「グラビアザテレビジョン vol.83」 期の垣根を越えた“相思相愛”な2人の魅力が満載　AKB48 18期生・成田香姫奈と19期生・奥本カイリが登場

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛)は、2026年3月31日（火）に旬のグラビア美女たちをフィーチャーする「グラビアザテレビジョンvol.83」を発売いたします。

(C)KADOKAWA／写真：西村康

vol.80より、AKB48の20周年記念スペシャル企画としてスタートした「10年後もまた君に会いたい。」。タイトルもそのままに、21年目を迎えたAKB48の次代を担うメンバーをフィーチャーする連載として迎えた第4回は、18期生の成田香姫奈と19期生の奥本カイリが登場。

ファンの間では“こひカイリ”とも呼ばれ、その親密さが話題の成田と奥本。今回のグラビアでは、18期生と19期生という先輩・後輩の関係ながら、まるで昔からの親友のように仲良く寄り添う姿をキャッチ。この組み合わせだからこそ引き出せたクール＆ビューティーな姿や、自然体な表情まで、2人の魅力を余すところなく収めています。

また、インタビューでは、お互いの印象や、活動を通じて深まった絆、そしてこれからのAKB48を支えていく決意など、今の2人だからこそ語ることのできる等身大のメッセージを収録。読めば2人の関係性がより愛おしく感じられる内容となっています。

Amazon.co.jpでは、限定絵柄の大判ブロマイド特典付きのアイテムも展開いたします。

「グラビアザテレビジョン vol.83」は、3月31日（火）発売。表紙は、一ノ瀬瑠菜が登場！

(C)KADOKAWA／写真：西村康(C)KADOKAWA／写真：西村康

書名：グラビアザテレビジョン vol.83

価格：1760円（10％税込み）

発売日：2026年3月31日(火）

仕様：A4正寸判／本文132頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA