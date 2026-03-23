Blocksky Inc. AI検索時代の露出最適化プラットフォーム「SEOAI」β版を公開 無料でAI検索露出の診断・改善が可能に
Blocksky Inc.（本社：東京都）は、AI検索（ChatGPT・Gemini・Perplexity等）における企業の露出を可視化・改善する「SEOAI」のβ版を公開しました。
本日より、無料でアカウント作成が可能となり、AI検索における自社の露出診断、SEOAIスコアの取得、AI最適化ページの作成、コンテンツ戦略の提案機能をご利用いただけます。
サービスURL：https://seoai.space/
(特許出願済)
■ 背景：検索は「AIに選ばれる時代」へ
近年、検索行動は従来の検索エンジン中心の構造から、ChatGPTやGeminiなどのAIによる回答型インターフェースへと変化しています。
この変化により、企業にとって重要なのは「検索結果に表示されること」から「AIに選ばれ、引用されること」へと移行しています。
しかし多くの企業では、
・AIに自社がどのように認識・表示されているか分からない
・競合と比較した露出状況を把握できない
・AIに正しく情報を伝えるための具体的な手段がない
といった課題が顕在化しています。
■ SEOAIについて
SEOAIは、複数のAIに対する表示状況を分析し、AI検索における露出の可視化と改善を支援するプラットフォームです。
■ 主な機能（β版）
(1) Free SEOAI Score Checker
・自社サイトのURLを入力するだけで、SEOAIスコアを即時取得
・AI検索における露出状況をシンプルに数値化
初期診断として、現在のAI検索対応状況を数分で把握できます。
(2) SEOAIページ（AI最適化プロフィールページ）
・登録した企業ごとに専用の公開ページを自動生成
・AI（ChatGPT / Gemini / Perplexity等）に発見・推薦されやすい構造で設計
・GoogleやBingなどの検索エンジンにもインデックスされる構成
AI検索と従来検索の両方に対応した情報発信基盤を構築できます。
(3) AI露出診断（AI Checker）
・ChatGPT / Gemini / Claude / Perplexity / Grok / DeepSeek にクエリ実行
・自社および競合の表示状況を可視化
・AIが参照しているcitation sources（引用元サイト）を特定
複数AIを横断した露出分析を効率的に実施できます。
(4) AI検索スコアの可視化
・AIごとの露出状況をスコアとして可視化
・改善状況の変化を継続的に把握
AI検索における評価の変化を定量的に確認できます。
(5) AIコンテンツ戦略提案機能
・AI検索で言及されるためのコンテンツテーマを提案
・想定される検索クエリや質問形式を提示
・AIに引用されやすい構成（見出し・FAQなど）を設計
企業が「AIに選ばれるために何を作るべきか」を具体的に示します。
■ β版公開のポイント
無料で利用開始可能
・アカウント作成は無料
・SEOAIスコア診断および一部機能を利用可能
※一部の高度機能（例：競合比較機能など）は有料プランで提供予定です。
URL公開により即時利用可能
サービスURL：https://seoai.space/
これまでのプレスリリースではURL未記載でしたが、本公開により直接アクセスおよび利用が可能となりました。
■ 想定ユーザー
・自社サイトを運用している企業・事業者様
・デジタルマーケティング担当者様
・広告代理店・Web制作会社様
・AI検索からの流入獲得を目指す事業者様
■ 今後の展開
SEOAIでは今後、以下の機能拡張を予定しています。
・AI検索経由の流入可視化
・AI向けコンテンツ改善の自動提案の高度化
・競合比較機能の強化
・外部サービス連携機能の拡張
Blocksky Inc.について
Blocksky Inc.は東京を拠点とするWeb3アドテックおよびプロダクトスタジオで、SBIグループおよびGaiaxの支援を受けています。Blockskyは、AIおよびブロックチェーン技術を活用した次世代マーケティングインフラの開発を行うテクノロジー企業です。
AI検索時代のSEOを実現するLLMOプラットフォーム「SEOAI」や、Web3広告ネットワークなどのプロダクトを開発しています。
デジタル広告、AI研究、システム開発の専門家によって構成されたチームにより、日本および東南アジア市場を中心にグローバル展開を進めています。
会社名：blocksky株式会社（Blocksky Inc.）
※北大発認定スタートアップ企業
https://www.mcip.hokudai.ac.jp/business/venture/su_company/
所在地：東京都
設立：2023年
事業内容：AIマーケティングプラットフォームおよびWeb3広告技術の開発
