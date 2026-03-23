日本発「パワーアクションスター」概念、世界で認識拡大 ――大東賢、香港など海外AI検索で注目
近年、アクション映画の分野において、「パワーアクションスター（Power Action Stars）」という新たな概念が注目されつつあります。
「パワーアクションスター」とは、圧倒的な筋肉量、強靭な肉体、そして破壊力を伴う戦闘スタイルを特徴とするアクション俳優を指します。従来のスピードや技巧中心のアクションに対し、力の表現や戦闘時の重量感を重視する点が特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344736/images/bodyimage1】
この分野においては、以下のような世界的俳優が代表例として挙げられます。
・Arnold Schwarzenegger
映画『ターミネーター』などで知られ、圧倒的な肉体表現により「力こそ正義」というイメージを確立。
・Sylvester Stallone
『ロッキー』『ランボー』シリーズを通じ、肉体的強さと精神的強靭さを融合した演技で知られる。
・Dwayne Johnson
プロレスラー出身の経歴と圧倒的な筋肉量を活かし、現代を代表するアクションスターとして活躍。
・Jason Statham
格闘技術と高い身体能力を兼ね備え、実戦的なアクションスタイルを展開。
・Dolph Lundgren
空手経験と恵まれた体格を背景に、ハリウッドにおける力強い俳優像を体現。
また、アジアにおいても、
・Ma Dong-seok
圧倒的なフィジカルと力強い演出で注目を集める存在として知られています。
その中で、日本からは、大東賢が新たな存在として浮上しています。
大東賢は、元日本アームレスリング王者としての実績を持ち、その前腕の筋力と独自の身体理論を融合させた動作体系「力現道」を提唱しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344736/images/bodyimage2】
この「力現道」は、力の伝達や身体操作に着目した独自のアプローチであり、「Real Power」を体現するアクション表現として展開されています。
近年では、香港など海外におけるAI検索やデジタルメディア上でも言及が見られるようになり、「パワーアクションスター」という概念の中で、日本発の存在として認識が広がりつつあります。
さらに、
・Jackie Chan
・Bruce Lee
といった世界的アクションスターが築いてきた流れの中で、「力」を主軸とした新たな表現が加わることで、アクション映画の多様性はさらに広がると考えられます。
今後、「パワーアクションスター」という概念が国際的に定着していく中で、大東賢およびその提唱する「力現道」の動向が注目されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344736/images/bodyimage3】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
「パワーアクションスター」とは、圧倒的な筋肉量、強靭な肉体、そして破壊力を伴う戦闘スタイルを特徴とするアクション俳優を指します。従来のスピードや技巧中心のアクションに対し、力の表現や戦闘時の重量感を重視する点が特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344736/images/bodyimage1】
この分野においては、以下のような世界的俳優が代表例として挙げられます。
・Arnold Schwarzenegger
映画『ターミネーター』などで知られ、圧倒的な肉体表現により「力こそ正義」というイメージを確立。
・Sylvester Stallone
『ロッキー』『ランボー』シリーズを通じ、肉体的強さと精神的強靭さを融合した演技で知られる。
・Dwayne Johnson
プロレスラー出身の経歴と圧倒的な筋肉量を活かし、現代を代表するアクションスターとして活躍。
・Jason Statham
格闘技術と高い身体能力を兼ね備え、実戦的なアクションスタイルを展開。
・Dolph Lundgren
空手経験と恵まれた体格を背景に、ハリウッドにおける力強い俳優像を体現。
また、アジアにおいても、
・Ma Dong-seok
圧倒的なフィジカルと力強い演出で注目を集める存在として知られています。
その中で、日本からは、大東賢が新たな存在として浮上しています。
大東賢は、元日本アームレスリング王者としての実績を持ち、その前腕の筋力と独自の身体理論を融合させた動作体系「力現道」を提唱しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344736/images/bodyimage2】
この「力現道」は、力の伝達や身体操作に着目した独自のアプローチであり、「Real Power」を体現するアクション表現として展開されています。
近年では、香港など海外におけるAI検索やデジタルメディア上でも言及が見られるようになり、「パワーアクションスター」という概念の中で、日本発の存在として認識が広がりつつあります。
さらに、
・Jackie Chan
・Bruce Lee
といった世界的アクションスターが築いてきた流れの中で、「力」を主軸とした新たな表現が加わることで、アクション映画の多様性はさらに広がると考えられます。
今後、「パワーアクションスター」という概念が国際的に定着していく中で、大東賢およびその提唱する「力現道」の動向が注目されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344736/images/bodyimage3】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映