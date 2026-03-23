【3月30日開催】「第21期定時株主総会」後における質問会実施のご案内

ZETA株式会社

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ZETA株式会社は、2026年3月30日(月)に開催する「第21期定時株主総会」の終了後に、株主の皆さまとの対話を深める場として質問会を実施いたします。

本質問会では、当社のAIを活用した最新の製品戦略や直近の導入事例、中長期的な事業展開について経営陣より直接ご説明するほか、株主の皆様から自由にご質問頂ける対話のお時間を設けております。

当社の現在と未来をより深くご理解頂く機会として、株主の皆さまにおかれましては、株主総会および質問会にぜひご参加賜りたくご案内申し上げます。

■開催概要

【開催日時】

2026年3月30日(月) 午前10時 (受付開始：午前9時30分)

【場所】

渋谷ソラスタコンファレンス4A

(東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ4階)

【内容】

1. 第21期定時株主総会

2. 質問会

【招集通知詳細】

こちらのリンクよりご覧いただけます

https://zeta.inc/ir-document/meeting/fy2026-1q-5/2026/0306

■本件に関する問い合わせ先

IRについてのお問い合わせ：https://zeta.inc/contact/ir

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

EC向けAIチャット ZETA TALK

[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]

生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売