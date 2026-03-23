【万博は“見る”から“挑戦する”時代へ】GREEN × EXPO2027 応援イベントでHero Eggプロデューサー・近藤にこるが登壇

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes(https://meta-heroes.co.jp/)（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊(https://meta-heroes.co.jp/ceo-message)）が展開する次世代型DX教室 Hero Egg(https://heroegg.com/) のプロデューサーであり、株式会社EdFusion(https://ed-fusion.jp) 代表取締役を務める近藤にこる(https://ed-fusion.jp/owner)（15歳）は、2026年3月20日（金・祝）開催の「関西はGREEN×EXPO2027を応援するデー(https://www.iwafu.com/jp/events/1060807)」にてトークセッションに登壇いたしました。

イベント概要

本イベントは、2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO2027(https://expo2027yokohama.or.jp/)」の機運醸成を目的に開催されました。

日本では37年ぶりとなる国際園芸博覧会に向け、大阪・関西万博の成果を振り返るとともに、その熱量を次の万博へとつなぐ場として実施されています。

会場では、万博に関するトークセッションや紹介展示、体験型コンテンツなどが展開され、多くの来場者が未来社会への理解を深める機会となりました。

トークセッション内容

花博記念ホール

近藤は、大阪・関西万博に関わる次世代の担い手として登壇し、万博の価値とその先の社会へのつながりについて発信しました。

主なポイントは以下の通りです。

- 万博が生み出す「原体験」の重要性- 体験を一過性で終わらせないための視点- 子どもたちが社会に関わる導線設計- 次世代が主体となる共創社会の可能性

万博を「見るイベント」ではなく、「行動のきっかけ」として捉えることの重要性を提示し、来場者に新たな視点を提供しました。

当日の主なコンテンツ

Hero Eggについて

大阪・関西万博での登壇の様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/323_1_918a70d065d52528448af3bf5421505f.jpg?v=202603230951 ]

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。 2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）：[https://x.com/metaheroes_100]

公式LINE：[https://lin.ee/K9vdyLx]