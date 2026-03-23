ポルシェ正規販売店である株式会社ピーシーエヌ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：寺西紘崇）は、「ポルシェセンター名古屋 認定中古車センター」およびサービス工場を、2025年3月22日（土）に移転オープンいたします。

本施設は、認定中古車販売とサービス機能を一体化した国内最大級の拠点であり、名古屋駅から徒歩圏内という高い利便性を有します。名古屋駅周辺ではリニア中央新幹線開業を見据えた再開発が進行しており、都市機能の高度化が期待されるエリアに位置しています。







■施設の特長

1．国内最大級のスケールとワンストップ機能:

延床面積4,879.86㎡、4階建て＋屋上駐車場を備え、屋内には常時20台の認定中古車を展示。サービスベイ6台を備え、購入からメンテナンスまで一貫したサービス提供を実現します。

2．外観デザイン：

縦に並ぶガラス展示が生む高い視認性 2階から4階にかけて外向けに設けられたガラス張りの展示スペースにより、車両が縦方向に並ぶダイナミックな外観を形成しています。都市空間において高い視認性と存在感を発揮し、ポルシェブランドの先進性と躍動感を象徴するデザインです。

3．ポルシェ最新CIに基づく空間設計:

ショールームおよびサービス工場は最新のコーポレート・アイデンティティに準拠し、ブランドの世界観と機能性を両立した施設です。

4．EV時代に対応した先進設備:

EV専用メンテナンス設備に加え、充電利用者向けの24時間ラウンジ（事前ユーザー登録制）を設置。

さらにパワーエックス社製の蓄電池型超急速充電器を2基導入し、単独使用時最大150kW（2器同時使用時は合計240kW）の高出力を実現しています。

その他にも、整備車両のための50kw急速充電器と、各フロアに合計18台の8kw普通充電器も備えています。































■施設概要

施設名：ポルシェセンター名古屋 認定中古車センター

所在地：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-22

運営会社：株式会社ピーシーエヌ

代表者：代表取締役社長 寺西紘崇

営業時間：10:00～18:00

定休日：月曜日・火曜日

施設規模

・敷地面積：約1,757.80㎡

・延床面積：4,879.86㎡

・ショールーム面積：約829.97㎡

・ワークショップ面積：約1,171.81㎡

■今後の展開

株式会社ピーシーエヌは、本拠点を通じて認定中古車事業およびEV対応サービスの強化を図るとともに、ポルシェブランドビジネスのさらなる成長を推進してまいります。

本施設は単なる販売・整備拠点ではなく、顧客にとって特別な購入体験を提供する場として位置付けており、ブランドの世界観を体感できる空間づくりに注力しています。ショールームの設計や展示、接客体験を通じて、ポルシェならではの価値を一貫して提供してまいります。