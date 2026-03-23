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川崎信用金庫と＋Connect「ATMお知らせ・ATM窓口」サービス提供に向けた基本合意書を締結
〜信用金庫で初の同時導入、継続的顧客管理の効率化へ〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、川崎信用金庫（本店：神奈川県川崎市、理事長：堤 和也）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭお知らせ」と「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026年4月20日（月）（予定）より提供開始することで基本合意いたしました。信用金庫で「ＡＴＭお知らせ」と「ＡＴＭ窓口」サービスを同時に導入いただくのは、今回が初となります。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、お客さまがＡＴＭで取引きを行う際に、お客さまにお知らせしたい情報をＡＴＭ画面に表示し、回答を収集する「ＡＴＭお知らせ」サービスと、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを、原則24時間365日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。
川崎信用金庫では、「ＡＴＭお知らせ」を継続的顧客管理における情報確認にご活用いただきます。ＡＴＭ利用時に登録情報の更新案内を表示することで、お客さまに必要なお手続きを、適切なタイミングでご案内します。さらに、登録済み情報の更新が必要なお客さまは、「ＡＴＭ窓口」サービスを通じて、ＡＴＭ上で原則ワンストップでの変更手続きを行うことが可能となります。
いつでも、どこでも、一人ひとりのお客さまに大切なお知らせから必要なお手続きまで、全国28,000台以上のＡＴＭを通じて、ワンストップサービスを提供することで、お客さまの利便性が向上するとともに、金融機関にとって重要な、継続的な顧客情報の更新が可能となります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
１．お手続きフロー（ＡＴＭ画面イメージ）
２．サービス内容
ＡＴＭお知らせ：継続的顧客管理におけるお客さま情報更新のご案内
ＡＴＭ窓口：お客さま情報の更新
３．サービス提供開始時期
2026年4月20日（月）（予定）
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、川崎信用金庫（本店：神奈川県川崎市、理事長：堤 和也）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭお知らせ」と「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026年4月20日（月）（予定）より提供開始することで基本合意いたしました。信用金庫で「ＡＴＭお知らせ」と「ＡＴＭ窓口」サービスを同時に導入いただくのは、今回が初となります。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、お客さまがＡＴＭで取引きを行う際に、お客さまにお知らせしたい情報をＡＴＭ画面に表示し、回答を収集する「ＡＴＭお知らせ」サービスと、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを、原則24時間365日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。
川崎信用金庫では、「ＡＴＭお知らせ」を継続的顧客管理における情報確認にご活用いただきます。ＡＴＭ利用時に登録情報の更新案内を表示することで、お客さまに必要なお手続きを、適切なタイミングでご案内します。さらに、登録済み情報の更新が必要なお客さまは、「ＡＴＭ窓口」サービスを通じて、ＡＴＭ上で原則ワンストップでの変更手続きを行うことが可能となります。
いつでも、どこでも、一人ひとりのお客さまに大切なお知らせから必要なお手続きまで、全国28,000台以上のＡＴＭを通じて、ワンストップサービスを提供することで、お客さまの利便性が向上するとともに、金融機関にとって重要な、継続的な顧客情報の更新が可能となります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
１．お手続きフロー（ＡＴＭ画面イメージ）
２．サービス内容
ＡＴＭお知らせ：継続的顧客管理におけるお客さま情報更新のご案内
ＡＴＭ窓口：お客さま情報の更新
３．サービス提供開始時期
2026年4月20日（月）（予定）
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html