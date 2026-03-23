全国の民放各局などが制作する“食”をテーマにした人気番組を集めた専門チャンネル「Channel Oishii（チャンネル おいしい）」の配信が3月25日（日本時間26日）、アメリカとカナダで始まります。無料の広告付きストリーミングサービスのFAST（Free Ad-supported Streaming TV）で配信します。2026年度は日本の食のコンテンツに対する視聴ニーズを検証してまいります。

■ FASTを“J-コンテンツ”発信の舞台に

FASTは、無料で視聴できる広告付きのストリーミングサービスです。テレビ、スマホ、PCなどインターネットにつながるデバイスで、スポーツやニュース、映画などさまざまなテーマのチャンネルをリアルタイムで24時間365日視聴できることが特徴です。無料で気軽に“流し見”ができることから利用が広がっており、コンテンツの新たな配信先として注目されています。従来のテレビ放送やオンデマンド配信に続く“第3のテレビ”として急速に存在感を高めています。「Channel Oishii」は、FASTプラットフォーム「Amasian TV（アメイジャン ティービー）」で日本食専門チャンネルとして配信します。テレビのようにリアルタイムで視聴できることに加え、お気に入りを“一気見”できるオンデマンドサービスにも対応します。「Amasian TV」はアジアのコンテンツを集めたFASTプラットフォームで、スマホやPCでの視聴はもちろん、多くのスマートTVのアプリで視聴できます。



Amasian TVの視聴画面イメージ①



Amasian TVの視聴画面イメージ②



■ 「おいしい」から日本の食文化を伝える

「おいしい」は単に味を表す言葉ではありません。いっしょに食卓を囲む楽しさ、できたてを味わう喜び、心がほぐれる瞬間。「おいしい」は、私たちの気持ちや場の空気を共有する言葉でもあります。さまざまな「おいしい」であふれる日本を訪れた外国人の数は去年、過去最多の4200万人。訪日の最大の関心は「日本食を食べること」でした。（2024年観光庁調査） また、海外でも日本の食を楽しむ人たちが多くいます。「Channel Oishii」は、こうした人たちに日本の食、そして地域に根ざす文化、生産者の思い、人々の日常を、ドラマや情報番組などを通じて届けます。



■ 全国の民放の番組を集めて展開

「Channel Oishii」で配信するのは、「孤独のグルメ」（テレビ東京）、「コロネケンの札幌地下グルメ マニアクス」（北海道テレビ放送）、「食彩の王国」（テレビ朝日）、「君が、おにぎり好きだから。」（中京テレビ放送）、「Traveling Chef De France in Hokkaido」（北海道放送）、「ちいかわ」（フジクリエイティブコーポレーション）など、全国の民放各局の番組です。また、「どすこいすしずもう」（キングレコード）、「武士の献立」（ギャガ）など、あわせて11社から提供を受けたコンテンツでスタートします。さらに、地方民放が参加するローカルコンテンツバンクや日本ケーブルテレビ連盟の協力を受けてコンテンツを増やすほか、今後、各地域の民放に呼びかけてチャンネルの充実を図ります。このほか、テレビせとうちと日本国際放送（JIB）は放送文化基金の助成を受け、新たなコンテンツを共同制作する予定です。

■ 日本国際放送（JIB）の役割



「Channel Oishii」は日本国際放送（JIB）が企画・運営します。日本のコンテンツの国際展開を担う企業として、民放などからコンテンツの提供を受けて英語化し、24時間編成で配信します。また、アメリカやカナダの視聴者へのプロモーション活動も進めていきます。

本格的な事業展開に向けて、2026年度は日本の食のコンテンツに対する視聴ニーズを検証し、2027年度の展開を判断してまいります。

▼ 日本国際放送(JIB) 代表取締役社長 前田 浩志

日本には全国に食をテーマにしたすぐれたコンテンツが数多くあります。成長著しいFAST市場において、JIBはオールジャパン体制によるコンテンツの海外展開を支え、日本の情報をより広く届けてまいります。

▼ テレビ東京 執行役員 国際事業室長 堤 寛



テレビ東京からは「孤独のグルメ」「きのう何食べた？」という大人気ドラマシリーズをお届けします。これらを始め、食をテーマとした選りすぐりのコンテンツを通じて、北米の視聴者の皆様が日本の食文化にさらに興味を持って頂き、実際に日本を訪れたり、現地で日本食を手に取って頂くきっかけとなることを心より願っております。

▼ 北海道テレビ放送 常務取締役 齊木 基



日本の“食”に特化したチャンネルということで、既存の観光情報にはない「地下グルメ」というディープな食文化を扱った番組を提供させていただきました。北米地域における北海道観光意欲の喚起に繋がれば幸いです。地方の潜在的な魅力を北米へ「広く、深く」届ける、「Channel Oishii」の展開に今後も期待しています。

※Channel OishiiはJIBの登録商標です。

■プレスキットはこちら

■Channel Oishii 紹介サイト(英語)