ加工の他、バーチカル加工にも対応します。突き出しの長い立壁加工で有効に働きます。- ソリッドエンドミルの置き換えが狙える小径品から大物ワークに有効な大径品、干渉回避に有効なサイズなど多様なバリエーションです。- 高精度ボディ(ASPV)は呼び径に近い刃径精度を持ち、加工後の削り残り量を低減します。- 豊富なインサート形状と材種ラインナップにより、鉄/非鉄を問わず幅広い被削材の高品位な加工を実現します。

■推奨できる加工用途

主に金型構造部の立壁・底面の高能率仕上げ加工

■仕様

ホルダ：工具径Φ10～125

インサート：11材種

※それぞれASPVシリーズ全体

ラインナップ（ASPVmini）

★：この度発売する追加アイテムです。

ラインナップ（ASPV）

★：この度発売する追加アイテムです。

■価格

ホルダ：\25,750～\162,750

インサート：\1,580～\13,000（消費税別）

■発売日

2026年3月23日

■製品情報

https://www.moldino.com/products/detail/?pid=aspv

https://www.moldino.com/products/detail/?pid=aspvmini

以上