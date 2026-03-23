グローバル整形用膝枕市場2026：主要企業のシェア、売上動向、競争戦略
整形用膝枕世界総市場規模
整形用膝枕とは、整形外科領域やリハビリテーション、介護現場などにおいて使用される支持用クッションであり、主に患者の膝関節を適切な角度で保持し、下肢の安定性および快適性を向上させることを目的とした医療補助具です。整形用膝枕は、術後の安静保持や関節拘縮の予防、筋緊張の緩和、血流改善などに寄与し、長時間の臥位に伴う負担軽減にも有効です。素材には高反発ウレタンや低反発フォームなどが採用されることが多く、体圧分散性能や衛生面にも配慮されております。また、形状や硬さは使用目的に応じて設計されており、医療現場だけでなく在宅ケアにおいても広く活用されております。
図. 整形用膝枕の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344732/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344732/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル整形用膝枕のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の164百万米ドルから2032年には241百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル整形用膝枕のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高齢化社会の進展による需要拡大
整形用膝枕の市場は、高齢化社会の進展に伴い大きく拡大しております。高齢者は関節疾患や筋力低下のリスクが高く、膝関節の安定保持や疼痛緩和を目的とした整形用膝枕の需要が増加しております。特に在宅介護や長期療養の現場においては、日常的なケア用品としての重要性が高まっております。
2、整形外科手術件数の増加
人工関節置換術や靭帯再建術など、整形外科手術の増加は整形用膝枕の需要を直接的に押し上げる要因となっております。術後の安静保持や適切な肢位管理を実現するために、整形用膝枕は不可欠な補助具として位置付けられており、医療機関での採用が進んでおります。
3、リハビリテーション需要の拡大
近年、早期回復を重視したリハビリテーションの重要性が高まっており、その過程で整形用膝枕の活用が拡大しております。関節可動域の維持や筋緊張の緩和をサポートするため、整形用膝枕はリハビリ機器の一環として評価され、市場成長を後押ししております。
今後の発展チャンス
1、在宅ケア市場のさらなる拡大
整形用膝枕は、在宅医療および在宅介護の拡大に伴い、今後さらに需要が高まることが期待されております。病院から在宅へのシフトが進む中で、簡便かつ安全に使用できる整形用膝枕は、家庭内でのリハビリや日常ケアにおいて重要な役割を果たすと見込まれております。
2、個別化医療への対応
患者ごとの体型や症状に応じたカスタマイズニーズの高まりにより、整形用膝枕の個別化設計が今後の重要な方向性となっております。3D測定技術やデジタル製造技術を活用することで、より適合性の高い整形用膝枕の提供が可能となり、新たな市場機会が創出される見込みです。
3、リハビリテーション分野との連携強化
整形用膝枕は、リハビリテーション機器やトレーニングプログラムと組み合わせて使用されるケースが増加しております。今後は医療機関やリハビリ施設との連携が一層進み、機能的なサポートツールとしての整形用膝枕の活用範囲が拡大することが期待されます。
事業発展を阻む主要課題
整形用膝枕とは、整形外科領域やリハビリテーション、介護現場などにおいて使用される支持用クッションであり、主に患者の膝関節を適切な角度で保持し、下肢の安定性および快適性を向上させることを目的とした医療補助具です。整形用膝枕は、術後の安静保持や関節拘縮の予防、筋緊張の緩和、血流改善などに寄与し、長時間の臥位に伴う負担軽減にも有効です。素材には高反発ウレタンや低反発フォームなどが採用されることが多く、体圧分散性能や衛生面にも配慮されております。また、形状や硬さは使用目的に応じて設計されており、医療現場だけでなく在宅ケアにおいても広く活用されております。
図. 整形用膝枕の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344732/images/bodyimage1】
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル整形用膝枕のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の164百万米ドルから2032年には241百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル整形用膝枕のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高齢化社会の進展による需要拡大
整形用膝枕の市場は、高齢化社会の進展に伴い大きく拡大しております。高齢者は関節疾患や筋力低下のリスクが高く、膝関節の安定保持や疼痛緩和を目的とした整形用膝枕の需要が増加しております。特に在宅介護や長期療養の現場においては、日常的なケア用品としての重要性が高まっております。
2、整形外科手術件数の増加
人工関節置換術や靭帯再建術など、整形外科手術の増加は整形用膝枕の需要を直接的に押し上げる要因となっております。術後の安静保持や適切な肢位管理を実現するために、整形用膝枕は不可欠な補助具として位置付けられており、医療機関での採用が進んでおります。
3、リハビリテーション需要の拡大
近年、早期回復を重視したリハビリテーションの重要性が高まっており、その過程で整形用膝枕の活用が拡大しております。関節可動域の維持や筋緊張の緩和をサポートするため、整形用膝枕はリハビリ機器の一環として評価され、市場成長を後押ししております。
今後の発展チャンス
1、在宅ケア市場のさらなる拡大
整形用膝枕は、在宅医療および在宅介護の拡大に伴い、今後さらに需要が高まることが期待されております。病院から在宅へのシフトが進む中で、簡便かつ安全に使用できる整形用膝枕は、家庭内でのリハビリや日常ケアにおいて重要な役割を果たすと見込まれております。
2、個別化医療への対応
患者ごとの体型や症状に応じたカスタマイズニーズの高まりにより、整形用膝枕の個別化設計が今後の重要な方向性となっております。3D測定技術やデジタル製造技術を活用することで、より適合性の高い整形用膝枕の提供が可能となり、新たな市場機会が創出される見込みです。
3、リハビリテーション分野との連携強化
整形用膝枕は、リハビリテーション機器やトレーニングプログラムと組み合わせて使用されるケースが増加しております。今後は医療機関やリハビリ施設との連携が一層進み、機能的なサポートツールとしての整形用膝枕の活用範囲が拡大することが期待されます。
事業発展を阻む主要課題