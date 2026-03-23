グローバルブラシレスDCギアモータービジネス情報レポート：市場シェア、競争環境、価格変動2026-2032
ブラシレスDCギアモーター世界総市場規模
ブラシレスDCギアモーターとは、ブラシや整流子を使用せずに電子制御によって回転を制御するブラシレスDCモーターに減速機（ギアボックス）を組み合わせた電動機の一種でございます。ブラシレスDCギアモーターは、高効率・長寿命・低騒音といった特長を有し、さらにギア機構により回転数を低減しつつトルクを増大させることが可能です。そのため、精密機器、産業用ロボット、医療機器、搬送装置など、安定した速度制御と高トルクが求められる用途に広く採用されております。また、電子制御により位置や速度の高精度な制御が実現できる点も大きな利点でございます。
図. ブラシレスDCギアモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344735/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344735/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルブラシレスDCギアモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の6522百万米ドルから2032年には9266百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルブラシレスDCギアモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、産業オートメーションの進展
近年、製造業における自動化・省人化の加速に伴い、高効率かつ高精度な駆動源への需要が拡大しております。ブラシレスDCギアモーターは、精密な速度制御と高トルク出力を両立できるため、産業用ロボットや搬送装置などにおいて不可欠な存在となっており、市場成長を強く牽引しております。
2、電動化トレンドの拡大
電動化（エレクトリフィケーション）の進展により、自動車、家電、医療機器など幅広い分野でモーター需要が増加しております。特にブラシレスDCギアモーターは、小型・高出力という特性を活かし、電動アクチュエータや精密機構の中核部品として重要性が高まっております。
3、小型化・高性能化ニーズの高まり
電子機器や装置の小型化・軽量化が進む中で、限られたスペースでも高い性能を発揮できるモーターが求められております。ブラシレスDCギアモーターはコンパクトでありながら高トルクを実現できるため、多様な機器への組み込み用途で需要が拡大しております。
今後の発展チャンス
1、ロボティクス分野の拡大
サービスロボットや協働ロボットなどの普及により、高精度かつ安全性の高い駆動技術への需要が一層高まっております。ブラシレスDCギアモーターは、滑らかな制御性と高トルク特性を兼ね備えているため、ロボットの関節部やアクチュエータ用途において重要な役割を担い、今後さらなる市場拡大が期待されます。
2、電動モビリティの普及
電動スクーターや小型電動車両、AGV（無人搬送車）などの普及に伴い、コンパクトで高効率な駆動源の需要が増加しております。ブラシレスDCギアモーターは省エネルギー性と耐久性に優れており、電動モビリティ分野における採用拡大が大きな成長機会となります。
3、医療・ヘルスケア分野の高度化
医療機器の精密化・小型化が進む中で、高信頼性かつ低振動のモーターが求められております。ブラシレスDCギアモーターは精密制御が可能であり、手術支援ロボットやリハビリ機器、ポータブル医療機器などへの応用が拡大することで、新たな市場機会が創出されます。
ブラシレスDCギアモーターとは、ブラシや整流子を使用せずに電子制御によって回転を制御するブラシレスDCモーターに減速機（ギアボックス）を組み合わせた電動機の一種でございます。ブラシレスDCギアモーターは、高効率・長寿命・低騒音といった特長を有し、さらにギア機構により回転数を低減しつつトルクを増大させることが可能です。そのため、精密機器、産業用ロボット、医療機器、搬送装置など、安定した速度制御と高トルクが求められる用途に広く採用されております。また、電子制御により位置や速度の高精度な制御が実現できる点も大きな利点でございます。
図. ブラシレスDCギアモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344735/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344735/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルブラシレスDCギアモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の6522百万米ドルから2032年には9266百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルブラシレスDCギアモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、産業オートメーションの進展
近年、製造業における自動化・省人化の加速に伴い、高効率かつ高精度な駆動源への需要が拡大しております。ブラシレスDCギアモーターは、精密な速度制御と高トルク出力を両立できるため、産業用ロボットや搬送装置などにおいて不可欠な存在となっており、市場成長を強く牽引しております。
2、電動化トレンドの拡大
電動化（エレクトリフィケーション）の進展により、自動車、家電、医療機器など幅広い分野でモーター需要が増加しております。特にブラシレスDCギアモーターは、小型・高出力という特性を活かし、電動アクチュエータや精密機構の中核部品として重要性が高まっております。
3、小型化・高性能化ニーズの高まり
電子機器や装置の小型化・軽量化が進む中で、限られたスペースでも高い性能を発揮できるモーターが求められております。ブラシレスDCギアモーターはコンパクトでありながら高トルクを実現できるため、多様な機器への組み込み用途で需要が拡大しております。
今後の発展チャンス
1、ロボティクス分野の拡大
サービスロボットや協働ロボットなどの普及により、高精度かつ安全性の高い駆動技術への需要が一層高まっております。ブラシレスDCギアモーターは、滑らかな制御性と高トルク特性を兼ね備えているため、ロボットの関節部やアクチュエータ用途において重要な役割を担い、今後さらなる市場拡大が期待されます。
2、電動モビリティの普及
電動スクーターや小型電動車両、AGV（無人搬送車）などの普及に伴い、コンパクトで高効率な駆動源の需要が増加しております。ブラシレスDCギアモーターは省エネルギー性と耐久性に優れており、電動モビリティ分野における採用拡大が大きな成長機会となります。
3、医療・ヘルスケア分野の高度化
医療機器の精密化・小型化が進む中で、高信頼性かつ低振動のモーターが求められております。ブラシレスDCギアモーターは精密制御が可能であり、手術支援ロボットやリハビリ機器、ポータブル医療機器などへの応用が拡大することで、新たな市場機会が創出されます。