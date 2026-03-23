【８番らーめん春の“福袋”】８番冷凍生餃子30個（990円）と1,000円分クーポンがお得なセットとして990円で発売

株式会社ハチバン

1967年創業、「野菜らーめん」で親しまれている「８番らーめん」を展開する株式会社ハチバン（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：長丸 昌功）は、昨年冬の販売に続いて、今年の春も「福袋」の販売を、2026年3月23日（月）より予約受付いたします。

本商品「春の福袋」は、セット特別価格990円で、８番らーめんの人気商品「８番餃子」の冷凍生餃子30個と、店舗で使えるクーポン2枚（1,000円分）をセットにした、お得な内容です。さらに今回は、お一人様2セットまで購入可能となりました。

■８番らーめん「春の福袋」の内容

８番冷凍生餃子1袋（30個入り） 通常990円(税込）

スペシャルクーポン1,000円分（500円券×2枚）

セット特別価格：990円(税込)

※お一人様2袋限り

※８の日期間の８%引きの対象商品ではありません。

■販売店舗

８番らーめん全店

（８番らーめん金沢駅店、金澤醤油豚骨８番らーめん店舗のぞく）

■予約販売までの流れ

１.福袋を受け取りたい店舗で予約（代金後払い）

《予約期間》2026年3月23日（月）～2026年4月19日（日）

※店頭のみの受付となります。電話・電子メール等でのご予約は受け付けておりません。

２.販売期間中に、お支払いと商品（８番冷凍生餃子とクーポン）を受け取る

《販売期間》2026年4月20日（月）～2026年4月30日(木)

クーポンの有効期限：

1枚目：2026年5月1日（金）～2026年5月31日（日）

2枚目：2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

※ご予約・販売対応は、店舗が休業の場合は対応いたしかねます。

■クーポンの利用条件

・クーポンは、購入店でのみご利用可能です。

・クーポンの換金や譲渡はできません。

・クーポンは税込1,000円ごとに１枚ご利用いただけます。

・テイクアウトは、店頭決済のみご利用いただけます。（冷凍商品は対象外となります。）

・8の日感謝デー期間もご利用いただけます。

・他の割引券との併用はできません。（ジェフグルメカード・ハチバン株主優待食事券は併用可能）

・お支払いは、商品のお受け取り時にお願い致します。

・クーポンは、それぞれ有効期限が異なります。

1枚目：2026年5月1日（金）～2026年5月31日（日）

2枚目：2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

８番らーめんについて

８番らーめんの創業は1967年（昭和42年）。加賀市国道8号線沿いの田んぼの真ん中に、掘っ建て小屋同然の店構えのラーメン店が開店しました。店の名前は、国道8号線にちなんで「８番らーめん」と名付けました。炒めた野菜をたっぷりのせた「野菜らーめん」の評判はすさまじく、開店当初から大勢のお客様が行列をつくり、25席の店で、1日1,300杯のラーメンを売り切るような繁盛ぶりでした。創業した年にフランチャイズ展開を開始し、現在国内では、北陸を中心に、岡山、長野に店舗があります。

８番らーめんは、老若男女いつでも誰とでも、気軽にご利用いただけるカウンター席やテーブル席など多様な座席をご用意し、様々なシーンに応じてお選びいただけるメニューを提供しています。

創業時から続く主力メニュー「野菜らーめん」を繰り返し調理し、お客様に提供していくことは、創業時の「熱い心」を伝え続けることであると私たちは考えています。

【公式アカウント/サイト】

●X（旧Twitter）

https://x.com/8ban_ramen

●Instagram

https://www.instagram.com/8ban_ramen

●Facebook

https://www.facebook.com/hachibanramen.jp

●公式サイト

https://www.hachiban.jp

株式会社ハチバンについて

1967年２月11日に「８番ラーメン」を創業、同年9月にはフランチャイズ展開を開始（1971年1月21日に当社を設立）。1977年10月には、ファミリー層を対象に屋号を「８番ラーメン」から「８番らーめん」に変更。現在「８番らーめん」は、北陸を中心に国内114店舗、海外はタイ・ベトナムに178店舗を展開（2026年3月20日現在）。その他にも、和食居酒屋「八兆屋」「長八」「市の蔵」や、そばと四季揚げ「八兆庵」、炭火串焼き・肴菜「八千屋」など、日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを通じて多くのお客様にハチバンのおいしさをお届けできるよう、さまざまな挑戦を続けております。

これからも、私たちハチバングループは、「『食』と『おもてなしの心』で人やまちを笑顔に、元気に。」という経営の目指す姿のもと、地域社会やお客様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆さまの「幸福な生活」を実現できるよう誠心誠意努め、「食はハチバン」と、日本はもとより、海外においても愛され続ける企業を目指して、努力を続けてまいります。

商号：株式会社ハチバン

代表者：代表取締役社長 長丸昌功

所在地：〒921-8582 石川県金沢市新神田一丁目12番18号

創業：1967年2月11日

事業内容：●飲食店フランチャイズ・チェーン事業

●飲食店の経営および運営委託業務

●食品・食品原材料の製造加工および販売

●食料品および調味料の輸出入および販売

資本金：15億1845万円

店舗数(2026年3月20日現在)：

8番らーめん｜292店舗

国内：114店舗 海外：178店舗（タイ175店舗、ベトナム3店舗）

和食店舗｜国内11店舗

URL：https://www.hachiban.co.jp