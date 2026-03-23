【家族亭】公式アプリ3周年記念「春の大感謝祭」を開催

SRSホールディングス株式会社公式アプリ３周年筋会「春の大感謝祭」

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：坪山憲司）が運営するそば和食チェーン「家族亭」は、2026年3月24日（火）より、公式アプリ3周年を記念した「春の大感謝祭」を期間限定で開催いたします。

春は、新しい生活が始まる季節。家族亭では、日頃のご愛顧への感謝を込めて、よりお得にお食事をお楽しみいただけるキャンペーンをご用意いたしました。ランチやディナーなど、日常のお食事シーンでご利用いただきやすい内容となっております。

本キャンペーンでは、期間中いつでもアプリポイントが通常の1ポイントから「2ポイント」にアップ。ご来店ごとにポイントが貯まりやすく、継続的にご利用いただくほどお得を実感いただけます。

また、春の訪れに合わせて、旬の食材を使用したそば・うどんメニューとともに、季節感あふれる味わいをお楽しみいただけます。新生活のスタートに、ほっと一息つけるひとときをお届けいたします。

公式アプリ３周年筋会「春の大感謝祭」

■キャンペーン概要

・名称：公式アプリ3周年記念「春の大感謝祭」

・期間：2026年3月24日（火）～4月12日（日）

・内容：期間中いつでもアプリポイント2ポイント付与（通常1ポイント）

※日曜日は通常2ポイント付与ですが、期間中も同様に2ポイント付与となります

※SRSグループポイントは通常通り1ポイント付与となります

・対象：家族亭公式アプリ会員

・実施店舗：全国の家族亭店舗

家族亭公式アプリの４つのお得

１. ダウンロード特典（すぐ使える）

アプリをダウンロードいただくと、当日から使える「5％引きクーポン」をプレゼント。初回利用からお得にお食事をお楽しみいただけます。

２. スタンプカード特典（来店ごとにお得）

ご来店ごとにスタンプが貯まり、ポイント数に応じてクーポンが配信されます。

・2ポイント：海老天1尾無料クーポン

・5ポイント：50円引きクーポン

・10ポイント：500円引きクーポン

日常のランチやディナー利用で、無理なくお得が積み重なります。

さらに、家族亭のスタンプに加え、SRSグループ共通スタンプポイントも同時に貯まります。10ポイントで500円引きクーポンと交換可能で、和食さと・にぎり長次郎・さん天・宮本むなしなど、グループ各店舗でご利用いただけます。

※店内にスタンプ取得用のQRコードがございます。アプリを起動して取得してください。

３. お得なクーポン配信（継続利用でさらにお得）

アプリ会員限定で、お得なクーポンや最新情報を定期的に配信。季節メニューやキャンペーンとあわせて、よりお得にご利用いただけます。

４. 誕生日特典（特別な日にうれしい特典）

会員登録のうえ、お誕生日をご登録（※任意）いただいたお客様には、誕生日当日に「抹茶チーズケーキクーポン」を配信いたします。日頃のご愛顧への感謝を込めた特典としてご利用いただけます。

テイクアウトは「家族亭お持ち帰り注文（モバイルオーダー）」のご利用がお得で便利！

家族亭公式アプリ公式アプリのダウンロードはこちらから :https://kazokutei.co.jp/blogs/topics/app-download

家族亭公式アプリでは、スマートフォンから事前にテイクアウトメニューを注文できる「モバイルオーダー」サービスをご利用いただけます。事前注文の際に会計も済ませることができ、店舗で待たずに商品を受け取れてとても便利です。

また、家族亭アプリをダウンロードし会員登録をすると、モバイルオーダーからの注文で50円引きになるクーポンも配信しております。

ぜひ、便利でお得な「家族亭お持ち帰り注文」をご利用ください。

家族亭ブランドについて

家族亭お持ち帰り注文お持帰り注文はこちらから :https://mo.kazokutei.co.jp/

株式会社家族亭が運営する、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」では、「あなたのおそばに家族亭」をコンセプトに、注文ごとに丁寧にゆであげるそば、毎日とる自家製のおだし、日本各地の多彩な食材、野菜との組み合わせで四季折々のそばの味わいが楽しめるお店です。

また、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「蕎旬」「蕎菜」ではお食事をしていただいたお客様全員にそば湯をご提供しております。

ぜひ、家族亭でそばとそば湯をお楽しみ下さい。

「家族亭」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/

「家族亭」公式 X（旧Twitter）https://x.com/kazokutei_oic

「家族亭」公式 Instagram https://www.instagram.com/kazokutei_oic/

「家族亭」公式 TikTok https://www.tiktok.com/@kazokutei_oic

SRSグループについて

家族亭 上本町YUFURA店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/