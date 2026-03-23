本業以外の「第2の収益の柱」を1年で構築。経営者のための資産形成とストックビジネス戦略、30年一括借上げの『老人ホーム×新築アパート』不動産投資戦略セミナーを3月28日開催

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント本業以外の「第2の収益」を1年で構築。経営者のための資産形成とストックビジネス戦略、30年一括借上げの『老人ホーム×新築アパート』不動産投資戦略セミナーを3月28日開催

九州・福岡を拠点に、不動産投資家向け新築アパート一棟投資と老人ホーム投資を支援する株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://seikoed.co.jp/)（本社：福岡市博多区、代表取締役：高木政利）は、事業会社を経営する代表者および起業家に向けた法人オーナーに特化した「法人経営者のための第2の収益の柱になる長期一括借上げで安定収益を生む老人ホーム不動産投資セミナー。攻めの新築アパート×守りの老人ホーム。拡大と安定のハイブリッド型不動産投資セミナー」(https://seikoed.co.jp/seminar-20260328/)を2026年3月28日（土）に開催いたします。（オンラインZOOM／福岡本社の同時開催）本セミナーでは、本業以外の収益の柱になるストックビジネスや経営者の資産形成として、「守りの老人ホーム投資」と「攻めの新築アパート投資」を組み合わせた独自のスキーム、利回りの考え方などを代表の高木政利が徹底解説します。1年で家賃収入3,000万円・10年で3億円を目指せる資産形成のロードマップを公開し、土地を持たない法人・経営者でも参入できる現実的な手法を解説します。

背景：なぜ今、経営者に「老人ホーム投資」なのか

老人ホーム×不動産投資セミナー詳細 :https://seikoed.co.jp/seminar-20260328/

VUCA（変動性・不確実性）の時代において、本業一極集中は大きな経営リスクを伴います。多くの経営者が、本業の波を補完する「安定したストックビジネス」を模索していますが、自社で新規事業を立ち上げるには多大なコストと人材、時間がかかります。当社が提案する「老人ホーム不動産投資」は、所有する建物を介護事業者が一括借り上げ（最大30年）し、運営を外部委託するスキームです。これは実質的に、「経営資源を割かずに、国が支える介護市場から安定した事業収益を得る」ことと同義であり、法人のキャッシュフロー改善と財務指標の安定に直結します。

経営者・起業家が注目する3つの戦略的メリット

銀行格付けを落とさない「資産形成」

銀行評価目線の土地仕入れができる不動産機能と収支計画に最適な建築設計と施工が自社でできる当社の強みを活かし、銀行評価の高い資産形成の支援を実現。

法人税対策と「含み益」の構築

新築アパートや老人ホーム投資による減価償却を活用した損益通算により、利益を圧縮。同時に、毎月インカムを生み出す収益物件を所有することで、経営者の退職金準備や事業承継対策としても活用可能です。

「社会課題解決型」事業による企業ブランディング

深刻な施設不足に陥っている介護インフラを提供することは、企業のESG経営（環境・社会・ガバナンス）に直結します。「地域社会に貢献する企業」としての対外的評価を高め、採用や本業の営業活動にも好影響を与えます。

新築アパート×老人ホーム投資(https://seikoed.co.jp/lp-1/)

私を信頼して任せてくれる全ての不動産投資家様へ伝えたいメッセージ(https://www.youtube.com/watch?v=X2I2-W78JYo&list=PLM8S4dK083AuBTCvbPN3tLN2upwRo0GZR&index=5)

■3月28日開催｜医師（開業医・勤務医）のための老人ホーム×新築パートのハイブリッド型不動産投資セミナー開催概要(https://seikoed.co.jp/seminar-20260328/)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=X2I2-W78JYo ]

開催日：2026年3月28日（土）11:00～

会場：【オンライン】ZOOM(https://us06web.zoom.us/webinar/register/2117585200946/WN_rrZgweZLSOyJfZXJXeKmLQ)／【オフライン】当社セミナールーム

参加費：無料

参加申込：オンラインZOOMはコチラ(https://us06web.zoom.us/webinar/register/2117585200946/WN_rrZgweZLSOyJfZXJXeKmLQ)／不動産投資ポータル『楽待』から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/show/59088)

申込ページ： https://seikoed.co.jp/seminar-20260328/

セミナー詳細： https://seikoed.co.jp/seminar/

楽待：

https://www.rakumachi.jp/info_seminar/show/59088

https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=13404

人口減少時代に「高齢化社会への不動産投資」へ。

従来の不動産投資は、賃貸アパートやマンション経営が中心でした。

しかし近年、賃貸需要の二極化・新築コストの上昇・空室リスクの増大により、“入居者を確実に確保できる物件”へのニーズが高まっています。セイコー・エステート＆ディベロップメントが提案する「住宅型有料老人ホーム投資」は、高齢化によって今後も入居需要が見込まれる介護施設を対象とし、安定した長期一括借り上げ（マスターリース契約）をベースにした堅実な収益構造が特徴です。

