AI音楽はじめよう！1時間でわかるSuno講座 ～その鼻歌、捨てないで。ラフな録音を宝物に変える、世界的人気「AIカバー」の極意～あなたの鼻歌が、プロクオリティの楽曲に生まれ変わる。
登録者8,000人！完全無料！日本最大規模の生成AIコミュニティ#SOZOビレッジを運営する株式会社海馬（東京都港区 代表 北村勝利）はAI音楽の人気化の背景に合わせてこの度無料のオンラインセミナーを開始いたします。
＜背景＞
音楽制作の民主化が加速している。世界で月間1億ユーザーを超えるAI音楽生成ツール「Suno」が搭載した「AIカバー」機能により、スマートフォンに向かって鼻歌を録音するだけで、プロクオリティの楽曲が誰でも手軽に制作できる時代が到来した。この革命的な技術を1時間で体験・習得できるオンラインセミナーが開催される。
■ セミナー概要
イベント名 AI音楽はじめよう！1時間でわかるSuno講座
～その鼻歌、捨てないで。ラフな録音を宝物に変える 世界的人気「AIカバー」の極意～
開催形式 オンライン開催（Zoom／後日録画配信あり）
参加費無料 ＊Peatixイベントページにてご確認ください
主催 株式会社海馬
申込URL https://peatix.com/event/4931652
■ 本講座で学べること
● 【Step 1】SunoのAIカバー機能の基本操作を完全マスター ー UI説明から実際の生成まで丁寧に解説
● 【Step 2】「鼻歌録音→楽曲化」のワークフロー実演 ー スマホ録音した音源をSunoに読み込む方法を体験
● 【Step 3】ジャンル・アレンジの自由自在な変換テクニック ー J-POP・ロック・EDM等への変換事例を紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344731/images/bodyimage1】
■ こんな方におすすめ
● 音楽経験ゼロだが、自分の曲を作ってみたいと思っている方
● カラオケ・歌が好きで、AI音楽の最新トレンドをキャッチアップしたい方
● 店舗BGM・コンテンツ制作・プロモーション動画に活用したい事業者の方
● AIを使って副業・新規事業を模索しているクリエイター・ビジネスパーソン
■ 「Suno」とは
Sunoは米国発の音楽生成AIサービス。累計ユーザー数1億人超・有料ユーザー200万人超（2026年現在）を誇る世界最大規模のAI作曲プラットフォーム。テキストを入力するだけで歌詞付き楽曲を自動生成できる。最新バージョン「v4.5」では、鼻歌や楽器演奏をアップロードしてAIが楽曲化する「Covers（カバー）」機能が大幅強化。音楽制作の敷居を限りなくゼロに近づけたと評され、世界中で急速に普及が進んでいる。
■ 主催者より
「音楽って、もともと誰もが持っているもの。お風呂で歌う鼻歌も、スマホのボイスメモも、すべてが曲のタネです。SunoのAIカバー機能はその可能性を一気に開花させる。このセミナーを通じて、AIを使えば音楽の世界に“参加”できることを、一人でも多くの方に体験してください」
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
＜背景＞
音楽制作の民主化が加速している。世界で月間1億ユーザーを超えるAI音楽生成ツール「Suno」が搭載した「AIカバー」機能により、スマートフォンに向かって鼻歌を録音するだけで、プロクオリティの楽曲が誰でも手軽に制作できる時代が到来した。この革命的な技術を1時間で体験・習得できるオンラインセミナーが開催される。
■ セミナー概要
イベント名 AI音楽はじめよう！1時間でわかるSuno講座
～その鼻歌、捨てないで。ラフな録音を宝物に変える 世界的人気「AIカバー」の極意～
開催形式 オンライン開催（Zoom／後日録画配信あり）
参加費無料 ＊Peatixイベントページにてご確認ください
主催 株式会社海馬
申込URL https://peatix.com/event/4931652
■ 本講座で学べること
● 【Step 1】SunoのAIカバー機能の基本操作を完全マスター ー UI説明から実際の生成まで丁寧に解説
● 【Step 2】「鼻歌録音→楽曲化」のワークフロー実演 ー スマホ録音した音源をSunoに読み込む方法を体験
● 【Step 3】ジャンル・アレンジの自由自在な変換テクニック ー J-POP・ロック・EDM等への変換事例を紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344731/images/bodyimage1】
■ こんな方におすすめ
● 音楽経験ゼロだが、自分の曲を作ってみたいと思っている方
● カラオケ・歌が好きで、AI音楽の最新トレンドをキャッチアップしたい方
● 店舗BGM・コンテンツ制作・プロモーション動画に活用したい事業者の方
● AIを使って副業・新規事業を模索しているクリエイター・ビジネスパーソン
■ 「Suno」とは
Sunoは米国発の音楽生成AIサービス。累計ユーザー数1億人超・有料ユーザー200万人超（2026年現在）を誇る世界最大規模のAI作曲プラットフォーム。テキストを入力するだけで歌詞付き楽曲を自動生成できる。最新バージョン「v4.5」では、鼻歌や楽器演奏をアップロードしてAIが楽曲化する「Covers（カバー）」機能が大幅強化。音楽制作の敷居を限りなくゼロに近づけたと評され、世界中で急速に普及が進んでいる。
■ 主催者より
「音楽って、もともと誰もが持っているもの。お風呂で歌う鼻歌も、スマホのボイスメモも、すべてが曲のタネです。SunoのAIカバー機能はその可能性を一気に開花させる。このセミナーを通じて、AIを使えば音楽の世界に“参加”できることを、一人でも多くの方に体験してください」
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
プレスリリース詳細へ