この事実を知らずに別のパックを買うと確実に後悔します -- 68,844人が「結局ここに戻る」と話題の極上体験
「毎日シートマスクをする」という美容法は、すっかり私たちの日常に定着しました。
ドラッグストアやネットショップには大容量のパックがずらりと並び、「とりあえずコスパが良さそうなもの」を選ぶのが当たり前になっています。
洗面台に一つ置いておき、お風呂上がりにサッと顔にのせる。
とても手軽なケアです。
しかし、毎日使うからこそ、小さなストレスが蓄積していませんか。
「シートが薄くてすぐに乾いてしまう」「取り出すときに何枚も重なってイライラする」「香りが独特で、毎日嗅いでいると疲れてくる」--。
結局使い切る前に手が伸びなくなり、また別の新しいパッケージに目移りする。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344739/images/bodyimage1】
こうして終わりのない「シートマスクジプシー」に陥っている人は決して少なくありません。
そんな迷える人たちが行き着き、そして二度と離れられなくなる製品があります。
プリュの「プラセンタ モイスチュアマスク」。
35枚入りという大容量でありながら、累計レビュー数6万8千件超という途方もない支持を集め続けているシートマスクです。
お風呂上がり、ほてった肌に少しひんやりとした厚手のシートをのせる。
その瞬間、たっぷりと浸み込んだ美容液が肌を包み込み、ふわりと広がるほのかな香りが、一日の張り詰めた緊張を静かにほどいていく。
ただ「保湿する」ための作業が、心まで潤す「至福の10分間」に変わる--。
毎日使うものだからこそ、スキンケアを単なる義務ではなく、リラックスタイムとして成立させる設計がそこにあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344739/images/bodyimage2】
では、この「至福の体験」は、実際に毎日顔にのせている人たちの声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず目を疑ったのは、ポジティブ感情率99.5%という圧倒的な数値です。
シートマスク・フェイスパックカテゴリの平均が73.5%であることを踏まえると、大容量・低価格帯の製品としては異例中の異例とも言える満足度の高さがうかがえます。
その理由を紐解くと、最も多く言及されたキーワードは「香り/癒し」でした。
言及率44.5%--つまり半数近い人が、単なる保湿効果だけでなく、使用中のリラックス効果を高く評価しています。
次いで「しっとり/潤い/保湿」が36.5%、「毎日使用」が29.5%と続き、日常のケアとして深く根付いていることがわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344739/images/bodyimage3】
ただし、すべてが完璧というわけではありません。
「以前よりも価格が上がった」という昨今の価格変動に関するネガティブな言及や、「シートの目の穴が小さい」「顔の形に合わない」といったシート形状の好みに関する指摘も確認されました。
顔の骨格やパーツの配置は千差万別である以上、すべての人にジャストフィットするシートを作ることは難しく、この点は購入前に理解しておくべきポイントです。
そして分析を進める中で、ひときわ興味深い「ある行動パターン」が浮かび上がりました。
それは「他社製品からの回帰リピートの多さ」です。
「一度、話題の新作や他社の人気マスクに浮気したものの、乾燥したり肌に合わなかったりして、結局プリュに戻ってきた」という声が多数見受けられたのです。
ドラッグストアやネットショップには大容量のパックがずらりと並び、「とりあえずコスパが良さそうなもの」を選ぶのが当たり前になっています。
洗面台に一つ置いておき、お風呂上がりにサッと顔にのせる。
とても手軽なケアです。
しかし、毎日使うからこそ、小さなストレスが蓄積していませんか。
「シートが薄くてすぐに乾いてしまう」「取り出すときに何枚も重なってイライラする」「香りが独特で、毎日嗅いでいると疲れてくる」--。
結局使い切る前に手が伸びなくなり、また別の新しいパッケージに目移りする。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344739/images/bodyimage1】
こうして終わりのない「シートマスクジプシー」に陥っている人は決して少なくありません。
そんな迷える人たちが行き着き、そして二度と離れられなくなる製品があります。
プリュの「プラセンタ モイスチュアマスク」。
35枚入りという大容量でありながら、累計レビュー数6万8千件超という途方もない支持を集め続けているシートマスクです。
お風呂上がり、ほてった肌に少しひんやりとした厚手のシートをのせる。
その瞬間、たっぷりと浸み込んだ美容液が肌を包み込み、ふわりと広がるほのかな香りが、一日の張り詰めた緊張を静かにほどいていく。
ただ「保湿する」ための作業が、心まで潤す「至福の10分間」に変わる--。
毎日使うものだからこそ、スキンケアを単なる義務ではなく、リラックスタイムとして成立させる設計がそこにあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344739/images/bodyimage2】
では、この「至福の体験」は、実際に毎日顔にのせている人たちの声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず目を疑ったのは、ポジティブ感情率99.5%という圧倒的な数値です。
シートマスク・フェイスパックカテゴリの平均が73.5%であることを踏まえると、大容量・低価格帯の製品としては異例中の異例とも言える満足度の高さがうかがえます。
その理由を紐解くと、最も多く言及されたキーワードは「香り/癒し」でした。
言及率44.5%--つまり半数近い人が、単なる保湿効果だけでなく、使用中のリラックス効果を高く評価しています。
次いで「しっとり/潤い/保湿」が36.5%、「毎日使用」が29.5%と続き、日常のケアとして深く根付いていることがわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344739/images/bodyimage3】
ただし、すべてが完璧というわけではありません。
「以前よりも価格が上がった」という昨今の価格変動に関するネガティブな言及や、「シートの目の穴が小さい」「顔の形に合わない」といったシート形状の好みに関する指摘も確認されました。
顔の骨格やパーツの配置は千差万別である以上、すべての人にジャストフィットするシートを作ることは難しく、この点は購入前に理解しておくべきポイントです。
そして分析を進める中で、ひときわ興味深い「ある行動パターン」が浮かび上がりました。
それは「他社製品からの回帰リピートの多さ」です。
「一度、話題の新作や他社の人気マスクに浮気したものの、乾燥したり肌に合わなかったりして、結局プリュに戻ってきた」という声が多数見受けられたのです。