すみだ北斎美術館、2016年の開館以来、総入館者150万人を達成！

すみだ北斎美術館（東京・墨田区）は、2026年3月22日（日）に総入館者数150万人※を達成しました（※常設展・常設展プラス・企画展観覧者の累計）。

この日、開催中の企画展「ひらけ、絵手本！『北斎漫画』エトセトラ」を訪れ、150万人目の来館者となったのは、埼玉県草加市在住の南知宏さん、祐子さん、和歌菜さんのご一家です。セレモニーに登壇した山本亨（墨田区長）は「当美術館は、コロナ禍での休館後は順調に来館者が増加し、本日150万人目をお迎えすることができました。関係者とスタッフの尽力に感謝します。令和8年は、江戸東京博のリニューアル、当館の10周年、小布施町との友好協定締結30周年と、ますます楽しみな墨田区です。さらに皆さんに楽しんでいただける美術館となることを祈念いたします。」と挨拶。澁谷哲一（(公財)墨田文化振興財団理事長）の掛け声でくす玉を割り、その場に居合わせた来館者とともに150万人達成を祝いました。南さんご一家には、大久保純一（すみだ北斎美術館館長）から、当館の年間パスポート、企画展図録、ミュージアムグッズ等が贈られました。150万人目の入館者となった南和歌菜さん(17)は「将来美術教員を目指していて美術に興味があるため、今日初めてこちらを訪れました。150万人と聞いて大変びっくりしました。」とコメントしました。

なお、当館は2026年11月22日に開館10周年を迎えます。これに向けて10周年ロゴおよびステートメントを別紙のとおり策定しました。今後予定している記念事業を通じて、北斎の魅力をさらに国内外へ発信していきます。

150万人目の来館者を祝する山本区長・澁谷理事長・大久保館長

10周年記念ロゴを紹介する大久保館長

すみだ北斎美術館 （The Sumida Hokusai Museum）

浮世絵師・葛飾北斎（1760～1849）の生誕地に2016年11月22日に開館した北斎専門美術館。すみだは北斎が90年に及ぶ生涯のほとんどを過ごしたゆかりの地であることから、展覧会事業や教育普及事業を通して北斎の生涯や作品を発信しています。北斎及び門人の作品を中心に約2,000点（2025年末現在）を所蔵し、様々なテーマで開催する企画展にあわせて公開しています。北斎の画業を代表作の実物大高精細レプリカやタッチパネルを活用した展示で紹介する常設展示も見どころです。

＜開館10周年ロゴおよびステートメントについて＞

北斎の作品は時代を超え、現代の私たちにも多くの刺激と発見を与え続けています。北斎の挑戦する精神を受け継ぎながら、未来へ向けて常に成長し続ける美術館を目指していくという想いを込めています。

＜現在開催中の企画展＞

開館10周年記念 ひらけ、絵手本！『北斎漫画』エトセトラ

【会期】令和8年3月17日（火）～5月24日（日）

休館日毎週月曜日、ただし5月4日(月・祝) 開館、5月7日(水) 休館

※ 会期中、一部展示替えを予定

（前期：3/17～4/19、後期：4/21～5/24）

絵手本とは、絵を学びたい人のための絵のお手本のことです。北斎の絵手本の中には、海外で「ホクサイスケッチ」とも呼ばれて親しまれている『北斎漫画』があります。本展では『北斎漫画』をはじめ、絵手本が影響を与えた作品とともに、その魅力をご紹介します。

詳しくは、当館公式ホームページをご覧ください。

https://hokusai-museum.jp/