【4/3(金)16:00開催】省エネ補助金・設備単位型セミナー（オンライン・無料）

開催概要

株式会社Stayway

テーマ：省エネ補助金・設備単位型セミナー

開催日程：2026年4月3日（金）16:00-16:30

場所：オンライン（Zoom）

*視聴URLは、ページ下部にあるセミナーお申し込みフォーム登録後にお受け取り頂けます。

本セミナーの見どころ

2050年のカーボンニュートラル達成に向け、サプライチェーン全体でGXを推進する動きが加速しています。中堅・中小企業においても脱炭素への取り組みが求められるなか、脱炭素関連の補助金ニーズは高まっています。

「省エネ補助金（III設備単位型）」は、エネルギー使用量の削減効果が見込まれる設備導入を支援する制度であり、あらかじめ登録・公表されている汎用設備が対象となります。比較的申請しやすく、活用しやすい補助金として注目されています。

本セミナーでは、基本要件や申請時の注意点などを分かりやすく解説いたします。汎用設備の更新を検討している企業様や、補助金提案を行う営業・コンサルタントの方、金融機関の方にとって有益な内容です。ぜひご参加ください。

対象者

・「省エネ補助金（III設備単位型）」の申請を検討している方

・お客さまに補助金情報を提案できるようになりたい方（金融機関、士業の方など）

・補助金を営業のフック・お客さまへの情報提供として利用したい方（省エネ機器のメーカーや販売会社の方など）

・知識として補助金の理解を深めたい方

セミナー概要

1.省エネ補助金の全体像と概要

2. 省エネ補助金 設備単位型各種詳細

事業目的

スケジュール

申請要件

補助対象者

補助率・補助上限額

審査項目・評価項目

採択率と傾向

3.設備投資に活用できる補助金

4.弊社サービスの紹介

5.Q&A

セミナー講師

株式会社Stayway 事業開発部 マネージャー 金井幸平

お申し込みはこちら

https://biz.stayway.jp/hojyo_news/71557/

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、FIN/SUM 2025では金融庁や日経新聞の選ぶFinTechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区備後町4-3-4 大阪タイガービル8階

東京本社：東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル3階 グロース田町 ROOM2

ーーー

他拠点：札幌・仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/