不動産投資は“住宅”から“介護”へ。少子高齢化を追い風にする老人ホーム投資の新潮流

国土交通省の予測によると、2040年には高齢者人口が全体の35％に到達。

一方で、賃貸住宅市場では人口減少により空室率が上昇傾向にあります。その中で、「住宅」ではなく「介護施設」を所有し、介護事業者に長期一括貸しする新たな不動産投資モデルが注目されています。

セイコー・エステート＆ディベロップメントが提供する『老人ホーム×不動産投資』のスキームイメージ

老人ホーム×新築アパートの不動産投資 :https://seikoed.co.jp/lp-1/

セイコー・エステート＆ディベロップメントは、建設会社×不動産会社の二刀流として、土地仕入れから融資・建築・運営支援までワンストップで提供。安定収益を狙う長期オーナー層やFIRE志向の投資家に、新しい選択肢を提案します。

「攻めの資産拡大」と「守りの安定収入」を両立する“ハイブリッド型不動産投資戦略”

・攻め：新築アパート一棟投資による資産拡大

・守り：老人ホーム投資による長期安定収入

同社はこれらを組み合わせた「ハイブリッド型資産形成」を提案。銀行評価を意識したプランニングと、介護事業者との長期一括の賃貸契約支援により、初心者でも再現性の高い投資を実現します。

『老人ホーム×新築アパート』のハイブリッド不動産投資について詳しくはコチラ(https://seikoed.co.jp/lp-1/)

■福岡の不動産投資・新築アパートで資産拡大を続けるセミナー講師の紹介

高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）

日本では今後も高齢化が進み、介護施設の需要は長期的に拡大すると考えられています。その中で、老人ホーム不動産投資は住宅投資とは異なる特徴を持つ資産運用の一つとして注目されています。ただし、投資である以上、立地選定や事業者選定など、専門的な視点も重要になります。本セミナーでは、老人ホーム不動産投資の基本から実践的なポイントまで分かりやすく解説します。

「福岡を中心に10棟FIREを目指す不動産投資を支援してきましたが、老人ホーム投資は、今後10年で最も伸びる分野の一つです。不動産投資に“社会的意義”と“安定性”を両立させるこのモデルを、多くの方に知ってほしいと思います。」

会社員が働きながらFIREできる会社。お客様も従業員も幸せにする会社作り(https://recruit.seikoed.co.jp/)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5ChenAQusBI ]会社員が働きながらFIREできる会社。お客様も従業員も幸せにする会社作り

私たちの毎日のリアルを動画100本以上でお届けしています。動画100本で発信するリアルな採用サイト。会社員が働きながら不動産投資でFIREできる会社(https://recruit.seikoed.co.jp/)。

実際に福岡の不動産投資に成功されたお客様（会社員・女性不動産投資家）のインタビュー動画も公開

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=1t2TiSUgSWc ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg ]

会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー動画｜YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg)

初めての方や会社員の不動産投資家にこそ伴走型サポートが必要

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=4c8YAnq8L7Q ]初めての方や会社員の不動産投資家にこそ伴走型サポートが必要

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントは、福岡市博多区を拠点に不動産投資支援と建築事業を展開しています。土地仕入れから融資戦略、建築プラン、施工、入居者管理までをワンストップで提供し、投資家の資産形成を伴走型で支援することを理念としています。福岡エリアでの不動産投資において、「投資家目線に立ったアパート建築会社」として、多くの投資家から高い信頼をいただいております。

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=bSGg3UDuvKs ]

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

新築アパート一棟投資の一から10までを実際の物語で見れる(https://seikoed.co.jp/service/flow/)

初めて福岡で不動産投資・アパート一棟の経営に挑戦される方に向けて、リアルに感じてもらえるように様々な事例を配信しています。

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。

福岡投資ナビ（https://fukuokatoushi.com/）は、これから福岡で新築アパート一棟投資に挑戦したい方、アパート経営を通じて長期的な資産形成を目指す方に向けて、土地探しから融資戦略、間取り設計、施工、管理運用、売却までを包括的に解説。全ての記事を、不動産投資初心者でも安心して読み進められるよう構成しています。

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載

全国の不動産投資に興味のある会社員、公務員、個人投資家など、幅広い層に向けて「銀行に評価される。資産を積上げられる。土地探しからサポートする再現可能な新築アパート一棟投資in福岡」の情報、お客様の事例や不動産投資セミナーの開催情報をお届けしています。

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株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントの会社概要

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

2024年11月8日社名変更（旧社名：株式会社セイコー住建）

住所：福岡市博多区東光寺町一丁目4-17 グランドールS 1階

代表者：高木政利

事業内容：不動産投資支援、新築アパート一棟投資、建築設計・施工法人向け建築、海外建設プロジェクト、土地活用・不動産コンサルティング

保有資格：一級建築士×2名、宅地建物取引士×3名

保有資格：宅地建物取引業 福岡県知事（3）第16827号、建設業 福岡県知事許可（般-5）第116662号、一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-62510号



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