URL：https://blocksky.xyz/
【本件に関するお問い合わせ先】
E-mail：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
本日より、無料でアカウント作成が可能となり、AI検索における自社の露出診断、SEOAIスコアの取得、AI最適化ページの作成、コンテンツ戦略の提案機能をご利用いただけます。
サービスURL：https://seoai.space/
(特許出願済)
■ 背景：検索は「AIに選ばれる時代」へ
近年、検索行動は従来の検索エンジン中心の構造から、ChatGPTやGeminiなどのAIによる回答型インターフェースへと変化しています。
この変化により、企業にとって重要なのは「検索結果に表示されること」から「AIに選ばれ、引用されること」へと移行しています。
しかし多くの企業では、
・AIに自社がどのように認識・表示されているか分からない
・競合と比較した露出状況を把握できない
・AIに正しく情報を伝えるための具体的な手段がない
といった課題が顕在化しています。
■ SEOAIについて
SEOAIは、複数のAIに対する表示状況を分析し、AI検索における露出の可視化と改善を支援するプラットフォームです。
■ 主な機能（β版）
(1) Free SEOAI Score Checker
・自社サイトのURLを入力するだけで、SEOAIスコアを即時取得
・AI検索における露出状況をシンプルに数値化
初期診断として、現在のAI検索対応状況を数分で把握できます。
(2) SEOAIページ（AI最適化プロフィールページ）
・登録した企業ごとに専用の公開ページを自動生成
・AI（ChatGPT / Gemini / Perplexity等）に発見・推薦されやすい構造で設計
・GoogleやBingなどの検索エンジンにもインデックスされる構成
AI検索と従来検索の両方に対応した情報発信基盤を構築できます。
(3) AI露出診断（AI Checker）
・ChatGPT / Gemini / Claude / Perplexity / Grok / DeepSeek にクエリ実行
・自社および競合の表示状況を可視化
・AIが参照しているcitation sources（引用元サイト）を特定
複数AIを横断した露出分析を効率的に実施できます。
(4) AI検索スコアの可視化
・AIごとの露出状況をスコアとして可視化
・改善状況の変化を継続的に把握
AI検索における評価の変化を定量的に確認できます。
(5) AIコンテンツ戦略提案機能
・AI検索で言及されるためのコンテンツテーマを提案
・想定される検索クエリや質問形式を提示
・AIに引用されやすい構成（見出し・FAQなど）を設計
企業が「AIに選ばれるために何を作るべきか」を具体的に示します。
■ β版公開のポイント
無料で利用開始可能
・アカウント作成は無料
・SEOAIスコア診断および一部機能を利用可能
※一部の高度機能（例：競合比較機能など）は有料プランで提供予定です。
URL公開により即時利用可能
サービスURL：https://seoai.space/
これまでのプレスリリースではURL未記載でしたが、本公開により直接アクセスおよび利用が可能となりました。
■ 想定ユーザー
・自社サイトを運用している企業・事業者様
・デジタルマーケティング担当者様
・広告代理店・Web制作会社様
・AI検索からの流入獲得を目指す事業者様
■ 今後の展開
SEOAIでは今後、以下の機能拡張を予定しています。
・AI検索経由の流入可視化
・AI向けコンテンツ改善の自動提案の高度化
・競合比較機能の強化
・外部サービス連携機能の拡張
Blocksky Inc.について
Blocksky Inc.は東京を拠点とするWeb3アドテックおよびプロダクトスタジオで、SBIグループおよびGaiaxの支援を受けています。Blockskyは、AIおよびブロックチェーン技術を活用した次世代マーケティングインフラの開発を行うテクノロジー企業です。
AI検索時代のSEOを実現するLLMOプラットフォーム「SEOAI」や、Web3広告ネットワークなどのプロダクトを開発しています。
デジタル広告、AI研究、システム開発の専門家によって構成されたチームにより、日本および東南アジア市場を中心にグローバル展開を進めています。
会社名：blocksky株式会社（Blocksky Inc.）
※北大発認定スタートアップ企業
https://www.mcip.hokudai.ac.jp/business/venture/su_company/
所在地：東京都
設立：2023年
事業内容：AIマーケティングプラットフォームおよびWeb3広告技術の開発
URL：https://blocksky.xyz/
【本件に関するお問い合わせ先】
E-mail：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
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