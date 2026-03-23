トキエア株式会社との意見交換を実施

株式会社AOZORA COMPANY

株式会社AOZORA COMPANYは、トキエア株式会社と新潟に根ざす企業同士として地域活性化や今後の連携の可能性に関する意見交換を実施いたしました。

今回の意見交換では、新潟発の企業としてそれぞれが地域に果たせる役割や、地元経済の活性化、地域の利便性向上に向けた考え方などについて幅広く話し合いを行いました。

近年、地方創生への関心が高まる中、地域に根ざした企業同士の連携は、地域経済の持続的発展において重要な要素として注目されています。

新潟を拠点とする企業がそれぞれの強みを持ち寄り、地域の未来に向けて前向きな対話を重ねていくことの重要性を改めて確認する機会となりました。

オーシャンデザイン新潟東店地域に根差した企業を目指して

株式会社AOZORA COMPANYは、中古車販売事業やレンタカー貸出事業、自社ローン、レッカー事業など、地域の移動ニーズに密着したサービスを展開しており、これまでも地域に根ざした事業活動を通じて地域社会への貢献を目指してまいりました。

一方、トキエア株式会社は新潟を拠点とする航空関連企業として、地域の交通インフラの発展に寄与する事業を展開しています。



両社の意見交換では、それぞれが持つ交通・移動に関する事業領域での知見を活かし、新潟県内の移動手段の多様化や利便性向上について議論が交わされました。

今後も、新潟の企業として地域とともに成長し、さまざまな可能性を模索してまいります。なお、本件は現時点で具体的な提携や協業内容を決定したものではありませんが、今後も相互理解を深めながら、地域にとって価値ある取り組みの可能性を検討してまいります。



【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業 レンタカー貸出事業 自社ローン（自社割賦販売） レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/