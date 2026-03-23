岡山で活動する文化継承 あわい、パリのランウェイで十二単を披露 日本文化を世界へ発信
2026年3月7日（現地時間）、フランス・パリで開催されたファッションイベント Paris Couture Gala において、岡山を拠点に活動する文化継承 あわい が、日本の伝統装束「十二単」を披露した。
本ショーは、パリで開催されるファッションウィーク期間中に行われたランウェイイベントの一つであり、デザイナー Samina Mughal によるショーとして開催された。また、オンラインコミュニティ「Love Unlimited」を主宰する 高森雄登 のプロデュースにより実現した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage1】
パリのランウェイで披露された十二単
■ 十二単の披露について
文化継承 あわい は岡山を拠点に活動し、十二単を通して日本の美や祈りの心を現代へと伝える取り組みを行っている。
「あわい」が手がける「はふりの十二単」は、十二単を単なる装束としてではなく、身体を通して体験する文化として表現する試みである。重ねられた衣は季節や自然の移ろいを映し、装うことで自分自身と向き合う時間を生み出す。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage2】
重ね色目が表現された十二単の装い
■ ランウェイでの演出
本ショーには、オンラインコミュニティ「Love Unlimited」のメンバー5名が参加し、そのうち1名が文化継承 あわい による十二単を着用した。
残る4名はそれぞれ異なるデザイナーの衣装で出演し、そのうち1名は Samina Mughal のドレスを着用した。
また、十二単の所作 「空蝉（うつせみ）」 が披露され、日本文化を象徴する演出として観客の注目を集めた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage3】
十二単の所作「空蝉」
■ 技術・制作体制
十二単の着付けおよび所作は、文化継承 あわい の 古谷野貢 と同団体代表 岸本浩加 が担当した。
また、十二単を着用したモデルのヘアメイクも、文化継承 あわい のメンバーが担当した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage4】
パリでランウェイに参加した文化継承 あわい のメンバー
■ 今後の展開
文化継承 あわい は今後も、日本文化の魅力を国内外へ発信する活動を継続していく予定である。
■ 団体概要
団体名：文化継承 あわい
拠点：岡山県
活動内容：十二単を通じて日本の美と祈りの心を現代に伝える文化活動
公式サイト：
https://awai.hirokakishimoto.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage5】
配信元企業：LOVE UNLIMITED
本ショーは、パリで開催されるファッションウィーク期間中に行われたランウェイイベントの一つであり、デザイナー Samina Mughal によるショーとして開催された。また、オンラインコミュニティ「Love Unlimited」を主宰する 高森雄登 のプロデュースにより実現した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage1】
パリのランウェイで披露された十二単
■ 十二単の披露について
文化継承 あわい は岡山を拠点に活動し、十二単を通して日本の美や祈りの心を現代へと伝える取り組みを行っている。
「あわい」が手がける「はふりの十二単」は、十二単を単なる装束としてではなく、身体を通して体験する文化として表現する試みである。重ねられた衣は季節や自然の移ろいを映し、装うことで自分自身と向き合う時間を生み出す。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage2】
重ね色目が表現された十二単の装い
■ ランウェイでの演出
本ショーには、オンラインコミュニティ「Love Unlimited」のメンバー5名が参加し、そのうち1名が文化継承 あわい による十二単を着用した。
残る4名はそれぞれ異なるデザイナーの衣装で出演し、そのうち1名は Samina Mughal のドレスを着用した。
また、十二単の所作 「空蝉（うつせみ）」 が披露され、日本文化を象徴する演出として観客の注目を集めた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage3】
十二単の所作「空蝉」
■ 技術・制作体制
十二単の着付けおよび所作は、文化継承 あわい の 古谷野貢 と同団体代表 岸本浩加 が担当した。
また、十二単を着用したモデルのヘアメイクも、文化継承 あわい のメンバーが担当した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage4】
パリでランウェイに参加した文化継承 あわい のメンバー
■ 今後の展開
文化継承 あわい は今後も、日本文化の魅力を国内外へ発信する活動を継続していく予定である。
■ 団体概要
団体名：文化継承 あわい
拠点：岡山県
活動内容：十二単を通じて日本の美と祈りの心を現代に伝える文化活動
公式サイト：
https://awai.hirokakishimoto.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344780/images/bodyimage5】
配信元企業：LOVE UNLIMITED
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